Prezident IIHF sa vyjadril k návratu Rusov. Znamenalo by to, že svet je lepšie miesto, povedal

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) chce čo najskorší návrat ruských a bieloruských tímov do súťažného diania.
Uviedol to prezident IIHF Luc Tardif reportérom v dejisku zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Rusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine. „Chceme ich späť čo najskôr. Pretože to v prvom rade bude znamenať, že svet je lepšie miesto,“ vyhlásil Tardif podľa AFP.
