Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol diskvalifikovaný

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč bol po spore o prilbu s fotografiami športovcov zabitých počas ruskej invázie diskvalifikovaný z olympijských pretekov.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu helmu zakázal, napriek tomu v nej chcel dnes ísť Heraskevyč na štart. O diskvalifikácii informoval MOV a svetová federácia IBSF.
MOV rozhodnutie zdôvodnil tým, že by použitie prilby znamenalo porušenie pravidla olympijskej charty, ktoré zakazuje politické vyjadrenia.
Dnes ráno pred začiatkom pretekov sa Heraskevyča snažila presvedčiť k zmene postoja aj prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspela.
VIDEO: Vladyslav Heraskevyč vysvetľuje svoj postoj
"Skeletonista Vladyslav Heraskevyč sa nesmie zúčastniť na OH 2026 v Miláne a Cortine, pretože odmietol dodržiavať pokyny MOV týkajúce sa slobody prejavov športovcov," uviedol dnes Medzinárodný olympijský výbor a dodal, že s ľútosťou sa rozhodol odobrať športovcovi aj akreditáciu.
Ukrajinská výprava oznámila, že sa odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS).
Dvadsaťsedemročný Heraskevyč trval na tom, že prilbou so špeciálnym dizajnom chce uctiť športovcov padlých vo vojne. Tá trvá od 24. februára roku 2022, keď na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina napadla Ukrajinu ruská armáda.
V prilbe absolvoval skeletonista v Cortine tréningy, pre preteky jeho žiadosť o schválenie MOV odmietol. Dovolil mu smútočnú pásku na ramene a vyjadrovať názory v rozhovoroch.
Ustúpiť neplánoval
Heraskevyč už pred pretekmi na tlačovej konferencii uviedol, že v prilbe "na uctenie pamiatky zosnulých" napriek zákazu pôjde.
"Vďaka ich obete tu môžeme pretekať ako tím. Nezradím ich. Myslím, že si zaslúžia byť so mnou v pretekoch," povedal dvadsaťsedemročný skeletonista.
Vysvetlil, že chcel vzdať hold športovcom, z ktorých niektorí boli medailistami z mládežníckych olympiád. "Takže patria do olympijskej rodiny," argumentoval.
Čiernobiele portréty zobrazujú napríklad krasokorčuliara Dmytra Šarpara, zabitého vo vojne spred dvoch rokov, alebo biatlonistu Jevhena Malyševa, ktorý zomrel v marci roku 2022. Zákaz MOV už skôr skritizovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
Vníma to ako prejav diskriminácie
„Naozaj úprimne verím, že MOV a aj Medzinárodná federácia bobov a skeletonu vedia, že neporušujem žiadne pravidlá. Vnímam to aj ako prejav diskriminácie, keďže mnohým športovcom boli v minulosti umožnené podobné gestá,“ citovala ho AP.
Heraskevyč na svojich sociálnych sieťach neskôr uverejnil aj fotku s odkazom: „Toto je cena za našu dôstojnosť“.
Heraskevyč dostal podporu aj od ďalších členov ukrajinskej olympijskej výpravy a od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Pripomenul všetkým cenu, ktorú musí Ukrajina zaplatiť vo svojom boji za obranu,“ napísal Zelenskyj na Telegrame. „Takáto pravda nemôže byť nepohodlná ani nevhodná. Ukrajina sa drží ducha olympijských hier, agresívne Rusko nie.“
Heraskeyvč na seba upútal pozornosť už pred štyrmi rokmi počas olympijského pretekov v Pekingu, keď ukázal do kamery papier s nápisom "Nie vojny na Ukrajine". Teoreticky mu za to v predvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal.
Vybraní neutrálni športovci z Ruska môžu na olympijských hrách v Taliansku štartovať. Medzi skeletonistami nie sú. Preteky v ľadovom kanáli v Cortine sa začali dnes a vyvrcholia v piatok.
