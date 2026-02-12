ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 6 (štvrtok, 12. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 6. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 6 (štvrtok, 12. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
12.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 6. deň
Prebiehajúci
Prehľad
Program súťaží 6. dňa:
9:05
Curling – 1. kolo žen
Korea – USA
Japonsko – Švédsko
Itálie – Švýcarsko
Kanada – Dánsko
9:30
Skeleton – 1. jízda mužů
10:00
Akrobatické lyžování – boule mužů, kvalifikace 2
Snowboarding – snowboardcross mužů, kvalifikace
10:30
Snowboarding – U rampa žen, kvalifikace
11:08
Skeleton – 2. jízda mužů
11:30
Alpské lyžování – super-G žen
12:10
Lední hokej – skupina A mužů
Švýcarsko – Francie
12:15
Akrobatické lyžování – boule mužů, finále
13:00
Běh na lyžích – 10 km volně žen
13:45
Snowboarding – snowboardcross mužů, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále
14:05
Curling – 2. kolo mužů
Norsko – Německo
USA – Švýcarsko
Velká Británie – Švédsko
14:30
Lední hokej – skupina A žen
Finsko – Kanada
14:56
Snowboarding – snowboardcross mužů, finále
16:30
Rychlobruslení – 5 000 m žen
16:40
Lední hokej – skupina A mužů
Česko – Kanada
18:30
Saně – štafeta družstev
19:05
Curling – 2. kolo žen
Čína – Velká Británie
Itálie – Korea
Dánsko – Japonsko
Švédsko – USA
19:30
Snowboarding – U rampa žen, finále
20:15
Short track – 500 m žen, čtvrtfinále, semifinále
20:28
Short track – 1 000 m mužů, čtvrtfinále, semifinále
21:10
Lední hokej – skupina C mužů
Lotyšsko – USA
Německo – Dánsko
21:36
Short track – 500 m žen, finále
21:48
Short track – 1 000 m mužů, finále
Prenos
9:00
Curling
6. olympijský deň odštartuje ženský curlingový turnaj. Na programe sú 4 zápasy:
Kórea – USA
Japonsko – Švédsko
Taliansko – Švajčiarsko
Kanada – Dánsko
Začiatok 6. olympijského dňa
Program 6.dňa:
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z prehľadu udalostí 6. olympijského dňa na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je mnžstvo zaujímavých udalostí a bojov o medaily, ktoré vám týmto spôsobom sprostredkujeme.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
Zimná olympiáda Miláno 2026
