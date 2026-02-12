ONLINE: Švajčiarsko - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Švajčiarsko a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)
Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
12.02.2026 o 12:10
1. kolo
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Francúzsko
Prenos
Nominácia FRANCÚZSKA
Brankári:
Julian Junca – Slovakia
Antoine Keller – NL
Martin Neckar – SL
Obrancovia:
Yohann Auvitu – ICEHL
Jules Boscq – Ligue Magnus
Enzo Cantagallo – Ligue Magnus
Florian Chakiachvili – Ligue Magnus
Pierre Crinon – Ligue Magnus
Hugo Gallet – Liiga
Enzo Guebey – NL
Thomas Thiry – NL
Útočníci:
Justin Addamo – Liiga
Pierre-Édouard Bellemare – NL
Charles Bertrand – Liiga
Louis Boudon – Liiga
Kevin Bozon – NL
Stéphane Da Costa – KHL
Aurélien Dair – Ligue Magnus
Floran Douay – NL
Dylan Fabre – Liiga
Jordann Perret – Czechia
Anthony Rech – Ligue Magnus
Nicolas Ritz – Ligue Magnus
Alexandre Texier – NHL
Sacha Treille – Ligue Magnus
Nominácia ŠVAJČIARSKA
Brankári:
Reto Berra – NL
Leonardo Genoni – NL
Akira Schmid – NHL
Obrancovia:
Tim Berni – NL
Michael Fora – NL
Andrea Glauser – NL
Roman Josi – NHL
Dean Kukan – NL
Christian Marti – NL
Janis Moser – NHL
Jonas Siegenthaler – NHL
Útočníci:
Sven Andrighetto – NL
Christoph Bertschy – NL
Kevin Fiala – NHL
Nico Hischier – NHL
Ken Jäger – NL
Simon Knak – NL
Philipp Kurashev – NHL
Denis Malgin – NL
Timo Meier – NHL
Nino Niederreiter – NHL
Damien Riat – NL
Sandro Schmid – NL
Pius Suter – NHL
Calvin Thürkauf – NL
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Švajčiarsko a Francúzsko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:10.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
