Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkohol

Hlavný tréner fínskeho tímu v skokoch na lyžiach Igor Medved bol vylúčený zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Fínsky olympijský výbor vo štvrtok prostredníctvom svojho oficiálneho webu oznámil, že dôvodom je správanie, ktoré je v rozpore s pravidlami a hodnotami fínskeho tímu.
„Medved dnes odcestoval domov. Ide o problémy súvisiace s alkoholom. Porušenie pravidiel tímu berieme vážne a budeme na vec rýchlo reagovať,“ povedal Janne Hänninen, vedúci fínskeho tímu.
Samotný 44-ročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.
„Urobil som chybu a veľmi ma to mrzí. Chcem sa ospravedlniť celému fínskemu tímu, športovcom a tiež fanúšikom.
Prajem tímu pokoj, aby sa mohol sústrediť na preteky a pokračovať v dobrej práci. K tejto záležitosti sa nebudem ďalej vyjadrovať,“ skonštatoval rodák z Ľubľany.
Medvedovým zamestnávateľom je Fínsky lyžiarsky zväz. Výkonná riaditeľka tejto organizácie Marleena Valtasolová uviedla, že záležitosť promptne riešil lyžiarsky zväz aj olympijský výbor.
„Túto záležitosť prerokujeme s Igorom hneď po olympijských hrách. Teraz sa chceme zamerať na zabezpečenie súťažných podmienok pre športovcov na ZOH a upokojenie situácie pre tím aj pre Igora,“ povedala Valtasolová a dodala, že skokanov na pretekoch povedú Lasse Moilanen, Ossi-Pekka Valta a Petter Kukkonen.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara