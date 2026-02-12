Holanďanka bola suverénna na krátkej dráhe. V semifinále vylepšila svetový rekord

Šortrek na ZOH 2026
Výsledky - ženy 500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Xandra Velzeboerová
Holandsko
41,609 s
2.
Arianna Fontanová
Taliansko
42,294 s
3.
Courtney Saraultová
Kanada
42,427 s
4.
Selma Poutsmová
Holandsko
42,491 s
5.
Kim Boutinová
Kanada
44,347 s
Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová získala na zimných olympijských hrách 2026 zlato vo finále na 500 m.
V súboji o cenné kovy si striebro vybojovala domáca legenda Arianna Fontanová a bronz putoval Kanaďanke Courtney Saraultovej.
Finále poznačila nervozita, hneď po štarte spadla Poutsmová a boj o medaily sa musel zopakovať. Na druhý pokus už bolo všetko v poriadku, Velzeboerová rýchlo ušla konkurencii a napokon suverénne potvrdila skvelú formu na ľade v Miláne.
Dvadsaťštyriročná Holanďanka vyhrala kvalifikáciu, vo štvrťfinále stanovila nový olympijský rekord (41,583 s) a v semifinále sa dokonca postarala o nový svetový rekord (41,399 s).
Pred rokom získala v rovnakej disciplíne zlato na majstrovstvách sveta v Pekingu. Zo ZOH má druhýkrát najcennejší kov, v roku 2022 bola súčasťou víťaznej štafety na 3000 m.
Obhajkyňa zlata z hier v Pekingu Fontanová potešila domáce publikum ziskom striebra a na 6. zimných olympijských hrách za sebou si tak vybojovala cenný kov. Celkovo má na svojom konte už 12 medailí z tohto podujatia.
