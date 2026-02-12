Obhajkyne zlata nedopustili ďalšie zaváhanie. Severanky nemali žiadnu šancu

Hokej na ZOH 2026 ženy - skupina A
Fínsko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Góly: 16. Gardinerová (Goslingová, O'Neillová), 32. Wattsová (Fillierová, Jaquesová), 34. O'Neillová (Sheltonová, Goslingová), 42. Clarková (Turnbullová, Staceyová), 54. Clarková (Staceyová)
Hokejistky Kanady zvíťazili vo štvrtkovom poslednom zápase základnej A-skupiny na ZOH 2026 nad Fínkami 5:0.
Duel minulý týždeň odložili, pretože väčšina hráčok fínskeho tímu sa nakazilo norovírusom.
Kanaďanky mali už pred stretnutím istotu konečnej 2. priečky vo výkonnostne silnejšej A-skupine. Obhajkyne zlata sa však potrebovali rehabilitovať za prehru 0:5 v šlágri s USA a severankám nedali šancu.
Fínkam sa tak nepodarilo posunúť sa na 3. pozíciu a do štvrťfinále idú zo 4. miesta a čakajú ich Švajčiarky. Kanaďanky nastúpia proti druhému tímu B-skupiny Nemecku.
