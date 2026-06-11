Zázrak s prezývkou Scaloneta: Z asistenta bez skúseností je svetový unikát číslo jeden

Fľaše sa povaľujú všade naokolo, na sedadlách ležia kusy použitej lepiacej pásky a podlaha je vlhká od potu, vody a šampanského. Možno sa medzi tým nájde aj zopár sĺz. Uprostred tohto chaosu leží papier s číslami napísanými čiernou a modrou fixkou.
Práve na tomto papieri bol načrtnutý obranný systém, ktorý Argentína používala vždy, keď sa k lopte dostalo Francúzsko vo finále majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Zápas sa hral 18. decembra na štadióne v Lusaili.
FIFA+ sa podarilo tento papier získať, uchovať ho a o niekoľko týždňov neskôr ho ukázala trénerovi Argentíny Lionelovi Scalonimu.
„Áno, áno, to je môj rukopis. Ten škaredý rukopis. Ale práve takto si to rád zapisujem, so všetkými tými číslami,“ usmial sa Scaloni.
Na papieri nebol len plán na jedno finále. Bol to symbol cesty človeka, ktorému ešte pred pár rokmi neveril takmer nikto.
Neuveriteľný štart
Dnes sa Lionel Scaloni chystá na ďalšie majstrovstvá sveta. Argentína bude v USA, Kanade a Mexiku obhajovať titul z Kataru a opäť patrí medzi najväčších favoritov.
V základnej skupine J ju čakajú Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Turnaj začne zápasom proti Alžírsku 16. júna v Kansas City.
Pred niekoľkými rokmi by však len málokto veril, že muž na argentínskej lavičke sa stane jedným z najúspešnejších reprezentačných trénerov histórie.
Ako neuveriteľný sa javí štart Scaloniho trénerskej kariéry. Nikdy predtým neviedol mužský tím.
Po skončení hráčskej kariéry v roku 2015 sa hľadal. Na Malorke, kde žije, zavítal do malého klubu San Caliu a začal trénovať deti.
O niekoľko mesiacov sa mu ozval Jorge Sampaoli, ktorý sa stal trénerom FC Sevilla. Scaloni prijal ponuku asistenta. Spolu vydržali iba rok.
Scaloni? Fajn chlape, ale...
V lete 2017 prevzal Sampaoli argentínsku reprezentáciu a Scaloni ho nasledoval. Ako tretí asistent.
Po neúspešných majstrovstvách sveta 2018 v Rusku, kde Argentína vypadla v osemfinále s Francúzskom po prehre 3:4, sa stal hlavným trénerom národného tímu.
Bol to šok. Dovtedy mal minimálne skúsenosti.
Trénoval reprezentáciu do 20 rokov a pri áčku pôsobil ako člen realizačného tímu. Nikdy neviedol žiadny seniorský klub ani reprezentáciu.
VIDEO: Reakcia Scaloniho po zisku titulu na MS
Jeho vymenovanie malo byť len dočasným riešením. Vyzeralo to ako zúfalý krok zväzu a zároveň spôsob, ako ušetriť peniaze.
„Scaloni? Fajn chlapec, ale ten predsa nemôže riadiť ani dopravu na križovatke,“ rypol si vtedy Diego Maradona.
„Mám ho rád, pokojne ho pozvem na grilovačku. Ale tréner reprezentácie? To je šialenosť.“ Kultová argentínska modla sa mýlila.
Urobil, čo nikto pred ním
Argentína pod vedením Scaloniho vystúpila na absolútny vrchol.
Vyhrala tri veľké turnaje za sebou. Copa América ovládla v rokoch 2021 a 2024, medzi tým získala titul majstra sveta 2022.
Okrem toho Argentína vyhrala aj Finalissimu 2022, keď ako šampión Južnej Ameriky zdolala európskeho majstra Taliansko 3:0.
Scaloni dokázal niečo, čo sa pred ním nepodarilo žiadnemu reprezentačnému trénerovi Argentíny, ale ani žiadnemu trénerovi na svete.
V istom zmysle napodobnil zlatú éru Španielska z rokov 2008 až 2012, ktoré získalo dva tituly majstra Európy a jeden titul majstra sveta.
Tam sa však o úspechy podelili dvaja tréneri – Luis Aragonés a Vicente del Bosque. Scaloni to zvládol sám.
Nepozná strop
Ešte pred piatimi rokmi Argentína čakala na veľkú trofej 28 rokov. Dnes ich má niekoľko za sebou.
