Prezidentka MOV sa zľutovala. Ukrajinec nemôže súťažiť, no vrátili mu akreditáciu

Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič si aj napriek vylúčeniu zo ZOH 2026 bude môcť ponechať akreditáciu.
Disciplinárna komisia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila rozhodnutie o jej odobratí na žiadosť prezidentky MOV Kirsty Coventryovej.
Heraskevič sa s akreditáciou môže zdržiavať v špeciálnych priestoroch, vrátane olympijskej dediny. MOV oznámil, že akreditáciu vrátili výnimočne po rozhovore medzi Coventryovou a Heraskevičom.
Dvadsaťsedemročného Ukrajinca predtým vo štvrtok vylúčili z účasti na ZOH krátko pred štartom súťaže po spore o jeho prilbu.
Na nej si chcel uctiť padlých ukrajinských športovcov, čím však podľa MOV a článku 50 Olympijskej charty porušil pravidlá o gestách politickej povahy.
Následne odmietol aj kompromis, aby si pripol čiernu pásku na rukáv namiesto posolstva na helme.
VIDEO: Vladyslav Heraskevyč vysvetľuje svoj postoj
