    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    3 - 2
    0:1, 1:1, 2:0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Očakávaná strata. Kanada nastúpi na semifinále bez kapitána Crosbyho
    Veľký obrat v poslednej minúte. Kanada zlomila Fínsko a zabojuje o zlato

    Hokejisti Kanady oslavujú gól
    Fotogaléria (56)
    Hokejisti Kanady oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 19:11
    Hokejisti Kanady zdolali Fínsko v zápase semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - semifinále

    Kanada - Fínsko 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

    Góly: 35. Reinhart (Makar, McDavid), 51. Theodore (Sanheim, Wilson), 60. MacKinnon (McDavid, Makar) - 17. Rantanen (Aho), 24. Haula (Armia)

    Rozhodcovia: Furlatt, O´Rourke (obaja Kan.) - Ankerstjerne (Dán.), Daisy (USA), vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1

    Diváci: 11 155

    Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Harley, Doughty, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Jarvis, MacKinnon, Horvat - Stone, Suzuki, Marner - Marchand, Bennett, Hagel - Reinhart

    Fínsko: Saros - Heiskanen, Lindell, Ristolainen, Mikkola, Matinpalo, Määttä, Jokiharju - Rantanen, Aho, Lehkonen - Teräväinen, Hintz, Granlund - Kakko, Lundell, Luostarinen - Armia, Haula, Kiviranta - Kapanen

    Hokejisti Kanady postúpili do finále ZOH v Miláne. V piatkovom semifinálovom dueli zdolali Fínsko 3:2, hoci v druhej tretine prehrávali 0:2.

    Prvýkrát od roku 2014 si tak zahrajú na ZOH o zlato, ich súpermi v boji o titul budú v nedeľu o 14:10 h víťazi zápasu medzi Slovenskom a USA (21:10). ﻿Fínov čaká v sobotu o 20.40 súboj o bronz.

    Kanaďanom chýbal v semifinále zranený kapitán Sidney Crosby, namiesto neho mal céčko na drese najproduktívnejší hráč turnaja Connor McDavid.

    Fíni, ktorí nastúpili v pozícii obhajcov titulu z Pekingu, si vďaka zásahom Mikka Rantanena a Erika Haulu vypracovali dvojgólový náskok.

    Najväčší favorit turnaja však v Aréne Santa Giulia postupne vystupňoval svoj tlak, zásluhou Sama Reinharta a Sheu Theodorea vyrovnal a 36 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času dokonal obrat v presilovke Nathan MacKinnon.

    Hráči z „kolísky hokeja“ budú bojovať o svoje desiate zlato na ZOH. Naposledy triumfovali v Soči 2014, keď doteraz naposledy účinkovali pod piatimi kruhmi hviezdy z NHL.

    Priebeh zápasu Kanada - Fínsko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Zápas sa začal vo vysokom tempe, na kanadskej strane hrozil najmä prvý útok, v 3. minúte po spätnej prihrávke McDavida vystrelil Celebrini v sľubnej pozícii len do Sarosa.

    Fíni pôsobili v úvode živším dojmom, ľahšie prenikali do útočného pásma a častejšie strieľali. V 9. minúte mohol otvoriť skóre Lundell, ku ktorému sa odrazil puk od mantinelu, Binningtona však neprekonal.

    Kanaďania potom na chvíľu prevzali iniciatívu a Saros musel byť v pozore pri zakončeniach Sanheima či Bennetta.

    Ten sa po svojej strele príliš ostro natlačil do Sarosa, putoval na trestnú lavicu a Fíni svoju druhú presilovku využili už po troch sekundách. Aho čisto vyhral buly v útočnom pásme a Rantanen exportnou strelou švihom otvoril skóre.

    II. tretina:

    Kanaďania začali druhú tretinu mohutným náporom. Po faule na Wilsona hrali prvýkrát presilovku, no v nej neustrážili Haulu, ktorý sa dostal do úniku a bekhendovým blafákom si vychutnal Binningtona - 0:2.

    Zámorský tím reagoval ešte intenzívnejším tlakom, začal vyššie napádať a ešte viac dohrávať súboje. „Suomi“ však výborne vykrývali priestor pred svojou bránkou a súpera do šancí dlho nepúšťali.

    Kanade to vyšlo až v 35. minúte v početnej výhode, keď strelu Makara od modrej čiary úspešne tečoval pred bránkou Reinhart - 1:2.

    III. tretina:

    Fíni odštartovali tretie dejstvo šancou Lehkonena, ktorý netrafil bránku. V ďalších chvíľach sa museli väčšinou brániť pri gradujúcom kanadskom tlaku.

    Pritom však striehli na chyby súpera, po ktorých podnikali rýchle výpady, ako to ukázal v 46. minúte Lundell, ktorého vychytal Binnington.

    V obrovskom nasadení hrajúci Kanaďania sa dočkali v 51. minúte, keď Theodore delovkou prepálil Sarosa, ktorého predtým vykoľajil v bránkovisku Marchand - 2:2. Obrat mohol zavŕšiť Celebrini, ale v páde minul bránku, následne MacKinnona vychytal Saros.

    Dve a pol minúty pred koncom fauloval zdvihnutou hokejkou Mikkola a Kanada presilovku využila. Sekundu pred vypršaním trestu po prihrávke McDavida prepálil Sarosa na bližšej žŕdke MacKinnon - 3:2.

    Fíni reklamovali ofsajd, vzali si trénerskú výzvu, ale neuspeli. Zápas tak dohrávali v oslabení. V samom závere ešte odvolali brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.

    Hokej na ZOH 2026 - semifinále

    20.02. 16:40
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    3 - 2
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Finále

