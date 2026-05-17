    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    1 - 4
    0:1, 0:1, 1:2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko

    Hokej je jeho poslanie a rehoľa. Je úplne prepnutý, hovorí o Gajanovi tréner

    Adam Gajan na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (39)
    Adam Gajan na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega, Martin Turčin|17. máj 2026 o 15:15
    Rozhovor s trénerom Adama Gajana.

    Keď brankár Adam Gajan pôsobil pred piatimi rokmi v Skalici, trénerovi DUŠANOVI VLKOVI neraz liezol na nervy. 

    Už ráno mu klopal na dvere a pýtal sa, čo budú spoločne trénovať. 

    „On je úplne prepnutý," hovorí v rozhovore pre Sportnet Vlk, ktorý s mladým brankárom pracuje dodnes. 

    Gajan sa vďaka svojej vytrvalosti - nahrával videá svojich tréningov a bombardoval s nimi Ameriku - dostal zo Skalice do zámorskej juniorky, kde zaujal univerzitné tímy, slovenskú reprezentáciu aj Chicago. 

    S klubom NHL má dnes už zmluvu a za Slovensko pri debute na MS v hokeji vychytal výhru 4:1 nad Talianskom.  

    „Každý vidí len to, že bol na olympiáde, podpísal zmluvu so Chicagom a je na majstrovstvách sveta. Ale málokto si uvedomí, aká cesta je za tým," dodáva Gajanov mládežnícky tréner.

    Ako ste vnímali sezónu Adama Gajana?

    Pred sezónou mal určité sny. Nie vyslovene ciele, ale dúfal, že by sa to mohlo podariť. Bol to podpis s Chicagom, olympiáda a teraz aj majstrovstvá sveta.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke zľava Kristián Pospíšil a Martin Pospíšil (obaja Slovensko) počas rozkorčuľovania pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenský fanúšik pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo kapitán Marek Hrivík (Slovensko) strieľa úvodný gól brankárovi Jacobovi Smithovi (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Maxim Štrbák (obaja Slovensko) a Daniel Mantenuto (Taliansko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava Martin Faško-Rudáš (Slovensko) a Phil Pietroniro (Taliansko) v súboji o puk počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan, Martin Faško-Rudáš a Luka Radivojevič (všetci Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti pred brankárom Adamom Gajanom pred zápasom základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Vpravo Marek Hrivik oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Marek Hrivik strieľa gól počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Adam Sykora a Phil Pietroniro počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Brankár Adam Gajan a Daniel Mantenuto počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke zľava brankár Adam Gajan (Slovensko) a Matthias Mantinger (Taliansko) a Maxim Štrbák (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí druhý zľava tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí zľava asistenti trénera Peter Frühauf, Todd Woodcroft, hlavný tréner Vladimír Országh, asistent trénera Ján Pardavý a lekár tímu Pavol Lauko počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) dostáva tretí gól v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke brankár Jacob Smith (Taliansko) a Adam Sýkora (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke druhá gólová akcia Slovenska, zľava brankár Jacob Smith, Matthew Bradley, Tommy Purdeller (všetci Taliansko), Adam Sýkora a Sebastián Čederle (obaja Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, vľavo strelec gólu Jozef Viliam Kmec a v popredí Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, sprava strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Martin Faško-Rudáš a Adam Sýkora v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu, zľava Martin Faško-Rudáš, strelec gólu Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Sebastián Čederle a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke talianska striedačka, v pozadí tréner talianskej hokejovej reprezentácie Jukka Jalonen z Fínska počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Slovakia's players and Italy's players argue during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Servac Petrovsky, left, vies for the puck against Italy's Marco Zanetti during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, hugged by teammates, celebrates his goal with his teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Jozef Viliam Kmec, left, scores against Italy's goaltender Jacob Smith during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil #76, vies for the puck against Italy's Matthias Mantinger #22 left, Italy's Dylan di Perna #90, and Italy's goaltender Jacob Smith, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Slovakia's Marek Hrivik, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Italy and Slovakia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Na snímke gól v bránke Adama Gajana (Slovensko) po strele Taliana Gabriela Nitza (nie je na snímke) v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Gabriel Nitz (Taliansko) sa teší z gólu so spoluhráčom Carminem Buonom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretieho gólu, s č. 22 strelec gólu Kristián Pospíšil v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z tretie gólu, sprava strelec gólu Kristián Pospíšil, Martin Faško-Rudáš, Martin Pospíšil, Oliver Okuliar a Patrik Koch v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke vpravo hráč Kristán Pospíšil (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Martinom Pospíšilom v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.Na snímke slovenská striedačka, v pozadí uprostred hlavný tréner Vladimír Országh, v popredí sprava hokejisti Sebastián Čederle, Martin Chromiak, Filip Mešár a kapitán Marek Hrivík v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v nedeľu 17. mája 2026.

