    Česi po vypadnutí v skupinovej fáze na historickom minime. Rebríček FIFA ovláda nový šampión

    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ.
    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|20. júl 2026 o 11:50
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    Španielsko sa po zisku titulu majstrov sveta vrátilo na čelo rebríčka FIFA.

    Českí futbalisti sú v rebríčku reprezentácií FIFA po skončení majstrovstiev sveta v Severnej Amerike na 48. mieste.

    Do čela poradia sa dostali šampióni zo Španielska pred svojho finálového súpera Argentínu, na tretej priečke figuruje Francúzsko.

    FIFA dnes zverejnila najnovšie vydanie rebríčka na svojom webe.

    Český celok sa na 48. pozícii prepadol už po vyradení po skupinovej fáze v priebehu šampionátu a na rovnakej priečke zostal.

    Národný tím vyrovnal tretie najnižšie umiestnenie v histórii. Horšie na tom bol len v septembri 2017, keď bol osemdesiaty, a v roku 1994 po rozdelení federácie. Na 48. priečke Česi naposledy figurovali v apríli 2019.

    Národný celok v troch zápasoch skupiny na šampionáte dvakrát prehral a s jediným získaným bodom za remízu s Juhoafrickou republikou obsadil v tabuľke posledné štvrté miesto.

    Pár dní po vyradení pri mužstve skončil tréner Miroslav Koubek, vedenie asociácie aktuálne hľadá nového kouča pred jesenným štartom Ligy národov.

    Zápasy Českej Republiky na MS vo futbale 2026

    12.06. 04:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    2 - 1
    Česko
    Česko
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Španielsko sa vrátilo na čelo rebríčka prvýkrát od januára. Pyrenejský celok v nedeľňajšom finále šampionátu v Severnej Amerike porazil obhajcu zlata z Argentíny 1:0 po predĺžení a po predvlaňajšom triumfe na majstrovstvách Európy stvrdil svoju aktuálnu dominanciu.

    Španieli, ktorí budú jedným zo súperov českej reprezentácie v Lige národov, majú na čele poradia pred Argentínčanmi náskok zhruba 25 bodov.

    Zápasy Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    0 - 0
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    4 - 0
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    3 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    06.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Portugalsko
    Portugalsko
    0 - 1
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    10.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Španielsko
    Španielsko
    2 - 1
    Belgicko
    Belgicko
    Los Angeles | Los Angeles
    14.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    0 - 2
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    19.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Finále
    Španielsko
    Španielsko
    1 - 0 pp
    Argentína
    Argentína
    New York | New York

    Tretia zostala Francúzsko, aj keď na šampionáte v boji o bronz prehralo so štvrtým Anglickom v historickej prestrelke 4:6.

    Zápasy Francúzska na MS vo futbale 2026

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    04.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 1
    Francúzsko
    Francúzsko
    Philadelphia | Philadelphia
    09.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Štvrťfinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    2 - 0
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    14.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Semifinále
    Francúzsko
    Francúzsko
    0 - 2
    Španielsko
    Španielsko
    Dallas | Dallas
    18.07. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | O 3. miesto
    Francúzsko
    Francúzsko
    4 - 6
    Anglicko
    Anglicko
    Miami | Miami

    Ďalšie vydanie rebríčka plánuje FIFA zverejniť 7. októbra po budúcoročnom reprezentačnom okne.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ.
    Tréner Česka Miroslav Koubek (druhý zľava) a hráč Česka Lukáš Červ.
    Česi po vypadnutí v skupinovej fáze na historickom minime. Rebríček FIFA ovláda nový šampión
    dnes 11:50
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