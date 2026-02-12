Zápas medzi Slovenskom a Fínskom sa mu stal osudný. Polícia po ňom pátrala 16 rokov

Stredajší hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom na ZOH sa stal osudným pre slovenského občana, ktorého zadržala talianska polícia.
Po mužovi od roku 2010 pátrala talianska justícia. Miesto hokejového štadióna Sant Giulia tak Slovák skončil vo väznici San Vittore, napísala dnes agentúra ANSA.
Polícia zistila, že sa muž pohybuje v Miláne vďaka údajom, ktoré ubytovacie zariadenie povinne hlási do policajnej evidencie. Na základe týchto informácií ho polícia zadržala.
Na muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane. Za rôzne krádeže v obchodoch tam bol odsúdený na 11 mesiacov a sedem dní väzenia.
Pre tresty pod štyri roky však talianske súdy zvyčajne umožňujú výkon trestu mimo väznice. Rozhodnúť o tom musí súd s ohľadom na individuálny prípad.
