Česi po vypadnutí v skupinovej fáze na historickom minime. Rebríček FIFA ovláda nový šampión

Českí futbalisti sú v rebríčku reprezentácií FIFA po skončení majstrovstiev sveta v Severnej Amerike na 48. mieste.
Do čela poradia sa dostali šampióni zo Španielska pred svojho finálového súpera Argentínu, na tretej priečke figuruje Francúzsko.
FIFA dnes zverejnila najnovšie vydanie rebríčka na svojom webe.
Český celok sa na 48. pozícii prepadol už po vyradení po skupinovej fáze v priebehu šampionátu a na rovnakej priečke zostal.
Národný tím vyrovnal tretie najnižšie umiestnenie v histórii. Horšie na tom bol len v septembri 2017, keď bol osemdesiaty, a v roku 1994 po rozdelení federácie. Na 48. priečke Česi naposledy figurovali v apríli 2019.
Národný celok v troch zápasoch skupiny na šampionáte dvakrát prehral a s jediným získaným bodom za remízu s Juhoafrickou republikou obsadil v tabuľke posledné štvrté miesto.
Pár dní po vyradení pri mužstve skončil tréner Miroslav Koubek, vedenie asociácie aktuálne hľadá nového kouča pred jesenným štartom Ligy národov.
Zápasy Českej Republiky na MS vo futbale 2026
Španielsko sa vrátilo na čelo rebríčka prvýkrát od januára. Pyrenejský celok v nedeľňajšom finále šampionátu v Severnej Amerike porazil obhajcu zlata z Argentíny 1:0 po predĺžení a po predvlaňajšom triumfe na majstrovstvách Európy stvrdil svoju aktuálnu dominanciu.
Španieli, ktorí budú jedným zo súperov českej reprezentácie v Lige národov, majú na čele poradia pred Argentínčanmi náskok zhruba 25 bodov.
Zápasy Španielska na MS vo futbale 2026
| Skupina H | Matchday 5
| Skupina H | Matchday 11
| Skupina H | Matchday 16
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Semifinále
| Vyraďovacia fáza | Finále
Tretia zostala Francúzsko, aj keď na šampionáte v boji o bronz prehralo so štvrtým Anglickom v historickej prestrelke 4:6.
Zápasy Francúzska na MS vo futbale 2026
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | Osemfinále
| Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
| Vyraďovacia fáza | Semifinále
| Vyraďovacia fáza | O 3. miesto
Ďalšie vydanie rebríčka plánuje FIFA zverejniť 7. októbra po budúcoročnom reprezentačnom okne.