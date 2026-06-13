Tajná zbraň proti horúčavám. Španieli na MS trénujú s novinkou, ktorú nemá každý

Španielski futbalisti trénujú počas prebiehajúcich MS 2026 v špeciálnych vestách naplnených mrazeným gélom, aby lepšie zvládli horúčavy v Severnej Amerike.
Španielska futbalové federácia v sobotu informovala, že jej reprezentanti sú jeden zo 14 tímov, ktorí na MS využívajú novú technológiu vyvinutú firmou Adidas.
Vo vyhlásení sa uvádza, že takéto vesty dokážu znížiť telesnú teplotu o 0,5 stupňa a teplotu pokožky až o 13 stupňov.
Tento krok stavia podľa agentúry DPA Španielsko „do popredia v oblasti technológií s cieľom, že hráči budú súťažiť v čo najlepšej forme“.
Majstri Európy odštartujú MS v pondelňajšom zápase proti Kapverdám na štadióne so zaťahovacou strechou v Atlante.
Program Španielska na MS vo futbale 2026
Tabuľka skupiny H na MS vo futbale 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body