    12.02.2026, Skupina C
    Rho Ice Hockey Arena
    21:10
    ONLINE: Nemecko - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

    Nemecko - Dánsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Nemecko - Dánsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Sportnet|12. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Nemecko - Dánsko.

    Nemecko a Dánsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Nemecko - Dánsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina C)

    Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
    12.02.2026 o 21:10
    1. kolo
    Nemecko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    Nominácia DÁNSKA

    Brankári:
    Frederik Andersen – NHL
    Frederik Dichow – SHL
    Mads Søgaard – AHL

    Obrancovia:
    Phillip Bruggisser – DEL
    Nicholas B. Jensen – DEL
    Jesper Jensen Aabo – ICEHL
    Anders Koch – ICEHL
    Matias Lassen – DEL
    Markus Lauridsen – ICEHL
    Oliver Lauridsen – Liiga

    Útočníci:
    Mikkel Aagaard – SHL
    Mathias Bau Hansen – Denmark
    Oliver Bjorkstrand – NHL
    Joachim Blichfeld – Liiga
    Nikolaj Ehlers – NHL
    Lars Eller – NHL
    Nicklas Jensen – NL
    Oscar Fisker Mølgaard – NHL
    Nick Olesen – Czechia
    Morten Poulsen – Denmark
    Patrick Russell – DEL
    Jonas Røndbjerg – NHL
    Frederik Storm – DEL
    Alexander True – Liiga
    Christian Wejse – DEL
    Nominácia NEMECKA

    Brankári:
    Maximilian Franzreb – DEL
    Philipp Grubauer – NHL
    Mathias Niederberger – DEL

    Obrancovia:
    Leon Gawanke – DEL
    Korbinian Geibel – DEL
    Lukas Kälble – DEL
    Jonas Müller – DEL
    Moritz Müller – DEL
    Moritz Seider – NHL
    Fabio Wagner – DEL
    Kai Wissmann – DEL

    Útočníci:
    Leon Draisaitl – NHL
    Alexander Ehl – DEL
    Dominik Kahun – NL
    Marc Michaelis – DEL
    JJ Peterka – NHL
    Lukas Reichel – AHL
    Tobias Rieder – DEL
    Josh Samanski – AHL
    Justin Schütz – DEL
    Wojciech Stachowiak – AHL
    Nico Sturm – NHL
    Tim Stützle – NHL
    Frederik Tiffels – DEL
    Parker Tuomie – DEL
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Nemecko a Dánsko.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

