Deň 34 na MS: Messi je génius, jeho spoluhráči gangsteri. Infantino naháňal Trumpa ako malé dieťa

Finále snov pre fanúšikov Barcelony. Legenda klubu, Lionel Messi, čelil mladučkému supertalentu, Laminovi Yamalovi.
Nakoniec z toho vzišiel lepšie mladík a Španieli zvíťazili vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 po predĺžení.
Všetci neutrálni fanúšikovia im zrejme priali výhru. Argentína bola v zápase bezzubá a smerom dopredu úplne mĺkva. Aj Messi ukázal záblesky geniality až v úplnom závere, keď sa snažil pomôcť svojmu mužstvu vyrovnať, ale zďaleka to nebol jeho zápas.
Fanúšikovia po celom svete sa však zhodujú - vyhral futbal. Kombinačný, tvorivý a s loptou.
Rozhodol o tom striedajúci Ferran Torres. V základe nastúpil len v prvom zápase turnaja, keď Španieli remizovali s Kapverdami 0:0. Odvtedy hral vždy len ako striedajúci žolík a prvý gól na turnaji strelil v tom najdôležitejšom momente.
Tak ako v roku 2010 sa hrdinom stal Andrés Iniesta, tak ním odteraz bude Torres.
Španieli Argentínu k ničomu nepustili. Nedovolili im ani jednu strelu na bránu a potvrdili, že mali najlepšiu defenzívu na turnaji – inkasovali len raz, čo je historicky najmenej spomedzi víťazných tímov.
Yamal má všetko
Po Torresovi bol medzi prvými hráčmi, ktorí išli za Messim, 19-ročný Lamine Yamal. Argentínsky kapitán sedel na zemi, ale po príchode mladíka sa postavil. Podali si ruky a objali sa.
Messi je legenda Barcelony a Yamal sa ňou zrejme stane. Argentínčan podal pomyselné žezlo mladíkovi, ktorý už v 19 rokoch vyhral takmer všetko, čo sa dalo a stal sa najmladším hráčom, ktorý má na konte titul z MS aj ME.
V 28 súťažných zápasoch za národný výber ešte nezažil prehru a v 13 zápasoch na veľkých turnajoch, v ktorých hral v základe, má stopercentnú víťaznú bilanciu.
Po Brazílčanovi Pelém, Talianovi Bergomim a Francúzovi Mbappém so spoluhráčom Cubarsim nateraz uzavreli zoznam piatich tínedžerov, ktorí sa stali majstrami sveta.
„Hral skvelý futbal, ktorý pomôže aj jemu vyzrieť a byť ešte lepším futbalistom, akým je,“ chválil Yamala tréner Luis de la Fuente. „Naozaj sa obetoval pre tímové dobro. To je v mojom mužstve veľmi dôležité a z môjho pohľadu odohral skvelé majstrovstvá sveta.“
Yamal to zvládol a počas zápasu viackrát čelil provokáciám Argentínčanov.
„Nielen že nereagoval, ale výborne to ustál. Neotriaslo to ním a nezložilo ho to, pritom celý tím sa ho snažil zničiť,“ vravel o mladíkovi bývalý anglický brankár Joe Hart.
„Predviedol skvelý výkon a v 19 rokoch skompletizoval futbal.“
Messiho spoluhráči sú nechutní gangsteri
Španieli majú druhý titul svetových šampiónov, Argentínčania naopak svoj štvrtý nezískali.
Keď zápas skončil, Lionel Messi si sadol na zem a čakal. Zatiaľ čo Španieli sa radovali spolu, on smútil sám.
Jeho spoluhráči sa namiesto príchodu ku kapitánovi pustili do konfliktu s protihráčmi. Prehru nezvládol Paredes, ktorý najprv chytil za krk Garciu a sotil ho na zem, o chvíľu na to poslal k zemi aj Gaviho. Molina zase trafil do hrude oslavujúceho Rodriho.
Kontrast medzi jednotlivými hráčmi zachytilo aj video, ktoré ukázalo, ako sa Yamal modlí a v pozadí prebiehajú potýčky.
