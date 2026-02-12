Prezident Pavel označil vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé: Išlo o vyjadrenie rešpektu

Vylúčenie ukrajinského skeletonistu Vladislava Heraskeviča z olympiády považuje český prezident Peter Pavel za nespravodlivé.
Podľa neho nešlo o politickú propagandu, ale vyjadrenie rešpektu. Povedal to serveru Odkryto.cz. Heraskevič mal na prible fotografie športovcov zabitých pri ruskej invázii.
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu helmu zakázal, napriek tomu v nej chcel dnes ísť Heraskevič na štart.
MOV vylúčenie odôvodnil tým, že by použitie prilby znamenalo porušenie pravidla olympijskej charty, ktoré zakazuje politické vyjadrenia.
"Ja to nevnímam ako spravodlivé rozhodnutie. Tu nejde o politickú propagandu, ktorá by mohla kohokoľvek urážať. Ide o vyjadrenie rešpektu, "povedal Pavel, ktorý dejisko olympijských hier pred niekoľkými dňami navštívil.
"Myslím, že tu mohol olympijský výbor urobiť gesto a brať to ako rešpekt," poznamenal prezident.
Heraskeviča sa dnes pred začiatkom pretekov v talianskej Cortine d'Ampezzo snažila presvedčiť k zmene postoja aj prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspela.
Ukrajinská výprava oznámila, že sa proti vylúčeniu odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa neskôr rozhodol Heraskovičovi udeliť Rad slobody.
Skeletonista chcel helmou so špeciálnym dizajnom uctiť športovcov, ktorí zahynuli vo vojne. Tá trvá od 24. februára 2022, keď na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina napadla Ukrajinu ruská armáda.
V helme absolvoval Heraskevič v Cortine tréningy, pre preteky jeho žiadosť o schválenie MOV odmietol.
Dovolil mu smútočnú pásku na ruke a vyjadrovať názory v rozhovoroch. Na takýto kompromis Heraskevič nepristúpil.
Ruskí športovci nesmú kvôli ruskej invázii na Ukrajinu na hrách štartovať. Povolenie na účasť pod neutrálnou vlajkou dostalo 13 športovcov z Ruska a sedem z Bieloruska.
Pavel so zákazom účasti Rusov súhlasí. "Myslím si, že je dobre aj z hľadiska dôvery v pravidlá a hodnoty vo svete dodržať to, že štát, ktorý vedie agresívnu vojnu proti inému štátu, by sa nemal zúčastňovať na olympijských hrách," povedal serveru.
Opatrenie by podľa neho malo trvať dovtedy, kým bude na Ukrajine uzavretý mier.
