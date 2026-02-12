12.02.2026 06:00
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritov

Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 14:22
Najlepší dvaja mali rovnaký počet bodov, rozhodol výsledok v technike jazdy.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - Akrobatické lyžovanie

Ženy - moguls - finále:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Cooper Woods

Austrália

83,71 b

2.

Mikael Kingsbury

Kanada

83,71 

3.

Ikuma Horišima

Japonsko

83,44

4.

Walter Wallberg

Švédsko

82,40

5.

Matt Graham

Austrália

80,88

6.

Charlotte Wilsonová

Kanada

79,78

Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.

Vo štvrtkovom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil so ziskom 83,71 bodu pred Kanaďanom Mikaelom Kingsburym, bronz si vybojoval Ikuma Horišima z Japonska.

Woods mal vo výsledku rovnaký počet bodov ako Kingsbury. V prospech Austrálčana hral lepší výsledok v technike jazdy, vďaka čomu získal svoju vôbec prvú medailu na ZOH.

Tridsaťtriročný Kanaďan pridal na svoje konto štvrtý cenný kov z olympiád. V roku 2014 získal striebro v Soči, o štyri roky neskôr dosiahol na najvyšší stupienok v Pjongčangu a naposledy v Pekingu bral rovnako ako teraz striebro.

Na hrách v Číne podľahol Švédovi Walterovi Wallbergovi, ktorý skončil v Livingu na 4. mieste.