Čím viac boli Argentínčania unavení, tým zbytočnejšie veci robili. Dá sa to povedať aj o vylúčení Enza Fernandeza, ktorý dostal žltú kartu za simulovanie a potom druhú za zbytočne dohratý súboj s Cubarsim.
„Paredes, Fernandez, Otamendi a ďalší sú nechutní športovci. Messi je génius s loptou, ale väčšina jeho spoluhráčov sú gangsteri, ktorí nemajú zmysel pre túto nádhernú hru,“ napísal na sociálnu sieť nemecký bývalý futbalista Thomas Hitzlsperger.
Svojich zverencov sa na ihrisku snažil upokojiť aj tréner Lionel Scaloni.
„Boli sme skvelí po víťazstve, ale musíme sa naučiť byť skvelí aj po prehre. Dnes sme ukázali, že vieme, ako prehrať,“ povedal po zápase, ale konanie jeho zverencov vyzeralo inak.
Keď Španielom odovzdávali medaily a trofej, argentínski futbalisti stáli okolo Messiho – chrbtom k novým majstrom sveta, čelom k verným fanúšikom na tribúnach.
Ich kapitán plakal. Odohral zrejme svoj posledný zápas na majstrovstvách sveta.
Ako dostať Trumpa preč z pódia?
Stredobodom pozornosti sa opäť chcel stať aj americký prezident Donald Trump. Ten duel sledoval v prezidentskej lóži aj so šéfom FIFA Giannim Infantinom a spolu potom odovzdali strieborné aj zlaté medaily, rovnako ako trofej pre šampiónov.
Ich cestu k odovzdávaniu cien sprevádzalo bučanie fanúšikov a o pár minút neskôr mu argentínsky obranca Cristian Romero pri odovzdávaní medailí nepodal ruku.
Trump spolu s Infantinom predali aj víťaznú trofej španielskemu kapitánovi Rodrimu. Čudný moment však nastal potom. 80-ročný Američan neodchádzal z pódia, gratuloval ďalším hráčom a postával popri nich aj počas zdvihnutia trofeje, oslavy a víťaznej fotky. Tváril sa, ako keby bol súčasťou tímu.
Spravil to podobne ako po vyvrcholení majstrovstiev sveta klubov, kde korunoval hráčov Chelsea a potom ostal s nimi na pódiu.
Infantino sa chcel podobnému scenáru zrejme vyhnúť. Odkráčal jedným smerom, ale Trump ho nenasledoval, aj napriek tomu, že ho volal. Aj kapitán Rodri viditeľne posielal prezidenta na kraj a čakal, dokým sa vzdiali.
Infantino potom dokonca prebehol cez pódium a Trumpa odťahoval, aby Španielom dal priestor oslavovať. Vyzeralo to trochu ako keď matka naháňa malé dieťa a to ju neposlúchne a prekvapí svojím ďalším pohybom.
Najlepšie bolo, keď to skončilo
Veľké očakávania so sebou priniesla aj polčasová show, ktorá mala napodobniť štýl Superbowlu v americkom futbale.
Samotná show trvala 11 minút, ale prestávku predĺžila z 15 minút na 27. Vystúpili počas nej Madonna, Shakira, Burna Boy, skupina BTS, Justin Bieber či Chris Martin z kapely Coldplay a na obrazovky sa dostali aj brazílske futbalové hviezdy Ronaldo a Ronaldinho. Celú show zakončila téma lásky a pokoja, ktorú niesli detskí speváci.
FIFA počas show porušila svoje vlastné pravidlá, ktoré hovoria, že prestávka medzi polčasmi by nemala byť dlhšia ako 15 minút.
Prestávkovú show zorganizovali aj minulý rok počas finále MS klubov medzi Chelsea a PSG. Trvala vtedy 24 minút.
Dojmy mnohých z celej show zhrnul úprimne komentátor BBC Sport a bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney: „Najlepšia časť bola, keď to skončilo. Mám rád tých umelcov, ale myslím si, že to bolo o ničom.“