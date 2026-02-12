Suverénna Karlssonová získala ďalšie zlato, Slovenka finišovala až v druhej stovke

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová ovládla na olympijských hrách po skiatlone aj preteky na 10 km voľne. Slovenka Mária Danielová skončila na 102. mieste.
Karlssonová predviedla v Taliansku ďalší suverénny výkon a získala druhé olympijské zlato v kariére.
Úspech Švédska podčiarkla striebornou medailou Ebba Anderssonová, na krajanku ale stratila 46,6 sekundy.
Bronz vybojovala napriek zraneniu rebier zo skiatlonu Američanka Jessie Digginsová.
Zimná olympiáda Miláno 2026
