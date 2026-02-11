Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo

Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú čaká vo štvrtok prvý štart na zimnej olympiáde v Cortine. Dvadsaťdvaročná pretekárka sa predstaví v super-G.
V tejto disciplíne sa predstavila aj pred štyrmi rokmi v Pekingu, kde obsadila 39. miesto tesne o sedem stotín za svojou krajankou Petrou Hromcovou.
Tentokrát sa na štart postaví 43 lyžiarok, pričom Jančová pôjde medzi poslednými. Rodáčka zo Zvolena má číslo 40 a po nej budú pripravené už len reprezentantky Kazachstanu, Kosova sa napokon aj Mexika.
Víťazstvo z predošlých olympijských hier nebude môcť obhajovať Lara Gutová-Behramiová, ktorá pre zranenie prišla o takmer celú sezónu.
Super-G vynecháva aj Mikaela Shiffrinová a bohužiaľ sa na štart po vážnom zranení zo zjazdu nemôže postaviť ani jedna z favoritiek Lindsey Vonnová.
Preteky otvorí s jednotkou Švajčiarka Malorie Blancová, deviatku bude mať líderka tejto disciplíny vo SP Sofia Goggiová a zo snoubordu opäť presedlá na lyže Češka Ester Ledecká, ktorá bude mať číslo osem.
Štartová listina - super-G žien na ZOH 2026
Číslo
Meno
Krajina
1
Malorie Blancová
Švajčiarsko
2
Laura Pirovanová
Taliansko
3
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
4
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
5
Corinne Suterová
Švajčiarsko
6
Federica Brignoneová
Taliansko
7
Emma Aicherová
Nemecko
8
Ester Ledecká
Česko
9
Sofia Goggiová
Taliansko
10
Cornelia Hütterová
Rakúsko
11
Elena Curtoniová
Taliansko
12
Ariane Rädlerová
Rakúsko
13
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
14
Alice Robinsonová
Nový Zéland
15
Romane Miradoliová
Francúzsko
40
Rebeka Jančová
Slovensko
