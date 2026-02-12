    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    0 - 5
    0:1, 0:2, 0:2
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada

    Góly umlčali aj komentátorov. Českí experti v závere priznali: už to bolo iba bago

    Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada.
    Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada. (Autor: TASR/AP)
    Nikola Černáková|12. feb 2026 o 20:45
    Kanada hrala na vyššej úrovni.

    Turnaj s hviezdami NHL v plných zostavách priniesol súboj dvoch hokejových veľmocí na ZOH 2026.

    „Toto sme tu desať rokov nemali,“ reagoval komentátor ČT Sport Robert Záruba na kvalitu turnaja a mená na súpiskách. 

    Súboj Česka s Kanadou však ukázal, aký veľký je rozdiel medzi dobrým výkonom a špičkovým výkonom.

    Kanada dominovala a zvíťazila jasne 5:0. Český tím držal krok len v úvode, postupne sa dostal pod tlak a v tretej tretine už pôsobil utlmeným dojmom. Prehra komplikuje jeho ďalšiu cestu turnajom.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Brandon Hagel a Čech Radko Gudas počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Devon Toewsr a Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Kanady Jordan Binnington počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne. Macklin Celebrini strieľa gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Radko Gudas a Kanaďan Brandon Hagel počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Mark Stone oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Spacek a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Ondrej Kase a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mitch Marner (vpravo) a hráč Česka David Špaček (uprostred) bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z tretieho gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (vľavo) počas súboja v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mark Stone sa teší so spoluhráčmi na striedačke z druhého gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadskí hokejisti Nathan MacKinnon (29) a Connor McDavid (97) sa tešia z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Nathan MacKinnon sa teší z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Sľubný začiatok, krutý koniec tretiny

    Kanaďania vstúpili do zápasu aktívne, no Česi dokázali držať tempo aj fyzickú hru. Hralo sa rýchlo, s množstvom osobných súbojov a bez rešpektu. Český tím sa snažil znepríjemňovať prechod Kanady do útočnej fázy a prvých dvadsať minút zvládol herne solídne.

    „Človek očakával drvivý nástup Kanady, ale chalani od prvej minúty dokázali konkurovať v rýchlosti aj v osobných súbojoch. Sú to drobnosti, ktoré potrebujete k veľkému výkonu,“ hodnotil bývalý hokejista a expert Petr Hubáček.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada

    Zlom však prišiel tesne pred prestávkou. Šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny tečoval najmladší hráč v zostave 19-ročný Macklin Celebrini strelu Calea Makara a Kanada viedla 1:0.

    „Obrovská škoda,“ reagoval Jakub Voráček. Záruba doplnil: „Bola to dobrá tretina, ale s horkým koncom.“

    Kanada pridala

    Druhá tretina ukázala rozdiel v kvalite. Kanada postupne preberala kontrolu nad zápasom a dokázala potrestať každé zaváhanie. Najprv Mark Stone zakončil po presnej prihrávke Mitcha Marnera do odkrytej brány.

    „Krásna nahrávka pred prázdnu bránu, tomu sa musí zatlieskať,“ uznal Voráček.

    Krátko nato pridal tretí gól Bo Horvat. Dostal príliš veľa priestoru v strednom pásme, nabral rýchlosť a zakončil pomedzi betóny. „Jednoduché riešenie vo veľkej rýchlosti, ktoré sa ťažko chytá,“ konštatoval Voráček.

    Najkrutejšia česká prehra v dejinách. Aj Kanaďania sú len ľudia, vravel brankár
    Súvisiaci článok
    Najkrutejšia česká prehra v dejinách. Aj Kanaďania sú len ľudia, vravel brankár

    Kanada sa upokojila, držala puk a pokračovala v agresívnom forčekingu. Český tím začal prehrávať súboje v obrannom pásme a ťažšie sa dostával do šancí.

    „Národný tím nehrá zle, ale Kanada predvádza všetko ešte na vyššej úrovni,“ poznamenal Záruba. Voráček upozornil na detaily: „Najväčší rozdiel je v ich forčekingu a rýchlych kombináciách medzi kruhmi. Chcelo by to viac pohybu od obrancov a viac presiloviek, aby sa tím dostal do zápasu.“

    Útlm v závere

    V tretej tretine už Kanada kontrolovala hru. Nathan MacKinnon zvýšil na 4:0 a Nick Suzuki pridal piaty gól. Po ňom zostala aj komentátorská dvojica na chvíľu bez slov. „No…,“ reagoval Voráček.

    Český tím sa už nedostával do šancí a tempo postupne opadlo. „Každý hrá to, čo má, ale ten súčet dnes nestačí. Kanada mala množstvo ďalších šancí,“ hodnotil Záruba. V závere hovoril aj o tlaku v obrannom pásme: „Toto už je naozaj bago.“

    Voráček napriek prehre hľadal pozitíva. „Kanada ukázala svoju silu, ale chalani sa dostanú do lepšieho pohybu a uvidíme, čo bude ďalej.“

    Českých hokejistov čaká už v piatok 13. februára dôležitý duel s Francúzskom. 

    Náročnejšia cesta

    Podľa Zárubu výsledok ukázal rozdiel v úrovni: „To, čo dnes predviedla Kanada, je iná úroveň hokeja. Mali výborný výkon, zahrali im hviezdy a v prvej tretine ich podržal aj brankár. Dnes to bol kanadský deň.“

    Kanadský hokejista Bo Horvat (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z tretieho gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada.
    Kanadský hokejista Bo Horvat (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z tretieho gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada. (Autor: TASR/AP)

    Pre český tím prehra neznamená koniec ambícií, no situáciu komplikuje. 

    „Neznamená to, že by sme nemali na turnaji uspieť, ale cesta bude ťažšia,“ dodal Záruba. 

    Nasledujúce zápasy tak budú mať väčšiu váhu. Český tím potrebuje rýchlo zareagovať, vrátiť sa k pohybu a dôrazu z úvodu stretnutia a nájsť väčšiu efektivitu v koncovke. Proti súperovi, ktorý ukázal špičkovú kvalitu v každom detaile, to tentoraz nestačilo, no turnaj sa pre Čechov ešte len rozbieha.

    Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:4
    0
    4
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    0
    1
    0:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

