VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadku

Čínska snoubordistka Liou Ťia-jü neutrpela pri ťažkom páde v stredajšej kvalifikácii na U-rampe na ZOH 2026 vážnejšie zranenia. Potvrdila to na sociálnej sieti.
Tridsaťtriročná Ťia-jü zostala po páde v Livigno Snow Parku nehybne ležať a po dlhom ošetrovaní ju zo svahu transportovali na nosidlách. Z nemocnice potom rozptýlila obavy o jej zdravotný stav.
VIDEO: Pád čínskej snoubordistky Liou Ťia-jü
„Práve som absolvovala vyšetrenie a nie je to nič vážne. Všetko je v poriadku,“ uviedla na sociálnej sieti a pripojila fotku s úsmevom v nemocničnom župane.
Ťia-jü bojovala o účasť medzi finálovou dvanástkou, no v druhej kvalifikačnej jazde tvrdo dopadla na ľavú ruku a tvár, následne ešte urobila kotrmelec. Informovala agentúra AFP.
