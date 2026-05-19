Horák privádzal Slovákov do zúfalstva a dodával spoluhráčom sebavedomie. Čert vie, ako to vie, žasol Záruba

Slovenskí hokejisti zvládli povinnosť, no namiesto pokojného večera zažili drámu.
V zápase so Slovinskom si viackrát vypracovali náskok, mali hernú prevahu a súpera dlhé úseky zatláčali do obranného pásma, napokon však o svojom víťazstve rozhodli až po samostatných nájazdoch.
Zverenci Vladimíra Országha zvíťazili na majstrovstvách sveta 5:4 a pripísali si dôležité dva body.
„Slovinci znovu trápili favorita. Rovnako ako proti Čechom hrali výborne organizovaný a veľmi nepríjemný hokej,“ poznamenal komentátor ČT Sport Robert Záruba.
Slováci boli väčšinu stretnutia lepším tímom, no doplácali na slabú disciplínu a výborného slovinského brankára Lukáša Horáka. Ten privádzal slovenských strelcov do zúfalstva a podľa Milana Antoša bol „najväčším hráčom Slovinska“.
Presilovky ako problém
Slováci vstúpili do zápasu oveľa aktívnejšie než proti Taliansku. Už po 70 sekundách otvoril skóre Adam Liška, ktorému gól pripravil obranca Mislav Rosandič.
„Čo zápas, to nádherná prihrávka Rosandiča,“ ocenil Záruba.
Antoš upozornil, že akcii predchádzali dva kvalitné zákroky Horáka. Rosandič však podržal puk do poslednej chvíle, naznačil strelu a presne našiel Lišku, ktorý zakončoval do odkrytej bránky.
Prvá tretina priniesla hneď dve dvojnásobné presilovky. Slováci tú svoju nevyužili, hoci súpera zavreli do pásma a často strieľali.
„Horák presne predpokladal, čo sa bude diať,“ konštatoval Antoš.
Naopak, Slovinci boli v hre piatich proti trom efektívni. Ograjenšek vyrovnal na 1:1 a Antoš kritizoval slovenskú trojicu za pasivitu.
„Slováci sa nechali úplne rozhodiť prihrávkami a stáli v rade.“
Ešte pred prestávkou však Slováci opäť udreli. Po riskantnej, no mimoriadne dôležitej kľučke Františka Gajdoša na modrej čiare sa puk dostal k Martinovi Chromiakovi, ktorý strelou z prvej zaznamenal svoj prvý gól na turnaji.
„Tento zápas je zatiaľ o obrancoch, ktorí prihrávajú na góly,“ poznamenal Antoš.
Ako to mohli vydržať?
Aj druhá tretina ukázala, že Slovensko je lepším tímom, no Horák držal svoj tím nad vodou. Po vyrovnávajúcom góle Tičara na 2:2 predviedol zákrok, ktorý komentátorov šokoval.
„Čert vie, ako to ten vie,“ zasmial sa Záruba. „Horák dáva Slovincom istotu v bráne a tí sú odvážnejší,“ pokračoval.
„Sám krúti hlavou, ako to chytil. Betónom vykopol puk von. Geniálny zákrok,“ doplnil Antoš.
V prostrednej časti mali Slováci súpera prakticky neustále pod kontrolou. Českí komentátori opakovane upozorňovali, že Slovinci už iba zapĺňajú voľné priestory a nestíhajú reagovať.
„Ako toto môžu Slovinci vydržať?“ pýtal sa Záruba počas slovenského náporu.
Slovenský tlak priniesol ďalšie dva góly. Najprv Filip Mešár strelou zdanlivo bez prípravy zakončil dlhé obliehanie slovinskej obrany. Následne v presilovke zvýšil na 4:2 Martin Faško-Rudáš.
„Výborne zohraná presilová hra. To presne potrebovali, aby sa upokojili,“ hodnotil Antoš.
Slovinci však opäť potvrdili svoju efektivitu. V závere druhej tretiny využili ďalšiu presilovku a Drozg znížil na 4:3.
„To bola rana, to bol švih,“ ocenil Antoš.
Záruba situáciu zhrnul presne: „Pätnásť minút v útočnom pásme, a Slovinsko z toho napokon vychádza veľmi dobre so skóre 2:2.“
Slováci sa stiahli
V tretej tretine sa Slováci snažili hrať opatrnejšie. Antoš zdôrazňoval, že rozhodujúce bude nefaulovať a kontrolovať puk.
„Držia ho a robia to múdro. Obrancovia sú od seba ďaleko.“
Lenže namiesto definitívneho rozhodnutia prišli slovinské šance. Goličič trafil žŕdku, tlak outsidera postupne narastal a slovinský tréner odvolal brankára až v poslednej minúte.
Tridsať sekúnd pred koncom vyrovnal Tičar na 4:4.
„Tréner mal veľkú trpezlivosť s odvolaním brankára a vyšlo mu to. Slovinci znovu trápia favorita,“ poznamenal Antoš.
Nájazdy zachránili body
Predĺženie Slovincom vyšlo lepšie. Slováci sa prakticky nedostali k strele a súper kontroloval puk.
„Slovinci hrali úžasne. Celé predĺženie kontrolovali hru,“ konštatoval Antoš.
Slovenská lavička počas samostatných nájazdov. (Autor: Tlačová agentúra SR)
Rozhodnúť tak museli až samostatné nájazdy. Okuliar otvoril skóre rýchlou kľučkou a prudkou strelou forhendom. Po vyrovnaní Tičara odpovedal efektným blafákom Kristián Pospíšil a víťazstvo spečatil Filip Mešár.
„Slovinské zápasy proti Čechom a Slovákom boli výborné. Nielen takticky ale aj herne. Dokázali prekvapiť trpezlivou hrou a výborným výkonom brankára Horáka. Dnes to však bolo na Slovákov málo. V nájazdoch dali tri góly a to bolo rozhodujúce,“ uzavrel Záruba.
Slovenskú reprezentáciu čaká ďalší zápas už vo štvrtok 21. mája o 20.20 h proti Dánsku.
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body