    Ako ste sa prvýkrát k nemu dostali a ako sa zrodil jeho presun do Skalice?

    V tom čase som bol v Skalici trénerom brankárov a chýbal mi brankár do juniorky. Mali sme iba jedného. Boli sme na jednom komerčnom kempe spolu s Jánom Lašákom a bavili sme sa o tom, kto je voľný, akí mladí brankári sú zaujímaví. Ja som mu vravel, že sa mi páči jeden chalan, ale nevedel som si spomenúť na meno. A Jano mi hovorí: „Možno mám pre teba brankára, Gajana.“ A ja som nevedel, že obaja hovoríme o tom istom hráčovi.

    V Poprade vtedy nevideli dostatok priestoru v doraste, tak sme ho zobrali do Skalice. A ja som ho hneď zaradil do juniorky, nie do dorastu.

    Čím vás zaujal, keď prišiel ako mladý chalan do Skalice?

    Prišlo také chlapča – taký pavúk, nič, iba ruky, nohy. Ešte aj s dlahou na ruke. Hrali futbal a doktor v Poprade povedal, že možno má niečo zlomené. Hneď som ho zobral na vyšetrenia do Skalice. Nakoniec sa ukázalo, že s tým nič nemá, ale pár dní sme ešte počkali a potom začal trénovať.

    Prišiel až niekedy v auguste, takže letnú prípravu absolvoval viac-menej individuálne pod dohľadom trénerov. Ale čo bolo na ňom perfektné, nemal problém s komunikáciou. Nebol hanblivý, mal zdravé sebavedomie a v Skalici mu to jednoducho sadlo.

    Adam Gajan počas svojho debutu na seniorských MS v hokeji 2026.
    Adam Gajan počas svojho debutu na seniorských MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)

    Ako zvládal život mimo domova už v takom mladom veku?

    Rodičia mu prenajali byt. Ako neplnoletý bol sám v meste. Neviem, či je to úplne štandardné, ale jeho mama chodila približne raz za mesiac na týždeň a on sa staral sám o seba. Už v pätnástich fungoval ako dospelý človek a profesionál – varil si, pral si, upratoval.

    Vy ste mu dali priestor aj v áčku. Ako ho vnímali starší hokejisti?

    Ja som ho vtedy zaradil aj do tréningového procesu áčka a ako pätnásťročný si vybudoval rešpekt medzi seniormi. Zdravili ho, bavili sa s ním, fungovali s ním normálne. Nebolo to tak, že by sedel niekde v kúte ako mladý chalan. Vybudoval si to svojím prístupom.

    Bol najväčší profesionál v celom klube. Prišiel ráno o deviatej a odchádzal večer o siedmej. Vtedy žil doslova 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku len hokejom.

    V čom bol výnimočný svojím prístupom k hokeju?

    On už predtým strávil obdobie vo Fínsku, myslím, že bol aj pri Filipovi Krivošíkovi. Odmalička bol nastavený tak, že si povedal, že bude profesionálny hokejista. Odložil detstvo aj pubertu v zmysle rôznych výstrelkov. On jednoducho robí hokej. Je to preňho poslanie a rehoľa. Dá tomu maximum, čo sa dá. Ľudia si to ani nevedia predstaviť.

    Každý vidí len to, že bol na olympiáde, podpísal zmluvu so Chicagom a je na majstrovstvách sveta. Ale málokto si uvedomí, aká cesta je za tým.

    Slovenskí hokejisti ďakujú brankárovi Adamovi Gajanovi po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Taliansko na MS v hokeji 2026
