Hlavaj privádzal súpera do zúfalstva. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku

Hokejisti Slovenska zvíťazili v úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 4:1.
Prvý gól olympijského šampionátu strelil Juraj Slafkovský už v 8. minúte prvej tretiny. Fínsko následne vyrovnalo v prostrednej časti hry a o osude duelu tak rozhodla tretia tretina.
V nej sa ako prvý presadil Dalibor Dvorský, na ktorého nadviazal svojim druhým gólom Slafkovský. Výhru proti favoritovi zariadil gólom do prázdnej bránky Adam Ružička.
Slovákov výborným výkonom podržal brankár Samuel Hlavaj, ktorý zo 40 striel inkasoval iba jeden gól.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026
Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Zimná olympiáda Miláno 2026
