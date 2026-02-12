    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    1. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    1 - 0
    1:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

    Švajčiarsko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Švajčiarsko - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|12. feb 2026 o 09:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Švajčiarsko - Francúzsko.

    Švajčiarsko a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)

    Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
    12.02.2026 o 12:10
    1. kolo
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Francúzsko
    Prenos
    Nominácia FRANCÚZSKA

    Brankári:
    Julian Junca – Slovakia
    Antoine Keller – NL
    Martin Neckar – SL

    Obrancovia:
    Yohann Auvitu – ICEHL
    Jules Boscq – Ligue Magnus
    Enzo Cantagallo – Ligue Magnus
    Florian Chakiachvili – Ligue Magnus
    Pierre Crinon – Ligue Magnus
    Hugo Gallet – Liiga
    Enzo Guebey – NL
    Thomas Thiry – NL

    Útočníci:
    Justin Addamo – Liiga
    Pierre-Édouard Bellemare – NL
    Charles Bertrand – Liiga
    Louis Boudon – Liiga
    Kevin Bozon – NL
    Stéphane Da Costa – KHL
    Aurélien Dair – Ligue Magnus
    Floran Douay – NL
    Dylan Fabre – Liiga
    Jordann Perret – Czechia
    Anthony Rech – Ligue Magnus
    Nicolas Ritz – Ligue Magnus
    Alexandre Texier – NHL
    Sacha Treille – Ligue Magnus
    Nominácia ŠVAJČIARSKA

    Brankári:
    Reto Berra – NL
    Leonardo Genoni – NL
    Akira Schmid – NHL

    Obrancovia:
    Tim Berni – NL
    Michael Fora – NL
    Andrea Glauser – NL
    Roman Josi – NHL
    Dean Kukan – NL
    Christian Marti – NL
    Janis Moser – NHL
    Jonas Siegenthaler – NHL

    Útočníci:
    Sven Andrighetto – NL
    Christoph Bertschy – NL
    Kevin Fiala – NHL
    Nico Hischier – NHL
    Ken Jäger – NL
    Simon Knak – NL
    Philipp Kurashev – NHL
    Denis Malgin – NL
    Timo Meier – NHL
    Nino Niederreiter – NHL
    Damien Riat – NL
    Sandro Schmid – NL
    Pius Suter – NHL
    Calvin Thürkauf – NL
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Švajčiarsko a Francúzsko.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026

    12.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    1 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku. rozhovor
    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku. rozhovor
    Poraziť Fínov je fajn, hovorí tréner Országh. Slováci vedeli, že raz sa tá séria skončí
    Martin Turčin|dnes 09:45|4
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku. rozhovor
    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku. rozhovor
    Poraziť Fínov je fajn, hovorí tréner Országh. Slováci vedeli, že raz sa tá séria skončí
    Martin Turčin|dnes 09:45|4
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Švajčiarsko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)