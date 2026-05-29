Borbély po zisku titulu opúšťa Győr, rozhodol sa odísť do konkurenčného klubu

Slovenský futbalový tréner Balász Borbély sa sťahuje na novú klubovú adresu v rámci najvyššej maďarskej súťaže.
Štyridsaťšesťročný kouč sa rozhodol využiť klauzulu v zmluve s majstrovským FC ETO Győr a odísť do konkurenčného Ferencvárosu Budapešť.
Jeho doterajší zamestnávateľ o tom v piatok informoval na klubových sociálnych sieťach.
„Náš tréner informoval vedenie klubu, že má v pláne využiť opciu o vykúpení vo svojom kontrakte a akceptovať ponuku Ferencvárosu,“ uviedol Győr v oficiálnom stanovisku.
Borbély pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku majstrovského titulu, ktorý bol len piaty v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Győru tak zabezpečil účasť v predkole Ligy majstrov v sezóne 2026/2027.
Do Ferencvárosu Budapešť prichádza Borbély ako náhrada za Íra Robbieho Keanea, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava.
Štyridsaťpäťročný kormidelník prevzal Ferencváros v januári minulého roka a získal s ním majstrovský titul.
V druhej sezóne jeho tím vyhral tamojší pohár a dostal sa do osemfinále Európskej ligy, ale v lige zaostal o jeden bod práve za Győrom a tak sa skončila jeho sedemročná majstrovská séria.
„Rešpektujeme rozhodnutie. Nie je tajomstvom, že chceme budovať na kontinuite, stabilite a práci, ktorú sme spoločne odštartovali. Je dôležité pochopiť, že žiadna osoba nie je nad klubom.
Majstrovský titul nie je úspechom jedného človeka, ale celej komunity. Od hráčov, realizačného tímu, zamestnancov klubu, vlastníkov až po fanúšikov,“ dodalo vedenie Győru na margo odchodu Borbélyho z lavičky.