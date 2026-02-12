12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live

Suverénna Karlssonová získala ďalšie zlato, Slovenka finišovala až v druhej stovke

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 14:34
ShareTweet2

Švédsko oslavuje double.

Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová ovládla na olympijských hrách po skiatlone aj preteky na 10 km voľne. Slovenka Mária Danielová skončila na 102. mieste.

Karlssonová predviedla v Taliansku ďalší suverénny výkon a získala druhé olympijské zlato v kariére.

Úspech Švédska podčiarkla striebornou medailou Ebba Anderssonová, na krajanku ale stratila 46,6 sekundy.

Bronz vybojovala napriek zraneniu rebier zo skiatlonu Američanka Jessie Digginsová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

France's Floran Douay, right, checks Switzerland's Dean Kukan during a preliminary round match of men's ice hockey between Switzerland and France at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
France's Floran Douay, right, checks Switzerland's Dean Kukan during a preliminary round match of men's ice hockey between Switzerland and France at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
dnes 14:50
Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

France's Floran Douay, right, checks Switzerland's Dean Kukan during a preliminary round match of men's ice hockey between Switzerland and France at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
France's Floran Douay, right, checks Switzerland's Dean Kukan during a preliminary round match of men's ice hockey between Switzerland and France at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Francúzsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
dnes 14:50
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Beh na lyžiach»Suverénna Karlssonová získala ďalšie zlato, Slovenka finišovala až v druhej stovke