Zelenskyj poďakoval svojmu skeletonistovi. Za jeho konanie ho vyznamenal

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa rozhodol udeliť Rad slobody skeletonistovi Vladyslavovi Heraskevyčovi, ktorého vo štvrtok Medzinárodný olympijský výbor diskvalifikoval z olympijských pretekov kvôli prilbe s portrétmi športovcov zabitých počas ruskej invázie.
Príslušný dekrét zverejnila kancelária hlavy štátu. Zelenskyj poďakoval Heraskevyčovi za jeho postoj. MOV svojím rozhodnutím o diskvalifikácii športovca poškodil svoju vlastnú povesť, reagoval šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na vylúčenie skeletonistu z pretekov. Za Heraskevyča sa postavili aj ďalší predstavitelia a inštitúcie.
"Za obetavú službu ukrajinskému národu, občiansku statočnosť a vlastenectvo pri obhajovaní ideálov slobody a demokratických hodnôt nariaďujem: Udeliť Rad slobody Vladyslavovi Mychajlovyčovi Heraskevyčovi, "stojí v prezidentskom dekréte.
Rád slobody sa udeľuje ľuďom, ktorí sa zasadili okrem iného o zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo o rozvoj demokracie.
Zelenskyj tiež poďakoval Heraskevyčovi za jeho postoj, pripomínajúci svetu, akú cenu platí Ukrajina za to, že štyri roky vzdoruje ruským vojskám.
"Táto pravda nemôže byť nevhodná, nemiestna, ani ju nemožno označovať za 'politickú akciu na športovej súťaži'.
Je to pripomienka celému svetu o tom, čo je súčasné Rusko, "uviedol ukrajinský prezident podľa agentúry Unian a zdôraznil, že historickým poslaním olympijského hnutia bolo zasadzovať sa za mier a za život.
"Budúce generácie si to zapamätajú ako okamih hanby," napísal Sybiha na sociálnej sieti X o diskvalifikácii krajana. MOV kritizoval tiež za to, že "systematicky zlyháva" tvárou v tvár Rusku ako "najväčšiemu zneužívateľovi medzinárodného športu a olympijskej charty" a krajine, ktorá "začala tri invázie počas pokoja zbraní pri olympijských hrách, zaviedla štátom financovaný dopingový program, zabila 650 ukrajinských športovcov a trénerov a poškodila 800 športovísk na Ukrajine".
VIDEO: Vladyslav Heraskevyč vysvetľuje svoj postoj
Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí, ktoré Vladyslav Heraskevyč nezradil, dodal minister.
"Keď sa športovec postaví za pravdu, česť a pamiatku - to je už víťazstvo. Víťazstvo pre Vladyslava, "uviedol ukrajinský olympijský výbor v reakcii na diskvalifikáciu športovca, za ktorým podľa organizácie stála, stojí a bude stáť celá Ukrajina.
"Pamiatka našich hrdinov je cennejšia ako akékoľvek medaily a pravidlá (.. 2000.) Pamäť sa nedá diskvalifikovať! "poznamenal predseda výboru Vadym Hutcajt.
Minister športu Matvij Bidnyj označil diskvalifikáciu športovca za chybu, ktorú sa Ukrajina bude snažiť napraviť.
"Dôstojnosť sa nediskvalifikuje! Pamäť nie je násilie! Hlas Ukrajiny musí byť počuť! Cena slobody musí byť rešpektovaná! "napísal na sociálnej sieti futbalový klub Šachtar Doneck.
"Diskvalifikáciou Heraskevyča MOV jednoducho urobil chybu," usúdil lotyšský prezident Edgars Rinkévič.
Ukrajinský parlament v skôr prijatej rezolúcii odsúdil rozhodnutie MOV zakázať športovcovi zúčastniť sa pretekov v prilbe s vyobrazením obetí ruskej agresie ako nespravodlivosť a faktický prejav podpory ruskému agresorovi, pripomenula vo štvrtok agentúra Interfax-Ukrajina.
