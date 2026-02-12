Nemcom sa podarila obhajoba z Pekingu. Domáci s ďalším cenným kovom

Sánkovanie na ZOH 2026
Výsledky - štafeta:
Poradie
Mená
Krajina
Čas
1.
Julia Taubitzová, Tobias Wendl / Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger / Magdalena Matschinová
Nemecko
3:41,672 min
2.
Lisa Schulteová, Thomas Steu / Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egleová / Lara Michaela Kippová
Rakúsko
+ 0,542 s
3.
Verena Hoferová, Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Andrea Vötterová / Marion Oberhoferová
Taliansko
+ 0,849 s
4.
Toni Eggert, Florian Müller
Lotyšsko
+ 1,077 s
5.
Martins Bots, Roberts Plume
USA
+ 1,104 s
6.
Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa
Ukrajina
+ 4,502 s
Nemeckí sánkari potvrdili pozíciu najväčších favoritov a obhájili na ZOH 2026 v štafete zlato z Pekingu.
Družstvo v zložení Julia Taubitzová, Tobias Wendl / Tobias Artl, Max Langenhan a Dajana Eitbergerová / Magdalena Matschinová malo v cieli náskok 542 tisícin pred druhými Rakúšanmi a 849 pred tretími Talianmi.
Sánkarská štafeta sa pod piatimi kruhmi konala štvrtýkrát, vôbec premiérovo však mal každý tím štyri zložky. Ako prvá sa do ľadového koryta v Cortine d'Ampezzo vydala jednotlivkyňa, nasledovalo mužské duo, potom jednotlivec a nakoniec ženská dvojica.
Napriek zmene mala súťaž rovnakých víťazov ako na všetkých predchádzajúcich hrách. Nemci ako jediní na ZOH 2026 získali medailu vo všetkých
súťažiach a žiaden člen ich tímu neurobil chybu ani v štafete. Získali tak tretie zlato na hrách, prvé dve v sánkovaní majú zo súťaže jednotlivcov Langenhan a Taubitzová.
Rakúšania získali rovnako ako pred štyrmi rokmi striebro. Postarali sa o to Lisa Schulteová, dvojica Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Jonas Müller a dvojica Selina Egleová, Lara Michaela Kippová.
Taliani triumfovali na domácom podujatí v oboch súťažiach dvojíc, podľa papierových predpokladov mali atakovať druhú priečku a štartovali ako predposlední, napokon sa však tešili aj z bronzu.
Nastúpili v zložení Verena Hoferová, Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller a Andrea Vötterová / Marion Oberhoferová. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie, pretože sa na olympiádu nepodarilo kvalifikovať jednotlivkyni.
