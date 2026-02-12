12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkohol

Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026.
Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
SITA|12. feb 2026 o 12:36
ShareTweet1

Štyridsaťštyriročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.

Hlavný tréner fínskeho tímu v skokoch na lyžiach Igor Medved bol vylúčený zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Fínsky olympijský výbor vo štvrtok prostredníctvom svojho oficiálneho webu oznámil, že dôvodom je správanie, ktoré je v rozpore s pravidlami a hodnotami fínskeho tímu.

„Medved dnes odcestoval domov. Ide o problémy súvisiace s alkoholom. Porušenie pravidiel tímu berieme vážne a budeme na vec rýchlo reagovať,“ povedal Janne Hänninen, vedúci fínskeho tímu.

Samotný 44-ročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.

„Urobil som chybu a veľmi ma to mrzí. Chcem sa ospravedlniť celému fínskemu tímu, športovcom a tiež fanúšikom.

Prajem tímu pokoj, aby sa mohol sústrediť na preteky a pokračovať v dobrej práci. K tejto záležitosti sa nebudem ďalej vyjadrovať,“ skonštatoval rodák z Ľubľany.

Medvedovým zamestnávateľom je Fínsky lyžiarsky zväz. Výkonná riaditeľka tejto organizácie Marleena Valtasolová uviedla, že záležitosť promptne riešil lyžiarsky zväz aj olympijský výbor.

„Túto záležitosť prerokujeme s Igorom hneď po olympijských hrách. Teraz sa chceme zamerať na zabezpečenie súťažných podmienok pre športovcov na ZOH a upokojenie situácie pre tím aj pre Igora,“ povedala Valtasolová a dodala, že skokanov na pretekoch povedú Lasse Moilanen, Ossi-Pekka Valta a Petter Kukkonen.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritov
dnes 14:22
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
dnes 14:22
Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritovNajlepší dvaja mali rovnaký počet bodov, rozhodol výsledok v technike jazdy.
dnes 14:22
Vladislav Heraskevič
dnes 13:56
Prezidentka MOV sa zľutovala. Ukrajinec nemôže súťažiť, no vrátili mu akreditáciuMôže sa vrátiť do olympijskej dediny.
dnes 13:56
Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026.
dnes 12:36|1
Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkoholŠtyridsaťštyriročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.
dnes 12:36|1
Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
dnes 11:57
Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažérJuniorskí vicemajstri sveta dúfali v umiestnenie v najlepšej desiatke.
dnes 11:57
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
dnes 09:31|30
Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol vylúčenýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
dnes 09:31|30
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
st 23:55
Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové čísloPozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.
st 23:55
Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
dnes 10:44|10
Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
dnes 10:44|10
ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 10:00
ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:00
Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
dnes 08:24
VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
dnes 08:24
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:30|20
ZOH Miláno a Cortina 2026: Super-G žien vyhrala Talianka BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30|20
Skoky na lyžiach

Skoky na lyžiach

Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritov
dnes 14:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Skoky na lyžiach»Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkohol