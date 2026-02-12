    12.02.2026 06:00
    Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
    Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
    Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
    Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
    Ukrajinský športovci počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedal
    Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
    Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
    Zápas medzi Slovenskom a Fínskom sa mu stal osudný. Polícia po ňom pátrala 16 rokov

    Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček.
    Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček. (Autor: TASR)
    ČTK|12. feb 2026 o 15:47
    Na muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane.

    Stredajší hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom na ZOH sa stal osudným pre slovenského občana, ktorého zadržala talianska polícia.

    Po mužovi od roku 2010 pátrala talianska justícia. Miesto hokejového štadióna Sant Giulia tak Slovák skončil vo väznici San Vittore, napísala dnes agentúra ANSA.

    Polícia zistila, že sa muž pohybuje v Miláne vďaka údajom, ktoré ubytovacie zariadenie povinne hlási do policajnej evidencie. Na základe týchto informácií ho polícia zadržala.

    Na muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane. Za rôzne krádeže v obchodoch tam bol odsúdený na 11 mesiacov a sedem dní väzenia.

    Pre tresty pod štyri roky však talianske súdy zvyčajne umožňujú výkon trestu mimo väznice. Rozhodnúť o tom musí súd s ohľadom na individuálny prípad.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

