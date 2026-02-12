    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    0 - 5
    0:1, 0:2, 0:2
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada

    Najkrutejšia česká prehra v dejinách. Aj Kanaďania sú len ľudia, vravel brankár

    Kanaďan Bo Horvat prekonáva českého brankára Lukáša Dostála v zápase B-skupiny olympijského turnaja ZOH 2026 v Miláne.
    Kanaďan Bo Horvat prekonáva českého brankára Lukáša Dostála v zápase B-skupiny olympijského turnaja ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin, Boris Vanya|12. feb 2026 o 20:07
    Česko prehralo v úvodnom zápase olympijského turnaja proti Kanade vysoko 0:5.

    Bol to jeden z najočakávanejších zápasov v skupinovej fáze olympijského hokejového turnaja.

    Hviezdami nabitému kanadskému tímu pripomínajúcemu hokejové monštrum čelila česká reprezentácia.

    Takmer dvadsať minút sa Česi držali, no potom sa ich obranná hrádza pretrhla a do bránky Lukáša Dostála sa vylialo päť gólov.

    Česi utrpeli najväčšiu prehru pod piatimi kruhmi po rozdelení spoločného štátu. Doteraz najvyšším rozdielom podľahli v semifinále turnaja v Turíne 2006 - Švédsku 3:7.

    Z Milána píšu Boris Vanya a Martin TurčinZ Milána píšu Boris Vanya a Martin Turčin

    "Chceli sme odohrať dôstojný výsledok, ale kvalita Kanady je neskutočná. Spolu s Amerikou sú tu dva najlepšie tímy sveta. Bolo to vidieť. Chlapci to odmakali, ale bolo to pre nich naozaj ťažký zápas," vysvetľoval v mixzóne tréner Čechov Radim Rulík.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada

    Jeho zverencov načal šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny Macklin Celebrini, prvý tínedžer v kanadskom drese na zimných olympijských hrách, a dorazil v poslednej tretine Slafkovského spoluhráč z Montrealu Nick Suzuki. 

    Connor McDavid zaznamenal tri asistencie, kapitán Sidney Crosby dve. 

    "Je nepríjemné vziať si do kabíny gól, ale mali sme stále hlavu hore, sústredili sme sa na náš výkon. Bohužiaľ, dnes nám to nepadalo.

    Kanaďania tvoria výborný tím, ale dá sa im čeliť, sú to iba ľudia. Sú technicky veľmi zruční, ale napríklad pri piatom góle Suzukiho mali aj trochu šťastia," vravel brankár Anaheimu Lukáš Dostál.

    Hoci najlepším hráčom sveta čelí počas sezóny takmer každý deň, päť gólov nedostáva často.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Brandon Hagel a Čech Radko Gudas počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Devon Toewsr a Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Kanady Jordan Binnington počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne. Macklin Celebrini strieľa gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Radko Gudas a Kanaďan Brandon Hagel počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Mark Stone oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Spacek a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Ondrej Kase a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mitch Marner (vpravo) a hráč Česka David Špaček (uprostred) bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z tretieho gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (vľavo) počas súboja v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mark Stone sa teší so spoluhráčmi na striedačke z druhého gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadskí hokejisti Nathan MacKinnon (29) a Connor McDavid (97) sa tešia z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Nathan MacKinnon sa teší z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Za Anaheim odohral v aktuálnom ročníku 38 zápasov, až 21-krát doviedol tím k víťazstvu. V mnohých štatistikách patrí k desiatim najlepším brankárom súťaže. 

    „Z tohto výkonu sa nemusí robiť tragédia," pridal Dostál.

    Česi hrali proti favoritovi bez rešpektu, vypracovali si aj niekoľko dobrých príležitostí, ale postupne sa čoraz viac prejavovala sila kanadského výberu.

    "Chceli sme mať nebezpečnejšie protiútoky. Nejaké situácie sme tam mali, ale rozhodla kvalita pri hre s pukom. Vedeli sme, ako hrajú presilovku, poslali sme tam obrancu, ale aj tak dostali puk cez bránkovisko. Vedeli sme, čo budú robiť a aj tak sme to nedokázali zastaviť," dodal Rulík.

    V hľadisku mali naši západní susedia silnú podporu. Do Milána merali cestu tisíce fanúšikov, ktorí majú v hlavnom dejisku hier nabitý program.

    Vo štvrtom mali okrem hokejistov v rovnakom čase v akcii aj legendu rýchlokorčuľovania Martinu Sáblikovú a podobná situácia sa zopakuje a v piatok.

    Český tím nastúpi na druhý zápas o 16.40 proti Francúzsku, české hokejistky čaká štvrťfinále proti Švajčiarkam a Metoděj Jílek bude bojovať o ďalšiu medailu na ľadovom ovále.

    Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:4
    0
    4
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    0
    1
    0:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada.
    Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada.
