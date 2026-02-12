    12.02.2026 06:00
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
    Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Handicap zo zranenia nebol vidieť, vraví expert. Jazda splnila účel a Vlhová ešte pridá
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 6 (štvrtok, 12. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 6 (štvrtok, 12. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 6 (štvrtok, 12. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|12. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 6 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 6. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 6. deň
    Program súťaží 6. dňa:
    9:05
    Curling – 1. kolo žen
    Korea – USA
    Japonsko – Švédsko
    Itálie – Švýcarsko
    Kanada – Dánsko

    9:30
    Skeleton – 1. jízda mužů

    10:00
    Akrobatické lyžování – boule mužů, kvalifikace 2
    Snowboarding – snowboardcross mužů, kvalifikace

    10:30
    Snowboarding – U rampa žen, kvalifikace

    11:08
    Skeleton – 2. jízda mužů

    11:30
    Alpské lyžování – super-G žen

    12:10
    Lední hokej – skupina A mužů
    Švýcarsko – Francie

    12:15
    Akrobatické lyžování – boule mužů, finále

    13:00
    Běh na lyžích – 10 km volně žen

    13:45
    Snowboarding – snowboardcross mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále

    14:05
    Curling – 2. kolo mužů
    Norsko – Německo
    USA – Švýcarsko
    Velká Británie – Švédsko

    14:30
    Lední hokej – skupina A žen
    Finsko – Kanada

    14:56
    Snowboarding – snowboardcross mužů, finále

    16:30
    Rychlobruslení – 5 000 m žen

    16:40
    Lední hokej – skupina A mužů
    Česko – Kanada

    18:30
    Saně – štafeta družstev

    19:05
    Curling – 2. kolo žen
    Čína – Velká Británie
    Itálie – Korea
    Dánsko – Japonsko
    Švédsko – USA

    19:30
    Snowboarding – U rampa žen, finále

    20:15
    Short track – 500 m žen, čtvrtfinále, semifinále

    20:28
    Short track – 1 000 m mužů, čtvrtfinále, semifinále

    21:10
    Lední hokej – skupina C mužů
    Lotyšsko – USA
    Německo – Dánsko

    21:36
    Short track – 500 m žen, finále

    21:48
    Short track – 1 000 m mužů, finále
    Prenos
    9:00
    Curling

    6. olympijský deň odštartuje ženský curlingový turnaj. Na programe sú 4 zápasy:

    Kórea – USA
    Japonsko – Švédsko
    Taliansko – Švajčiarsko
    Kanada – Dánsko
    Začiatok 6. olympijského dňa
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 6. olympijského dňa na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je mnžstvo zaujímavých udalostí a bojov o medaily, ktoré vám týmto spôsobom sprostredkujeme.
