    Tajná zbraň proti horúčavám. Španieli na MS trénujú s novinkou, ktorú nemá každý

    Španielski futbalisti počas tréningu
    Španielski futbalisti počas tréningu (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. jún 2026 o 17:52
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    Využívajú novú technológiu vyvinutú firmou Adidas.

    Španielski futbalisti trénujú počas prebiehajúcich MS 2026 v špeciálnych vestách naplnených mrazeným gélom, aby lepšie zvládli horúčavy v Severnej Amerike.

    Španielska futbalové federácia v sobotu informovala, že jej reprezentanti sú jeden zo 14 tímov, ktorí na MS využívajú novú technológiu vyvinutú firmou Adidas.

    Vo vyhlásení sa uvádza, že takéto vesty dokážu znížiť telesnú teplotu o 0,5 stupňa a teplotu pokožky až o 13 stupňov.

    Tento krok stavia podľa agentúry DPA Španielsko „do popredia v oblasti technológií s cieľom, že hráči budú súťažiť v čo najlepšej forme“.

    Majstri Európy odštartujú MS v pondelňajšom zápase proti Kapverdám na štadióne so zaťahovacou strechou v Atlante.

    Program Španielska na MS vo futbale 2026

    15.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Atlanta | Atlanta
    21.06. 18:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Atlanta | Atlanta
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KapverdyKapverdyCPV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    UruguajUruguajURY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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