    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    5 - 2
    2:1, 1:1, 2:0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    PrehľadOnline prenosSumárFotogalériaReakcie

    Taliani ukázali, že sa nikoho neboja. Som veľmi hrdý, vraví legendárny tréner

    Talianski hokejisti oslavujú gól
    Fotogaléria (15)
    Talianski hokejisti oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. feb 2026 o 13:11
    ShareTweet0

    Talianski hokejisti trápili Švédov do posledných minút.

    Talianski hokejisti sú najväčšími outsidermi hokejového turnaja na ZOH v Miláne, v úvodnom vystúpení proti vysoko favorizovaným Švédom si ale získali aj napriek porážke 2:5 srdce nielen domácich fanúšikov.

    Vďaka nemu boli v stredu až do posledných minút v hre o obrovskú senzáciu. Kouč Jukka Jalonen na nich bol hrdý.

    Taliani skórovali ako prví a ešte v 37. minúte držali vyrovnané skóre 2:2. Severania, ktorí vyslali na taliansku bránku málo vídanú porciu 60 presných striel, napokon vybojovali "povinné" tri body, ale pokoj získali až so štvrtým streleným gólom v 56. minúte.

    "Som naozaj veľmi hrdý. Proti jednému z najlepších tímov sveta odohralo Taliansko po všetkých stránkach skvelý zápas.

    Nepochybne vynikajúce stretnutie odchytal Damian Clara, ktorý nás držal dlhý čas v hre vďaka niekoľkým kľúčovým zákrokom, ale pozoruhodná bola odvedená práca zo strany celého tímu, "citoval fínskeho kouča Jalonena server italia.hockey.

    VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Švédsko

    Práve dvadsaťjedenročný talent Clara, ktorý od draftu NHL v roku 2023 patrí Anaheimu, ale aktuálne obhajuje bránku švédskeho Brynäs, privádzal hviezdy výberu Tre kronor k zúfalstvu.

    Takmer dvojmetrový dlhán predviedol rad skvelých zásahov a pochytal 46 zo 49 striel, kým bol nútený v tretej tretine odstúpiť kvôli zraneniu.

    "Náš gólman odchytal sakra dobrý zápas," skonštatoval útočník Diego Kostner.

    "Udržal nás v stretnutí. Ale to je pre nás jediná cesta, aby sme mali šancu vyhrať - akceptovať, že musíme predovšetkým mimoriadne dobre brániť. Samozrejme, že nás Švédi veľa prestrieľali a mali aj viac šancí, ale to je jediný spôsob, ako my môžeme hrať. A dnes sme si viedli v tomto ohľade vážne dobre, "dodal Kostner.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Taliansko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Na snímke švédsky hokejista Joel Eriksson Ek (vpravo) a brankár Talianska Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke brankár Švédska Filip Gustavsson, ktorého prekonáva taliansky hokejista Luca Frigo počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke taliansky hokejista Luca Frigo sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke švédsky brankár Filip Gustavsson vyráža puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    15 fotografií
    Talian Luca Frigo strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Talian Luca Frigo strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Taliansky brankár Damian Clara počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vpravo Talian Luca Frigo oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Švéd Joel Eriksson Ek strieľa počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Gabriel Landeskog (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Erik Karlsson (65) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Gabriel Landeskog (92) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hokejista Švédska Gabriel Landeskog sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Švédska Filip Gustavsson, ktorého prekonáva taliansky hokejista Luca Frigo počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Švédsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Veľmi dôležitým momentom bol aj úvodný gól, ktorý dal v čase 4:14 Luca Frigo po obrovskej chybe švédskeho gólmana Filipa Gustavssona.

    "To bol úplne neuveriteľný a nezabudnuteľný moment. Cítil som jedinečný nával adrenalínu. Túto chvíľu a ohromnú podporu hľadiska si budem vždy pripomínať. Bolo úžasné hrať pred toľkými našimi vášnivými fanúšikmi," povedal obranca Luca Zanatta.

    Pre Talianov bol zápas aj napriek porážke veľa dôležitý aj po stránke sebavedomia.

    "Napriek veľkému rozdielu medzi oboma tímami sme predviedli skvelý výkon. A potvrdili sme si, že sa môžeme merať s kýmkoľvek. Naši brankári boli skvelí, ale každý z hráčov nechal na ľade za svoj dres srdce aj dušu.

    Som ale aj sklamaný, pretože v jeden moment som začal naozaj veriť, že to môžeme zvládnuť. Už výsledky ženského tímu nám dodali sebadôveru. A sebavedomie nás posúva na vyššiu úroveň, "vyhlásil Zanatta.

    V najbližšom stretnutí zmerajú Taliani v piatok sily so Slovákmi.

    "Do každého zápasu nastúpime tak, aby sme každému súperovi dali jasne najavo, že proti nám bude ťažké hrať. Využite naše kvality a schopnosti premeniť príležitosti a budeme odmenení, "burcoval Jalonen, ktorý na minulom olympijskom turnaji v Pekingu doviedol Fínov k zlatu.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - Program skupiny B

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    11.02. 21:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 2
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Taliani ukázali, že sa nikoho neboja. Som veľmi hrdý, vraví legendárny tréner