Najkrutejšia česká prehra v dejinách. Aj Kanaďania sú len ľudia, vravel brankár

Bol to jeden z najočakávanejších zápasov v skupinovej fáze olympijského hokejového turnaja.
Hviezdami nabitému kanadskému tímu pripomínajúcemu hokejové monštrum čelila česká reprezentácia.
Takmer dvadsať minút sa Česi držali, no potom sa ich obranná hrádza pretrhla a do bránky Lukáša Dostála sa vylialo päť gólov.
Česi utrpeli najväčšiu prehru pod piatimi kruhmi po rozdelení spoločného štátu. Doteraz najvyšším rozdielom podľahli v semifinále turnaja v Turíne 2006 - Švédsku 3:7.
"Chceli sme odohrať dôstojný výsledok, ale kvalita Kanady je neskutočná. Spolu s Amerikou sú tu dva najlepšie tímy sveta. Bolo to vidieť. Chlapci to odmakali, ale bolo to pre nich naozaj ťažký zápas," vysvetľoval v mixzóne tréner Čechov Radim Rulík.
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada
Jeho zverencov načal šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny Macklin Celebrini, prvý tínedžer v kanadskom drese na zimných olympijských hrách, a dorazil v poslednej tretine Slafkovského spoluhráč z Montrealu Nick Suzuki.
Connor McDavid zaznamenal tri asistencie, kapitán Sidney Crosby dve.
"Je nepríjemné vziať si do kabíny gól, ale mali sme stále hlavu hore, sústredili sme sa na náš výkon. Bohužiaľ, dnes nám to nepadalo.
Kanaďania tvoria výborný tím, ale dá sa im čeliť, sú to iba ľudia. Sú technicky veľmi zruční, ale napríklad pri piatom góle Suzukiho mali aj trochu šťastia," vravel brankár Anaheimu Lukáš Dostál.
Hoci najlepším hráčom sveta čelí počas sezóny takmer každý deň, päť gólov nedostáva často.
Za Anaheim odohral v aktuálnom ročníku 38 zápasov, až 21-krát doviedol tím k víťazstvu. V mnohých štatistikách patrí k desiatim najlepším brankárom súťaže.
„Z tohto výkonu sa nemusí robiť tragédia," pridal Dostál.
Česi hrali proti favoritovi bez rešpektu, vypracovali si aj niekoľko dobrých príležitostí, ale postupne sa čoraz viac prejavovala sila kanadského výberu.
"Chceli sme mať nebezpečnejšie protiútoky. Nejaké situácie sme tam mali, ale rozhodla kvalita pri hre s pukom. Vedeli sme, ako hrajú presilovku, poslali sme tam obrancu, ale aj tak dostali puk cez bránkovisko. Vedeli sme, čo budú robiť a aj tak sme to nedokázali zastaviť," dodal Rulík.
V hľadisku mali naši západní susedia silnú podporu. Do Milána merali cestu tisíce fanúšikov, ktorí majú v hlavnom dejisku hier nabitý program.
Vo štvrtom mali okrem hokejistov v rovnakom čase v akcii aj legendu rýchlokorčuľovania Martinu Sáblikovú a podobná situácia sa zopakuje a v piatok.
Český tím nastúpi na druhý zápas o 16.40 proti Francúzsku, české hokejistky čaká štvrťfinále proti Švajčiarkam a Metoděj Jílek bude bojovať o ďalšiu medailu na ľadovom ovále.
