Dátum 16. máj si dá vytetovať. Tréner zo Slovenska pobláznil celé mesto a získal titul

Hráči ho vyhadzovali nad hlavu, pred televíznymi kamerami ťažko hľadal slová.
Mužstvo prebral pred dvoma rokmi v druhej lige a teraz s ním oslavoval majstrovský titul.
Tréner Borbély Balázs dosiahol s maďarským celkom FC ETO Győr obrovský úspech: tradičný klub doviedol k piatemu titulu.
46-ročný rodák z Dunajskej Stredy svojím tímom prerušil sedemročnú nadvládu Ferencvárosu.
Vyrovnali sa Ferencvárosu
Győr mal pred posledným kolom jednobodový náskok pred Fradi. K majstrovskej istote potreboval vyhrať, lebo v prípade rovnosti bodov v Maďarsku je prvým rozhodujúcim kritériom počet víťazstiev a v tomto aspekte bol lepší budapeštiansky veľkoklub.
Győr nenechal nič na náhodu. Na pôde Kisvárdy, ktorá mala v posledných piatich zápasoch najhoršiu formu, išiel do vedenia už v desiatej minúte a jednogólový náskok udržal až do konca.
Ferencváros síce zdolal Zalaegerszeg 3:0, ale stačilo to len na druhé miesto.
„V tejto sezóne sme sa im vyrovnali kvalitou jednotlivých hráčov aj takticky,“ uviedol Balázs Borbély.
Tréner zo Slovenska prevzal mužstvo v apríli 2024. Do Győru prišiel z Dunajskej Stredy, kde bol asistentom Adriána Guľu a neskôr Xisca Muňoza.
Majiteľom Győru je Oszkár Világi, ktorý vlastní aj dunajskostredský klub.
Trénera spoza hraníc brala časť fanúšikov na začiatku veľmi skepticky. „Bolo zbytočné sem dotiahnuť takého niktoša,“ napísal jeden z nich na sociálnu sieť.
Satirická stránka Trollfoci pozbierala zopár reakcií, ktoré s odstupom času vyznievajú veľmi trápne.
„Je o len ďalší klaun. Na tých pár zápasov mohli dosadiť na lavičku aj nejakého fanúšika, ten by aspoň poznal mužstvo,“ napísal pred dvomi rokmi jeden z fanúšikov.
Boom ako za čias Verebesa
Borbély v Győri odvádzal výbornú robotu. Na konci sezóny 2023/2024 vybojoval postup do najvyššej súťaže a v nej ako nováčik obsadil štvrtú priečku.
Pred necelým rokom v kvalifikácii Konferenčnej ligy podával Győr veľmi sympatické a odvážne výkony. Nakoniec mu nechýbalo veľa, aby postúpil aj cez viedeňský Rapid do hlavnej fázy súťaže.
Teraz oslavuje ďalší obrovský úspech. Győr sa stal majstrom po trinástich rokoch. Predtým získal titul aj na jeseň 1963 a v sezónach 1981/82 a 1982/83.
V prvej polovici osemdesiatych rokov viedol ETO legendárny tréner József Verebes. Okrem dvoch titulov zaknihoval s mužstvom aj dve druhé miesta a jedno tretie.
Verebesa nazvali fanúšikovia mágom. V Győri po ňom pomenovali ulicu.
Možno sa raz takejto pocty dočká aj Balázs Borbély. V meste so 130-tisíc obyvateľmi každopádne v poslednom období panuje taký istý futbalový boom ako za čias Verebesa.
Do Kisvárdy vycestovali stovky fanúšikovia. V Győri bolo naplánované spoločné sledovanie zápasu pri veľkoplošnej obrazovke, no vzhľadom na nepriaznivé predpovede počasia ho zrušili.
V nedeľu poobede sú však v meste naplánované majstrovské oslavy.
Špeciálny dátum
„Pred dvoma rokmi sme takto oslavovali v Ajke po postupe do prvej ligy. Teraz sme znovu skončili na prvom mieste, ale o súťaž vyššie. Je to neuveriteľné,“ vravel Borbély pred kamerami maďarskej verejnoprávnej televízie.
Posledné kolo maďarskej ligy sa hralo v špeciálny deň. „Pred tromi rokmi sa moja dcéra narodila práve 16. mája. Už som neplánoval mať ďalšie tetovanie, ale tento dátum si asi dám vytetovať,“ usmieval sa Borbély.
Bol zjavne dojatý, dosiahol najväčší úspech trénerskej kariéry. Zisk titulu sa mu po prvý raz zdal reálny v januári, keď Győr vonku zdolal Ferencváros 3:1.
Fradi cez zimnú prestávku predal dvoch kľúčových hráčov Barnabása Vargu a Alexa Tótha a Győr dokonale využil, že káder najväčšieho rivala sa oslabil.
Mužstvo Balázsa Borbélya zdolalo Ferencváros v apríli aj pred vlastným publikom a titul už v záverečných troch kolách nepustilo zo svojich rúk.
Borbély má s maďarským majstrom zmluvu aj na ďalšiu sezónu. Na tlačovej konferencii mu položili otázku, či zostáva. „Nedostal som žiadne ponuky a mám platnú zmluvu s Győrom,“ reagoval.
„Ak sa nám podarí udržať kostru mužstva pokope, budeme konkurencieschopní aj v Európe,“ vyhlásil.