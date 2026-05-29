Odchod legendy zarmútil hokejovú verejnosť. Lemieux spáchal samovraždu

Claude Lemieux
Claude Lemieux (Autor: SITA/AP)
ČTK|29. máj 2026 o 09:59
V NHL pôsobil dlhých dvadsaťjeden sezón.

Štvornásobný víťaz Stanleyho pohára Claude Lemieux, ktorého úmrtie vo štvrtok bez podrobností oznámila ako prvá asociácia veteránov NHL, spáchal samovraždu.

Úrad šerifa v Palm Beach County uviedol, že sa bývalý hokejový útočník obesil v obchode s nábytkom, ktorý spoločne s manželkou vlastnil v Lake Park na Floride. Podľa televízie WPBF-25 objavil telo jeho syn.

Lemieux hral v NHL dvadsaťjeden sezón a získal dva Stanley Cupy s New Jersey (1995 a 2000) a po jednom s Coloradom (1996) a Montrealom (1986).

V roku 1995 získal Conn Smythe Tropy pre najlepšieho hráča play-off. "Bol to jeden z najlepších hráčov pre veľké zápasy v hokejovej histórii," uviedol komisionár NHL Gary Bettman.

Ešte v pondelok niesol 60-ročný Kanaďan pochodeň pri tradičnom predzápasovom rituáli v hale Montrealu pred tretím zápasom semifinále play-off proti Caroline.

Lemieux v elitnej súťaži vrátane play-off odohral 1449 zápasov, v ktorých dal 459 gólov a pripísal si 485 asistencií. Po skončení kariéry pracoval ako hráčsky agent. V NHL hrali aj jeho brat Jocelyn a syn Brendan.

NHL

kapitán Nick Suzuki (14), Cole Caufield (13), Kirby Dach (77) a tréner Montrealu Martin St. Louis
