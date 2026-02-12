Góly umlčali aj komentátorov. Českí experti v závere priznali: už to bolo iba bago

Turnaj s hviezdami NHL v plných zostavách priniesol súboj dvoch hokejových veľmocí na ZOH 2026.
„Toto sme tu desať rokov nemali,“ reagoval komentátor ČT Sport Robert Záruba na kvalitu turnaja a mená na súpiskách.
Súboj Česka s Kanadou však ukázal, aký veľký je rozdiel medzi dobrým výkonom a špičkovým výkonom.
Kanada dominovala a zvíťazila jasne 5:0. Český tím držal krok len v úvode, postupne sa dostal pod tlak a v tretej tretine už pôsobil utlmeným dojmom. Prehra komplikuje jeho ďalšiu cestu turnajom.
Sľubný začiatok, krutý koniec tretiny
Kanaďania vstúpili do zápasu aktívne, no Česi dokázali držať tempo aj fyzickú hru. Hralo sa rýchlo, s množstvom osobných súbojov a bez rešpektu. Český tím sa snažil znepríjemňovať prechod Kanady do útočnej fázy a prvých dvadsať minút zvládol herne solídne.
„Človek očakával drvivý nástup Kanady, ale chalani od prvej minúty dokázali konkurovať v rýchlosti aj v osobných súbojoch. Sú to drobnosti, ktoré potrebujete k veľkému výkonu,“ hodnotil bývalý hokejista a expert Petr Hubáček.
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada
Zlom však prišiel tesne pred prestávkou. Šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny tečoval najmladší hráč v zostave 19-ročný Macklin Celebrini strelu Calea Makara a Kanada viedla 1:0.
„Obrovská škoda,“ reagoval Jakub Voráček. Záruba doplnil: „Bola to dobrá tretina, ale s horkým koncom.“
Kanada pridala
Druhá tretina ukázala rozdiel v kvalite. Kanada postupne preberala kontrolu nad zápasom a dokázala potrestať každé zaváhanie. Najprv Mark Stone zakončil po presnej prihrávke Mitcha Marnera do odkrytej brány.
„Krásna nahrávka pred prázdnu bránu, tomu sa musí zatlieskať,“ uznal Voráček.
Krátko nato pridal tretí gól Bo Horvat. Dostal príliš veľa priestoru v strednom pásme, nabral rýchlosť a zakončil pomedzi betóny. „Jednoduché riešenie vo veľkej rýchlosti, ktoré sa ťažko chytá,“ konštatoval Voráček.
Kanada sa upokojila, držala puk a pokračovala v agresívnom forčekingu. Český tím začal prehrávať súboje v obrannom pásme a ťažšie sa dostával do šancí.
„Národný tím nehrá zle, ale Kanada predvádza všetko ešte na vyššej úrovni,“ poznamenal Záruba. Voráček upozornil na detaily: „Najväčší rozdiel je v ich forčekingu a rýchlych kombináciách medzi kruhmi. Chcelo by to viac pohybu od obrancov a viac presiloviek, aby sa tím dostal do zápasu.“
Útlm v závere
V tretej tretine už Kanada kontrolovala hru. Nathan MacKinnon zvýšil na 4:0 a Nick Suzuki pridal piaty gól. Po ňom zostala aj komentátorská dvojica na chvíľu bez slov. „No…,“ reagoval Voráček.
Český tím sa už nedostával do šancí a tempo postupne opadlo. „Každý hrá to, čo má, ale ten súčet dnes nestačí. Kanada mala množstvo ďalších šancí,“ hodnotil Záruba. V závere hovoril aj o tlaku v obrannom pásme: „Toto už je naozaj bago.“
Voráček napriek prehre hľadal pozitíva. „Kanada ukázala svoju silu, ale chalani sa dostanú do lepšieho pohybu a uvidíme, čo bude ďalej.“
Českých hokejistov čaká už v piatok 13. februára dôležitý duel s Francúzskom.
Náročnejšia cesta
Podľa Zárubu výsledok ukázal rozdiel v úrovni: „To, čo dnes predviedla Kanada, je iná úroveň hokeja. Mali výborný výkon, zahrali im hviezdy a v prvej tretine ich podržal aj brankár. Dnes to bol kanadský deň.“
Pre český tím prehra neznamená koniec ambícií, no situáciu komplikuje.
„Neznamená to, že by sme nemali na turnaji uspieť, ale cesta bude ťažšia,“ dodal Záruba.
Nasledujúce zápasy tak budú mať väčšiu váhu. Český tím potrebuje rýchlo zareagovať, vrátiť sa k pohybu a dôrazu z úvodu stretnutia a nájsť väčšiu efektivitu v koncovke. Proti súperovi, ktorý ukázal špičkovú kvalitu v každom detaile, to tentoraz nestačilo, no turnaj sa pre Čechov ešte len rozbieha.
Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny A
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara