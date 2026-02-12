ONLINE: Nemecko - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

Nemecko a Dánsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Nemecko - Dánsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina C)
Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
12.02.2026 o 21:10
1. kolo
Nemecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dánsko
Prenos
Nominácia DÁNSKA
Brankári:
Frederik Andersen – NHL
Frederik Dichow – SHL
Mads Søgaard – AHL
Obrancovia:
Phillip Bruggisser – DEL
Nicholas B. Jensen – DEL
Jesper Jensen Aabo – ICEHL
Anders Koch – ICEHL
Matias Lassen – DEL
Markus Lauridsen – ICEHL
Oliver Lauridsen – Liiga
Útočníci:
Mikkel Aagaard – SHL
Mathias Bau Hansen – Denmark
Oliver Bjorkstrand – NHL
Joachim Blichfeld – Liiga
Nikolaj Ehlers – NHL
Lars Eller – NHL
Nicklas Jensen – NL
Oscar Fisker Mølgaard – NHL
Nick Olesen – Czechia
Morten Poulsen – Denmark
Patrick Russell – DEL
Jonas Røndbjerg – NHL
Frederik Storm – DEL
Alexander True – Liiga
Christian Wejse – DEL
Nominácia NEMECKA
Brankári:
Maximilian Franzreb – DEL
Philipp Grubauer – NHL
Mathias Niederberger – DEL
Obrancovia:
Leon Gawanke – DEL
Korbinian Geibel – DEL
Lukas Kälble – DEL
Jonas Müller – DEL
Moritz Müller – DEL
Moritz Seider – NHL
Fabio Wagner – DEL
Kai Wissmann – DEL
Útočníci:
Leon Draisaitl – NHL
Alexander Ehl – DEL
Dominik Kahun – NL
Marc Michaelis – DEL
JJ Peterka – NHL
Lukas Reichel – AHL
Tobias Rieder – DEL
Josh Samanski – AHL
Justin Schütz – DEL
Wojciech Stachowiak – AHL
Nico Sturm – NHL
Tim Stützle – NHL
Frederik Tiffels – DEL
Parker Tuomie – DEL
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Nemecko a Dánsko.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
Tabuľka: Skupina C
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
