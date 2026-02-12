12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Handicap zo zranenia nebol vidieť, vraví expert. Jazda splnila účel a Vlhová ešte pridá
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok

Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne. (Autor: Reuters)
Titanilla Bőd|12. feb 2026 o 07:30
ShareTweet2

Rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol 1,43 bodu.

O tomto finále v tancoch na ľade sa bude dlho diskutovať.

Zlato na ZOH v Miláne získali Francúzi Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron pred Američanmi Madison Chockovou a Evanom Batesom.

Zaváhania zakamuflovali

Nebolo to však ani presvedčivé, ani jednoznačné víťazstvo. Vo voľnom tanci na hudbu z filmu Veľryba mali niekoľko viditeľných zaváhaní, ktoré však dokázali zakamuflovať, respektíve zachrániť tak, aby to ovplyvnilo ich skóre iba minimálne.

Celú sezónu neprehrali, ale zlato im vyfúkol nový pár. V tancoch na ľade zvíťazili Francúzi
Súvisiaci článok
Celú sezónu neprehrali, ale zlato im vyfúkol nový pár. V tancoch na ľade zvíťazili Francúzi

Američania dominovali počas celého olympijského cyklu. Vyhrali predchádzajúce tri svetové šampionáty. V tejto sezóne zvíťazili na všetkých pretekoch, na ktorých štartovali.

Ešte donedávna boli považovaní za hlavných favoritov olympiády.

Vo voľnom tanci na pieseň Paint It Black stvárňujú odveký boj toreádora s býkom v rytme tanga. V Miláne síce dosiahli nové sezónne maximum, ale to sa podarilo aj Francúzom.

Guillaume Cizeron tak obhájil svoje olympijské zlato z Pekingu, ale po boku novej partnerky, s ktorou sa dali dokopy len vlani.

Počas celej sezóny išli postupne hore, vo finále Grand Prix boli druhí práve za Američanmi, majstrovstvá Európy vyhrali.

Stotiny a desatiny

Rytmický tanec olympijskej tímovej súťaže ukázal, že rozhodcovia medzi dvoma najlepšími pármi prakticky nevidia rozdiel.

Vtedy ešte o chlp, konkrétne o 8 stotín bodu vyhrala americká dvojica, no o niekoľko dní v súťaži tanečných párov viedli po rytmických tancoch už Francúzi. Pred voľnými jazdami mali náskok 0,46 bodu.

Fournierová-Beaudryová s Cizeronom vyhrali aj voľné jazdy, a v celkovom poradí mali náskok 1,43 bodu.

Základnú hodnotu technických prvkov mali oba páry rovnakú (46,79 bodu), ale rozhodcovia dávali Francúzom vyššie stupne predvedenia a aj trochu vyššie známky za komponenty.

Konečné technické skóre francúzskeho páru vo voľnej jazde bolo 77,06 bodu, za komponenty dostali 58,58 bodu.

Američania mali technické skóre 76,75 bodu, ich druhá známka bola 57,92 bodu.

Sexuálny škandál

To sú čísla. Tance na ľade sú však aj o emóciách. A v tomto prípade nielen o emóciách, aké vyvolali jednotlivé jazdy, ale aj o emóciách, aké vyvolalo už samotné partnerstvo Cizerona s dlhoročnou kamarátkou Fournierovou-Beaudryovou.

V minulosti obaja jazdili s inými partnermi: Cizeron s Gabriellou Papadakisovou nazbieral po päť európskych aj svetových titulov. Na ZOH v Pjongčangu boli druhí a vyvrcholením ich kariéry bolo olympijské zlato v Pekingu.

Potom si dali súťažnú prestávku a Papadakisová oznámila koniec kariéry.

Spoveď šampiónky šokuje. Televízia ju vyhodila, jej bývalý partner oslavuje ďalšie zlato
Súvisiaci článok
Spoveď šampiónky šokuje. Televízia ju vyhodila, jej bývalý partner oslavuje ďalšie zlato

Medzitým vypukol škandál, v ktorom obvinili Nikolaja Sörensena, životného i korčuliarskeho partnera Fournierovej-Beaudryovej zo sexuálneho zneužívania. Sörensen dostal šesťročný zákaz.

Ako to radi zjednodušujú nahnevaní fanúšikovia: ak by Sörensen neznásilnil maloletú krasokorčuliarku, jeho partnerka by sa nikdy nestala olympijskou víťazkou.

Celá špička v Montreale

Fanúšikovská základňa tancov na ľade bola polarizovaná už pred olympijským finále.

Situáciu ešte viac vyhrotilo, že v polovici januára vyšla autobiografia Gabrielly Papadakisovej, v ktorej písala aj o tom, že sama zažila sexuálne násilie a škandál okolo Sörensena aktivoval jej traumu.

Keďže v prestížnej Ice Academy Montreal sa všetci postavili na stranu Sörensena, respektíve sa tvárili, že celá kauza neexistuje, Papadakisová sa tam už necítila v bezpečí.

Nedočkala sa podpory ani od Cizerona. Aj preto nakoniec ukončila kariéru, hoci by ešte chcela korčuľovať.

V Montreale sa spolu pripravuje prakticky celá svetová špička. Z prvých desiatich párov na olympiáde sedem trénuje v Ice Academy.

Vraj je to veľmi motivujúce prostredie, ale povráva sa, že je aj plné pretvárky.

Tréneri Marie-France Dubreuilová a Romain Haguenauer sa striedali v zóne kiss & cry vedľa rôznych párov so sileným úsmevom.

Podobne sa tvárili aj Chocková s Batesom, kým čakali na známky svojich tímových kolegov.

Víťazi však boli pochopiteľne šťastní a slzy tiekli od radosti aj bronzovým Kanaďanom Piper Gillesovej a Paulovi Poirierovi.

Madison Chocková a Evan Bates vo voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Madison Chocková a Evan Bates vo voľnom tanci na ZOH v Miláne. (Autor: Reuters)

Tituly za zásluhy

Tance na ľade boli odjakživa náchylné na politikárčenie. Keďže v ňom nie sú skoky, ktoré výrazne ovplyvňujú výsledky v športových dvojiciach aj u sólistov, v tancoch sa dlhé roky dávali medaily „za zásluhy“.

Ak nejaký pár súťažil na vysokej úrovni dostatočne dlho, mohol rátať s tým, že mu to zlato v určitej chvíli dajú.

Hovorili o tom v nedávnom rozhovore aj jediní maďarskí majstri sveta v tejto disciplíne, Krisztina Regőczyová a András Sallay. Na ZOH v roku 1980 v Lake Placide zajazdili výborný voľný tanec, ale rozhodcovia ich zaradili na druhé miesto.

Následne im dali nepriamy prísľub, že na ďalšom svetovom šampionáte sa dostanú na rad. Maďarské duo na MS v Dortmunde naozaj zvíťazilo.

Súčasný bodovací systém síce priniesol väčšiu mieru objektivity aj do tancov na ľade, ale aj v dnešnej dobe je neobvyklé, že nový pár vo svojej prvej sezóne hneď vyhrá významné preteky, dokonca olympiádu.

Je paradoxné, že ak by ešte stále bralo do úvahy poradie, tak by sa olympijskými víťazmi stali Chocková s Batesom, keďže vyhrali u piatich z deviatich rozhodcov, kým Francúzi skončili na prvom mieste len u štyroch.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
dnes 08:30
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:30
ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)Sledujte s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30
Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
dnes 08:24
VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
dnes 08:24
Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
dnes 08:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Krasokorčuľovanie»Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok