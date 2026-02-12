Handicap zo zranenia nebol vidieť, vraví expert. Jazda splnila účel a Vlhová ešte pridá

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po vyše dvojročnej pauze vrátila do súťažného kolotoča a znovu zažila, aké je to stáť na štarte pretekov.
Utorkový slalom v rámci tímovej kombinácie síce nedokončila, no pred médiami viackrát zdôraznila, že pre ňu je úspechom už len to, že súťaží na ZOH 2026.
O postrehoch z jej jazdy aj očakávaniach pred klasickým slalomom (18. február) hovoril v rozhovore pre Sportnet lyžiarsky tréner a odborník KAROL KRÁL.
Aké dojmy máte z prvej jazdy Petry Vlhovej po jej zranení?
Dá sa povedať, že som neočakával nič iné, ako som videl. Je veľmi dôležité, že sa Petra mohla o to zranené koleno oprieť a spoľahnúť sa naň.
Cítil som istotu v základnom oblúku, ktorý bol dobrý a nebolo tam vidieť ten handicap zo zranenia, pre ktoré takú dlhú dobu musela pauzovať.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v tímovej súťaži na ZOH 2026
Čo by ste vypichli z hľadiska techniky?
Veľmi pozitívnym faktorom bol sklz. Vôbec nepriečila lyže, nedávala ich do bočného zosuvu, takže z toho pramenila priamočiarosť a dobrá línia. Naopak, bol tam trochu menší rozsah pohybu, najmä ten horizontálny.
Mal som pocit trochu inej Peti, kde prevažoval cit a dotyk s podložkou nad silou. Samozrejme, ona tú silu použije vtedy, keď ju bude potrebovať.
Ako ste videli chybu, po ktorej Vlhová vypadla?
Nedá sa povedať, že by išla na istotu, lebo inak by tá chyba neprišila, ale na druhej strane nešla ani do prehnaného rizika. Proste si to chcela skúsiť.
Trocha sa dostala do balansu, bola príliš blízko nasledujúcej bránky a možno mala zvoliť inú stopu. V slalome sa to stáva, no teraz nešlo o výsledok.
Určite však bolo dobrým rozhodnutím, že napokon štartovala.
Áno. Taktika je súčasťou lyžovania a všetci vieme, že tieto preteky boli zo slovenského pohľadu určené pre to, aby Peťa išla jazdu ešte pred slalomom.
Je otázne či na nej toto vypadnutie zanechá nejakú stopu, ale osobne by som to dal až na druhé miesto a myslím si, že tá výhoda je väčšia ako nevýhoda.
Tým, že štartovala to z nej opadlo, opäť si vyskúšala predštartový stav, čo je mimoriadne dôležité. Navyše, z tej chyby sa môže pri analýze použiť a tieto preteky boli najlepší tréning na slalom.
Svoj účel táto jazda splnila asi na 90 percent. Tých desať chýba preto, že nedošla do cieľa. Určite by cítila ešte väčšiu úľavu, keby preťala fotobunku.
Na čom ešte musí popracovať do svojho druhého štartu?
Keďže v kombinácii išlo skôr o mentálnu ako fyzickú stránku, v nasledujúcich tréningoch môžu s trénerom zlepšiť fyzickú pripravenosť a dynamiku.
Za týždeň absolvuje Petra množstvo tréningov, bude pridávať na razancii a myslím si, že keď už v pretekoch o niečo pôjde, tak vydá zo seba to najlepšie.
Ako vidíte jej šance v klasickom slalome?
Neodvážim sa tipovať. Keď pritlačí na pílu, môže byť pokojne do desiateho miesta. Ak si až tak veriť nebude a takto sa odvezie dole, bude okolo dvadsiatky. Ani to by však nebola žiadna tragédia.
Ako by ste zhodnotili výkon Kataríny Šrobovej? Pri olympijskom debute mala ťažkú úlohu, ale zvládla ju a preto mohla Vlhová štartovať.
Jazdu by som nehodnotil, no vyzdvihol by som práve to, že to zvládla. Je mladá a nebolo pre ňu jednoduché spustiť sa na zjazdovke, na ktorú ešte nemá skúsenosti. Dokázala sa však dobre pripraviť.
Myslím si, že si olympiádu užíva a že je to pre ňu je naozaj veľký zážitok. Je veľmi dôležité mať skúsenosti z takto veľkého podujatia, pretože potom, keď prídete na menšie, tak vám narastú krídla a všetko ide ľahšie.
Tímovú kombináciu napokon vyhrali Rakúšanky a bez medaily zostali Breezy Johnsonová s Mikaelou Shiffrinovou. Čo vás prekvapilo viac?
Je to na rovnakej úrovni. Keby sme si stavili, tak by sme asi prehrali aj gate, pretože len málokto by čakal, že to táto hviezdna americká dvojica nezvládne.
Treba povedať, že Mikaela išla veľmi zle už od štartu. Mala veľmi širokú stopu, bez paralelného postavenia na hranách, čo je v jej prípade nevídané.
Nebola to jej jazda a zaklincovala to chybou na rovine, kde stratila rýchlosť. Ktovie, možno ju po minulej neúspešnej olympiáde v Pekingu trochu zväzovala zodpovednosť, keďže nešla iba za seba, ale aj za Breezy.
