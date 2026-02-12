    12.02.2026 06:00
    Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
    Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
    Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
    Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
    Ukrajinský športovci počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedal
    Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
    Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
    Obhajkyne zlata nedopustili ďalšie zaváhanie. Severanky nemali žiadnu šancu

    Kanadské hokejistky oslavujú víťazstvo.
    Kanadské hokejistky oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. feb 2026 o 17:24
    Duel minulý týždeň odložili, pretože väčšina hráčok fínskeho tímu sa nakazilo norovírusom.

    Hokej na ZOH 2026 ženy - skupina A

    Fínsko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

    Góly: 16. Gardinerová (GoslingováO'Neillová), 32. Wattsová (FillierováJaquesová), 34. O'Neillová (SheltonováGoslingová), 42. Clarková (TurnbullováStaceyová), 54. Clarková (Staceyová)

    Hokejistky Kanady zvíťazili vo štvrtkovom poslednom zápase základnej A-skupiny na ZOH 2026 nad Fínkami 5:0.

    Duel minulý týždeň odložili, pretože väčšina hráčok fínskeho tímu sa nakazilo norovírusom.

    Kanaďanky mali už pred stretnutím istotu konečnej 2. priečky vo výkonnostne silnejšej A-skupine. Obhajkyne zlata sa však potrebovali rehabilitovať za prehru 0:5 v šlágri s USA a severankám nedali šancu.

    Fínkam sa tak nepodarilo posunúť sa na 3. pozíciu a do štvrťfinále idú zo 4. miesta a čakajú ich Švajčiarky. Kanaďanky nastúpia proti druhému tímu B-skupiny Nemecku.

    Tabuľka A skupiny

