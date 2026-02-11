12.02.2026 06:00
Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|11. feb 2026 o 23:55
Pozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.

Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú čaká vo štvrtok prvý štart na zimnej olympiáde v Cortine. Dvadsaťdvaročná pretekárka sa predstaví v super-G.

V tejto disciplíne sa predstavila aj pred štyrmi rokmi v Pekingu, kde obsadila 39. miesto tesne o sedem stotín za svojou krajankou Petrou Hromcovou.

Tentokrát sa na štart postaví 43 lyžiarok, pričom Jančová pôjde medzi poslednými. Rodáčka zo Zvolena má číslo 40 a po nej budú pripravené už len reprezentantky Kazachstanu, Kosova sa napokon aj Mexika.

Víťazstvo z predošlých olympijských hier nebude môcť obhajovať Lara Gutová-Behramiová, ktorá pre zranenie prišla o takmer celú sezónu.

Super-G vynecháva aj Mikaela Shiffrinová a bohužiaľ sa na štart po vážnom zranení zo zjazdu nemôže postaviť ani jedna z favoritiek Lindsey Vonnová.

Preteky otvorí s jednotkou Švajčiarka Malorie Blancová, deviatku bude mať líderka tejto disciplíny vo SP Sofia Goggiová a zo snoubordu opäť presedlá na lyže Češka Ester Ledecká, ktorá bude mať číslo osem.

Štartová listina - super-G žien na ZOH 2026

Číslo

Meno

Krajina

1

Malorie Blancová

Švajčiarsko

2

Laura Pirovanová

Taliansko

3

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

4

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

5

Corinne Suterová

Švajčiarsko

6

Federica Brignoneová

Taliansko

7

Emma Aicherová

Nemecko

8

Ester Ledecká 

Česko

9

Sofia Goggiová

Taliansko

10

Cornelia Hütterová

Rakúsko

11

Elena Curtoniová

Taliansko

12

Ariane Rädlerová

Rakúsko

13

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

14

Alice Robinsonová

Nový Zéland

15

Romane Miradoliová

Francúzsko

40

Rebeka Jančová

Slovensko

