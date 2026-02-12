Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritov

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - Akrobatické lyžovanie
Ženy - moguls - finále:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Cooper Woods
Austrália
83,71 b
2.
Mikael Kingsbury
Kanada
83,71
3.
Ikuma Horišima
Japonsko
83,44
4.
Walter Wallberg
Švédsko
82,40
5.
Matt Graham
Austrália
80,88
6.
Charlotte Wilsonová
Kanada
79,78
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Vo štvrtkovom finále súťaže na terénnych nerovnostiach v Livigne zvíťazil so ziskom 83,71 bodu pred Kanaďanom Mikaelom Kingsburym, bronz si vybojoval Ikuma Horišima z Japonska.
Woods mal vo výsledku rovnaký počet bodov ako Kingsbury. V prospech Austrálčana hral lepší výsledok v technike jazdy, vďaka čomu získal svoju vôbec prvú medailu na ZOH.
Tridsaťtriročný Kanaďan pridal na svoje konto štvrtý cenný kov z olympiád. V roku 2014 získal striebro v Soči, o štyri roky neskôr dosiahol na najvyšší stupienok v Pjongčangu a naposledy v Pekingu bral rovnako ako teraz striebro.
Na hrách v Číne podľahol Švédovi Walterovi Wallbergovi, ktorý skončil v Livingu na 4. mieste.
