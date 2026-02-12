    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Nasávaj od Cháru ako špongia, počúval. Vedel som, že sa mi všetko zíde, vraví Marinčin

    Na snímke zľava Artturi Lehkonen (Fínsko) a Martin Marinčin (Slovensko).
    Na snímke zľava Artturi Lehkonen (Fínsko) a Martin Marinčin (Slovensko). (Autor: TASR)
    Boris Vanya|12. feb 2026 o 15:40
    Obranca Martin Marinčin hrá na svojej tretej olympiáde.

    Pred dvanástimi rokmi sa mu otvorili dvere do veľkého hokeja.

    Obranca Martin Marinčin sa prebojoval do prvého tímu Edmonton Oilers v NHL a chystal sa na svoju prvú reprezentačnú akciu - olympijský turnaj v ruskom Soči.

    Ešte predtým, než sa pridal k slovenskému tímu, zavolal si ho tréner Oilers Dallas Eakins a prízvukoval mu, aby sa na olympiáde učil od Zdena Cháru. "Marty, buď v Soči ako špongia. Chcem, aby si nasával čo najviac skúseností," vravel mu. 

    Tréner Edmontonu poznal Cháru už roky a sledoval ho už od jeho začiatkov v New Yorku Islanders.

    "Bol som tam vtedy v tréningovom kempe a už vtedy bol doslova posadnutý korčuľovaním a snahou zlepšiť sa. Medzitým sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov ligy.

    Je to chlap s extrémnym charakterom, skvelou pracovnou morálkou a pritom zostal stále veľmi skromný. Hovoril som s Martym a jednou z mojich požiadaviek bolo, aby sa pýtal Cháru čo najviac. Je to jedinečná príležitosť učiť sa," citovali Eakinsa zámorské médiá. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejisti sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorsky (15) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Adam Ružička (21) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský (20) strieľa gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.iko Mikkola (77) a Libor Hudáček (79) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Vľavo Erik Černák a Martin Gernát v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šarvátka v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Eeli Tolvanen strieľa v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti po inkasovanom góle v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fínsky brankár Juuse Saros (74) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Šimon Nemec v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fín Eeli Tolvanen oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Niko Mikkola v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Dalibor Dvorský oslavuje gól v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Rasmus Ristolainen v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Fotka zo zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Oliver Okuliar (8) a Niko Mikkola (77) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Martin Fehérváry, kapitán Tomáš Tatar a brankár Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Adam Liška, Oliver Okuliar, Samuel Takáč, Lukáš Cingel a v pozadí hlavný tréner Vladimír Országh počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti na ľade zľava Libor Hudáček, Šimon Nemec, dalibor dvorský a kapitán Tomáš Tatar sa tešia so spoluhráčmi na striedačke z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Juraj Slafkovský sa tešia z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 2:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý počúvajú slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Šimon Nemec (17) a Adam Liška (23) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Oliver Okuliar, Libor Hudáček, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel a v pozadí zľava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú na striedačke počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Samuel Takáč (Slovensko) a Miro Heiskanen (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti brankár Saros Juuse (vpravo), Esa Lindell (vľavo) a hráč Slovenska Dalibor Dvorský (uprostred) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh sleduje zápas základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v akcii počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava kapitán Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý reagujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 1:1 počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínsky hokejista Eeli Tolvanen (28) strieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 za chrbát slovenského brankára Samuela Hlavaja počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27) čakajú na vhadzovanie počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti Martin Gernát (28), Erik Černák (81) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a Fínska (svetlé dresy) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Jokiharju Henri (Fínsko), brankár Saros Juuse (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko), ktorý strieľa úvodný gól počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenská striedačka počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Ružička (Slovensko) a Mikkola Niko (Fínsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Ristolainen Rasmus (Fínsko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Dalibor Dvorský (vpravo) a hráč Fínska Sebastian Aho (vľavo) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (vľavo), brankár Samuel Hlavaj (vpravo), Pavol Regenda (druhý sprava) a hráč Fínska Sebastian Aho počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke fínski hokejisti Mikko Lehtonen (vľavo), brankár Juuse Saros (druhý zľava), Artturi Lehkonen (vpravo) a hráč Slovenska Miloš Kelemen (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke otrasený slovenský hokejista Martin Pospíšil odchádza z ľadu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sprava Martin Gernát, Erik Černák, Juraj Slafkovský sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil Adam Ružicka (druhý vľavo) do prázdnej brány počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) a Juraj Slafkovský (vpravo) sa tešia z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.

