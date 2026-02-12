Taliani ukázali, že sa nikoho neboja. Som veľmi hrdý, vraví legendárny tréner

Talianski hokejisti sú najväčšími outsidermi hokejového turnaja na ZOH v Miláne, v úvodnom vystúpení proti vysoko favorizovaným Švédom si ale získali aj napriek porážke 2:5 srdce nielen domácich fanúšikov.
Vďaka nemu boli v stredu až do posledných minút v hre o obrovskú senzáciu. Kouč Jukka Jalonen na nich bol hrdý.
Taliani skórovali ako prví a ešte v 37. minúte držali vyrovnané skóre 2:2. Severania, ktorí vyslali na taliansku bránku málo vídanú porciu 60 presných striel, napokon vybojovali "povinné" tri body, ale pokoj získali až so štvrtým streleným gólom v 56. minúte.
"Som naozaj veľmi hrdý. Proti jednému z najlepších tímov sveta odohralo Taliansko po všetkých stránkach skvelý zápas.
Nepochybne vynikajúce stretnutie odchytal Damian Clara, ktorý nás držal dlhý čas v hre vďaka niekoľkým kľúčovým zákrokom, ale pozoruhodná bola odvedená práca zo strany celého tímu, "citoval fínskeho kouča Jalonena server italia.hockey.
VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Švédsko
Práve dvadsaťjedenročný talent Clara, ktorý od draftu NHL v roku 2023 patrí Anaheimu, ale aktuálne obhajuje bránku švédskeho Brynäs, privádzal hviezdy výberu Tre kronor k zúfalstvu.
Takmer dvojmetrový dlhán predviedol rad skvelých zásahov a pochytal 46 zo 49 striel, kým bol nútený v tretej tretine odstúpiť kvôli zraneniu.
"Náš gólman odchytal sakra dobrý zápas," skonštatoval útočník Diego Kostner.
"Udržal nás v stretnutí. Ale to je pre nás jediná cesta, aby sme mali šancu vyhrať - akceptovať, že musíme predovšetkým mimoriadne dobre brániť. Samozrejme, že nás Švédi veľa prestrieľali a mali aj viac šancí, ale to je jediný spôsob, ako my môžeme hrať. A dnes sme si viedli v tomto ohľade vážne dobre, "dodal Kostner.
Veľmi dôležitým momentom bol aj úvodný gól, ktorý dal v čase 4:14 Luca Frigo po obrovskej chybe švédskeho gólmana Filipa Gustavssona.
"To bol úplne neuveriteľný a nezabudnuteľný moment. Cítil som jedinečný nával adrenalínu. Túto chvíľu a ohromnú podporu hľadiska si budem vždy pripomínať. Bolo úžasné hrať pred toľkými našimi vášnivými fanúšikmi," povedal obranca Luca Zanatta.
Pre Talianov bol zápas aj napriek porážke veľa dôležitý aj po stránke sebavedomia.
"Napriek veľkému rozdielu medzi oboma tímami sme predviedli skvelý výkon. A potvrdili sme si, že sa môžeme merať s kýmkoľvek. Naši brankári boli skvelí, ale každý z hráčov nechal na ľade za svoj dres srdce aj dušu.
Som ale aj sklamaný, pretože v jeden moment som začal naozaj veriť, že to môžeme zvládnuť. Už výsledky ženského tímu nám dodali sebadôveru. A sebavedomie nás posúva na vyššiu úroveň, "vyhlásil Zanatta.
V najbližšom stretnutí zmerajú Taliani v piatok sily so Slovákmi.
"Do každého zápasu nastúpime tak, aby sme každému súperovi dali jasne najavo, že proti nám bude ťažké hrať. Využite naše kvality a schopnosti premeniť príležitosti a budeme odmenení, "burcoval Jalonen, ktorý na minulom olympijskom turnaji v Pekingu doviedol Fínov k zlatu.
Tabuľka: Skupina B
Hokej na ZOH 2026 - Program skupiny B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara