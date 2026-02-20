Krutosť amerických hviezd. Slovenskí hokejisti nemali v semifinále žiadnu šancu

Hokej na ZOH 2026 - semifinále
Slovensko - USA 2:6 (0:2, 0:3, 2:1)
Góly: 45. Slafkovský (Ružička, Fehérváry), 54. Regenda (Kelemen, Fehérváry) - 5. D. Larkin (Werenski, T. Thompson), 20. T. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 33. J. Hughes (Werenski), 33. Eichel (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 39. J. Hughes (Werenski, Boldy), 51. B. Tkachuk (Trocheck, Hanifin)
Rozhodcovia: Dwyer (Kan.), Rooney (USA) - Cherrey (Kan.), Hautamäki (Fín.)
Vylúčení: 5:5 na 2 min., navyše B. Tkachuk, M. Tkachuk - Černák všetci 10 min osobný trest za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 11.240
USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, J. Hughes - Miller, Nelson, Trocheck - Keller
Slovensko: Hlavaj (33. Škorvánek) - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
Hokejisti Slovenska prehrali v semifinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s USA 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily.
V sobotu o 20.40 h vyzvú Fínsko. USA postúpili do finále ZOH prvýkrát od roku 2010, v boji o titul sa stretnú v nedeľu o 14.10 s Kanadou.
Zverenci trénera Vladimíra Országha od úvodu čelili tlaku súpera, ktorý si v prvej tretine vytvoril zásluhou Dylana Larkina a Tagea Thompsona dvojgólový náskok.
V druhej časti Američania dvoma presnými zásahmi v rozpätí 19 sekúnd zlomili odpor Slovákov, po štvrtom inkasovanom góle Samuela Hlavaja nahradil v bránke Stanislav Škorvánek.
Na 5:0 upravil svojím druhým gólom v zápase Jack Hughes. V tretej tretine už len skorigovali výsledok Juraj Slafkovský, pre ktorého to bol štvrtý gól na ZOH 2026 a celkovo 11. na zimných olympiádach, a Pavol Regenda.
Slováci majú napriek prehre stále šancu odniesť si z Milána olympijskú medailu, svoju druhú v ére samostatnosti. Na ZOH 2026 obhajujú bronz z Pekingu 2022, kde však neštartovali hviezdy z NHL.
Vo finále narazia na seba dvaja najväčší favoriti turnaja a zároveň dve najvyššie nasadené mužstvá po základnej fáze.
Kanada a USA sa naposledy stretli v olympijskom finále vo Vancouveri 2010, kde domáci tím triumfoval 3:2 po predĺžení. Kanaďania zabojujú o jubilejný desiaty olympijský titul, Američania o tretí.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Priebeh zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026
I. tretina:
Slováci odštartovali boj o historicky prvé olympijské finále s príliš veľkým rešpektom voči súperovi.
Od úvodu čelili sústavnému tlaku protivníka, ktorý ich točil v obrannom pásme a vytváral si šancu za šancou.
V 5. minúte využil zlé striedanie slovenského tímu Larkin, ktorý sa vrútil do útočného pásma a strelou k bližšej žŕdke prekonal Hlavaja. Ďalšiu chybu v slovenskej defenzíve nepotrestal Miller.
Po bránení McAvoya v hre Hlavajovi dostali Országhovi zverenci možnosť zahrať si v početnej výhode, veľkú šancu si však v nej vypracovali Američania, Larkina vychytal Hlavaj.
Ani ďalšia presilovka sa Slovákom nevydarila, ich hra bola statická, chýbal lepší pohyb i hráč cloniaci pred bránkou.
Slovenské nádeje držal Hlavaj, ktorý v 17. minúte zneškodnil pokus Thompsona. Americký útočník so 72-kou na drese sa však na konci tretiny presadil v presilovke, po prihrávke Eichela trafil bez prípravy medzierku pri bližšej pravej žŕdke Hlavajovej bránky - 2:0.
II. tretina:
V prostrednej časti Slováci trochu pridali v rýchlosti a dôraze a podarilo sa im aspoň na chvíľu otupiť americký tlak.
V ďalšej presilovej hre zamkli súpera pred jeho bránkou, no ich strely neprenikli až k Hellebuyckovi.
V 28. minúte Tatar našiel Slafkovského, ktorý v dobrej pozícii minul puk. Na opačnej strane Matthews v početnej výhode trafil žŕdku.
Američania využívali, že Slováci mali v druhej tretine ďaleko striedačku a neumožňovali im vyhodiť puk z obranného pásma.
V 32. minúte dostal puk do siete Guentzel, ale kopol ho korčuľou a gól tak neplatil. O pár momentov neskôr už zvýšil náskok J. Hughes, ktorý sa prekľučkoval k zakončeniu a umiestnenou strelou zvýšil na 3:0.
O 19 sekúnd neskôr B. Tkachuk vydoloval pri zadnom mantineli puk na Eichela, ktorý zakončil bekhendom cez Hlavaja a vyhnal ho zo slovenskej bránky.
Nahradil ho Škorvánek. Veľkú príležitosť na zníženie mal potom Marinčin, vo vlastnom oslabení neprekonal Hellebuycka.
Škorvánek prvýkrát inkasoval v 39. minúte, keď na odraz od zadného mantinelu zareagoval najrýchlejšie J. Hughes a do odkrytej bránky strelil piaty gól USA.
III. tretina:
V tretej tretine sa už Američania vedomí si jasného náskoku nikam nehnali a prenechali tvorenie súperovi.
O skorigovanie stavu sa snažil tečujúci Pospíšil, no vyšlo to až Slafkovskému, ktorý po prihrávke Ružičku od zadného mantinelu upratal puk za rozhodeného Hellebuycka.
Na opačnej strane sa po chybe Tatara dostal do samostatného úniku B. Tkachuk, zastavil ho pozorný Škorvánek.
Ten v 49. minúte zlikvidoval aj šancu Matthewsa. V 51. minúte už ani on nestačil na zakončenie B. Tkachuka, ktorý v nájazde poslal puk povedľa brankárovho betónu - 6:1.
Napriek rozhodnutému stavu sa Slováci snažili ešte aspoň skorigovať výsledok. V 54. minúte Kelemen uvoľnil Regendu, ktorý zavesil pod hornú žŕdku - 6:2.
Duel zakončila šarvátka Černáka s Tkachukovcami, z ktorej vyťažili Slováci presilovku, tú však už nedokázali využiť.
Hlasy po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Ak chceme zdolať jeden z tých top tímov, tak výkon musí od nás stopercentný. Tam musia byť dobré presilovky, musia byť dobré oslabenia a musí byť disciplína. A to dnes nebolo. V prvých dvoch tretinách sa rozhodol celý zápas, my sme síce potom dali góly ale oni to už kontrolovali.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Neviem čo k tomu povedať. Zlý zápas z našej strany. Asi toľko. Zľakli sme sa niečoho, neviem čoho. Ale nebolo to to, na čo sme boli zvyknutí počas základnej skupiny a ani vo štvrťfinále.“
Adam Ružička, útočník SR: „Bol to pre nás najväčší zápas tohto turnaja a myslím si, že sme naňho neprišli pripravení. Prvých 10 minút sme robili chyby, veľa detailov, ktoré sme si povedali, tie tam jednoducho neboli. Mali sme veľmi veľa vylúčení a takto sa nedá hrať proti tímu, ktorý má jednu z najlepších presiloviek.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Nehrali sme našu hru. Dali sme Američanom veľa priestoru. Dá sa povedať, že góly boli po našich hlúpostiach, a to sa v takomto zápase nemôže stávať. Určite si v kabíne niečo k tomu povieme. Musíme na to zabudnúť, máme ešte jeden zápas na to, aby sme to napravili. Musíme byť rýchlejší vo všetkom a nenechávať súperovi toľko času ako dnes.“
Pavol Regenda, autor druhého gólu SR: „Bol to náročný zápas. Myslím si, že sme začali celkom fajn, mali sme v úvode presilovky, v ktorých sme však nedali góly. Oni nám potom odskočili a bol z toho jednosmerný zápas. Urobili sme hlúpe vylúčenia a hráči ako oni vedia presilovky využívať. Proti takému súperovi nemôžeme robiť také hlúpe fauly, keď sa necháme vyprovokovať. Treba sa teraz pripraviť na zajtrajší zápas. Stále sme v top 4, stále môžeme mať bronz, treba dať hore hlavu, zajtra je nový deň.“
Juraj Slafkovský, autor prvého gólu SR: „Nezachytili sme začiatok zápasu, mali sme zlé striedania, hádzali sme puky tam, kde sme nemali. V presilovkách sme mali viac strieľať. Musíme si pozrieť, kde sme urobili chyby. Zajtra je stále veľký zápas pre nás. Musíme sa pripraviť na 110 percent, stále je v hre medaila. Samozrejme, nás to dnes hnevá, ale zajtra sa zobudíme, je nový deň, treba ísť do toho s úsmevom na tvári.“
Tomáš Tatar, kapitán SR: „Bohužiaľ, dnes nám to ušlo. Stále máme veľkú motiváciu, hráme o bronz. Američania sa vôbec nemuseli na góly narobiť, darovali sme im to. Nechávali sme im príliš veľa priestoru, zbytočne sme sa nechávali frustrovať. Musíme sa vrátiť k našej hre, čo sme predtým hrali, teda hrať jednoduchšie. Treba sa poučiť z chýb, zajtra je veľmi dôležitý zápas, musíme si to každý uvedomiť a dať do toho všetko. “