    V Soči pod patronátom Cháru

    Po poslednom súboji medzi Edmontonom a Bostonom pred olympiádou dokonca požiadal Eakins o pomoc priamo Cháru - stretli sa v trojici aj s Marinčinom pred šatňami. 

    "Z (Chára) bol skvelý a sľúbil mi, že bude s Martym tráviť veľa času. Neskôr mi dokonca z lietadla poslal ešte jednu správu, kde mi to všetko zdupľoval. Pre Martyho je to skvelé.

    Zdeno je komplexný hráč, ktorý má všetko, čo potrebujete. Chcete tvrdú hru? Nech sa páči. Chcete skúsený prejav. Chcete, aby odohral 40 minút za zápas? Všetko zvládne.

    Som preto naozaj rád, že ho bude mať Marinčin po svojom boku. Nie je to len olympijská skúsenosť, toto je skvelá mentorská príležitosť, z ktorej sa dá vyťažiť veľa."

    Marinčin si v Soči prešiel ostrým krstom. Bránil Jaromíra Jágra, Patricka Kanea, Anžeho Kopitara či Alexandra Ovečkina. 

    "Bol som mladý a snažil som sa od Zdena Cháru pochytiť čo najviac. Vedel som, že každá vec, ktorú sa od neho naučím, sa mi zíde," vracia sa Marinčin v spomienkach o dvanásť rokov späť.

    Je rok 2026. Zdeno Chára už je v Hokejovej Sieni slávy v Toronte a jeho dres visí pod strechou bostonskej TD Garden a košický odchovanec hrá na svojej tretej zimnej olympiáde.

    Pred štyrmi rokmi si v Pekingu užíval s tímom bronzovú radosť. V stredu sa zasa tešil zo senzačného víťazstva nad Fínmi v úvodnom zápase turnaja v Miláne.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Fínsko

    "Pred zápasom som už bol vo veľkom očakávaní, ako to bude vyzerať. Hralo so v rýchlom tempe, bolo cítiť dlhšiu zápasovú pauzu, svoje spravilo aj menšie klzisko, ale každý hráč už je dosť skúsený, aby sa s tým vyrovnal," hodnotil. 

    Zaklopem si, chrbát drží

    Priznal, že po zápase na turnaji v Miláne ťažšie zaspával. "Človek je unavený, ale nejde to. Využijem, že štvrtkový tréning bol dopoludnia a po obede si zdriemnem. Robím to tak aj počas sezóny. Pre tých, čo majú deti, je to náročné, ale mne to manželka dopraje," dodá.

    V NHL odohral vyše 200 zápasov, väčšiu porciu v drese Toronto Maple Leafs, kam ho Edmonton po dvoch sezónach vymenil. "Nepremýšľam nad tým, či ich mohlo byť viac. Som rád za všetky zápasy, na ktoré som v NHL nastúpil a skúsenosti, ktoré som tam získal."

    Po návrate do Európy ho angažoval Třinec, kde pôsobí dodnes, s klubom získal tri majstrovské tituly. Vyrovnal sa aj s bolesťami chrbta, ktoré ho dlhšie trápili. "Spolupracujem s viacerými fyzioterapeutmi, musím zaklopať, zatiaľ to drží," hovorí jeden z troch Košičanov v olympijskom výbere.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

