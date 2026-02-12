Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) svojím rozhodnutím o vylúčení ukrajinského športovca poškodil svoju vlastnú povesť, zareagoval šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha na vylúčenie skeletonistu Vladislava Heraskeviča z olympijských hier kvôli helme s fotografiami dvoch desiatok športovcov zabitých vo vojne rozpútanej Ruskom.
Športovcom za jeho postoj poďakoval prezident Volodymyr Zelenskyj a postavili sa zaň ďalší ukrajinskí predstavitelia a inštitúcie, ako aj lotyšský prezident.
Je to pripomienka celému svetu
Ukrajinský prezident Zelenskyj poďakoval Heraskevičovi za jeho postoj, pripomínajúci svetu, akú cenu platí Ukrajina za to, že štyri roky vzdoruje ruským vojskám.
"Táto pravda nemôže byť nevhodná, nemiestna, ani ju nemožno označovať za 'politickú akciu na športovej súťaži'. Je to pripomienka celému svetu o tom, čo je súčasné Rusko, "uviedol Zelenskyj podľa agentúry Unian a zdôraznil, že historickým poslaním olympijského hnutia bolo zasadzovať sa za mier a za život.
"Budúca generácia si to zapamätá ako okamih hanby," napísal Sybiha na sociálnej sieti X o vylúčení krajana.
MOV kritizoval tiež za to, že "systematicky zlyháva" tvárou v tvár Rusku ako "najväčšiemu zneužívateľovi medzinárodného športu a olympijskej charty" a krajine, ktorá "začala tri invázie počas pokoja zbraní pri olympijských hrách, zaviedla štátom financovaný dopingový program, zabila 650 ukrajinských športovcov a trénerov a poškodila 800 športovísk na Ukrajine".
Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí, ktoré Vladyslav Heraskevič nezradil, dodal minister.
Dôstojnosť sa nediskvalifikuje
"Keď sa športovec postaví za pravdu, česť a pamiatku - to je už víťazstvo. Víťazstvo pre Vladyslava, "uviedol ukrajinský olympijský výbor v reakcii na vylúčenie športovca, za ktorým podľa organizácie stála, stojí a bude stáť celá Ukrajina.
"Pamiatka našich hrdinov je cennejšia ako akékoľvek medaily a pravidlá. Pamäť sa nedá diskvalifikovať! "poznamenal predseda výboru Vadym Hutcajt.
Minister športu Matvij Bidnyj označil vylúčenie športovca za chybu, ktorú sa Ukrajina bude snažiť napraviť.
"Dôstojnosť sa nediskvalifikuje! Pamäť nie je násilie! Hlas Ukrajiny musí byť počuť! Cena slobody musí byť rešpektovaná! "napísal na sociálnej sieti futbalový klub Šachtar Doneck.
"Vylúčením Heraskeviča MOV jednoducho urobil chybu," usúdil lotyšský prezident Edgars Rinkévič.
Ukrajinský parlament v skôr prijatej rezolúcii odsúdil rozhodnutie MOV zakázať športovcovi zúčastniť sa pretekov v prilbe s vyobrazením obetí ruskej agresie ako nespravodlivosť a faktický prejav podpory ruskému agresorovi, pripomenula dnes agentúra Interfax-Ukrajina.
