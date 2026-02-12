12.02.2026 06:00
VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadku

Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 08:24
Vyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.

Čínska snoubordistka Liou Ťia-jü neutrpela pri ťažkom páde v stredajšej kvalifikácii na U-rampe na ZOH 2026 vážnejšie zranenia. Potvrdila to na sociálnej sieti.

Tridsaťtriročná Ťia-jü zostala po páde v Livigno Snow Parku nehybne ležať a po dlhom ošetrovaní ju zo svahu transportovali na nosidlách. Z nemocnice potom rozptýlila obavy o jej zdravotný stav.

VIDEO: Pád čínskej snoubordistky Liou Ťia-jü

„Práve som absolvovala vyšetrenie a nie je to nič vážne. Všetko je v poriadku,“ uviedla na sociálnej sieti a pripojila fotku s úsmevom v nemocničnom župane.

Ťia-jü bojovala o účasť medzi finálovou dvanástkou, no v druhej kvalifikačnej jazde tvrdo dopadla na ľavú ruku a tvár, následne ešte urobila kotrmelec. Informovala agentúra AFP.