V 95 zápasoch na lavičke reprezentácie zaznamenal 68 víťazstiev a iba deväť prehier. Jeho úspešnosť dosahuje 71,6 percenta.
„Neviem, čo to znamená mať strop. Musíme hrať a bojovať. Budú zápasy, v ktorých sa budeme trápiť. Dôležité je nevzdávať sa, keď vás súper dostane pod tlak.
Musíme ukázať, že sme schopní zvládnuť akýkoľvek typ zápasu. A ak prídu zlé momenty, musíme sa z nich dostať,“ vysvetľoval Scaloni.
Nechcel sa ani porovnávať s predchádzajúcimi generáciami majstrov sveta.
„Narodil som sa v roku 1978. Pamätám si rok 1986 a dodnes sú to moje idoly. Predstavujem si, aké to muselo byť. Dnes sú tu sociálne siete, ktoré všetko zveličujú.“
Forrest Gump argentínskeho futbalu
Scaloni bol solídny futbalista aj na svetovej úrovni. Pôsobil v španielskej, anglickej aj talianskej lige. V roku 1998 prestúpil do Deportiva La Coruña, kde bol súčasťou historického tímu, ktorý získal titul v La Lige.
Neskôr hrával aj za West Ham United, Racing Santander či Lazio Rím.
V reprezentácii debutoval v roku 2003 a bol súčasťou argentínskeho tímu na majstrovstvách sveta 2006. Nikdy však nepatril medzi najväčšie hviezdy. Skôr naopak.
Scaloni bol akýmsi Forrestom Gumpom argentínskeho futbalu. Bol pri všetkých dôležitých udalostiach, no väčšinou stál bokom od reflektorov.
Hral pod vedením Marcela Bielsu aj Josého Pekermana. Získal titul majstra sveta do 20 rokov. Patril medzi prvých Argentínčanov, ktorí si zahrali v španielskej, anglickej aj talianskej lige.
VIDEO: Príchod Argentíny po zisku titulu na MS
Aj ako hráč bol univerzálom. Najčastejšie nastupoval na krajoch zálohy, ale bez problémov zvládol aj post pravého obrancu. Práve preto možno rozumie futbalu trochu inak.
Žiadna dogma, iba zdravý rozum
Scaloni sa nikdy nestal otrokom jednej futbalovej filozofie. Dokáže počas zápasu prejsť zo systému 4-2-4 na 5-4-1 bez toho, aby z toho robil vedu. Nikdy o sebe netvrdil, že je taktický génius.
Jeho futbal pripomína argentínske potrero – pouličný futbal, kde hráči automaticky zapĺňajú priestory tam, kde ich tím najviac potrebuje. Práve pragmatizmus je jedným z dôvodov jeho úspechu.
Keď FIFA po finále majstrovstiev sveta ukázala Scalonimu papier s plánom na Francúzsko, podrobne vysvetlil, čo Argentína chcela dosiahnuť.
„Nie je ani také zložité pochopiť, čo sme robili. Dôležité bolo preniesť to na ihrisko, pretože niekedy môžete mať kopec nápadov, ale keď vyjdete na trávnik, jednoducho nefungujú.“
Pred finále sa rozhodol nasadiť Ángela Di Maríu na ľavé krídlo. „Keď sme sa dozvedeli, že budeme hrať proti Francúzsku, bolo nám jasné, že na ľavom krídle nastúpi Di María. Hráčom sme to však oznámili až hodinu pred zápasom. Myslím si, že práve to bol kľúč.“
Jeho plán fungoval dokonale.
Najprv tím, potom Messi
Scaloni od začiatku kráčal po tenkom ľade. Napriek želaniu zväzu obmedziť vplyv Lionela Messiho povolal späť skúsených hráčov ako Ángel Di María, Sergio Agüero či Nicolás Otamendi.
Následne presvedčil aj samotného Messiho, aby pokračoval v reprezentácii.
Na snímke kapitán Argentíny Lionel Messi sa teší z gólu počas prípravného duelu Argentína - Island v americkom Auburne v utorok 9. júna 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Zároveň však stavil na dovtedy menej výrazných hráčov – Emiliana Martíneza, Nahuela Molinu, Cristiana Romera, Rodriga De Paula, Nicolása Gonzáleza či Juliána Álvareza.
Z národného tímu vytvoril skutočný kolektív.
„Scaloni má niečo, čo dokázal César Luis Menotti. Najprv zostavil tím a potom pridal čerešničku na torte s Lionelom Messim,“ vravel pre Sportnet bývalý hráč Slovana Fabio Nigro.
„Urobil, čo nikto predtým neurobil. Dnes je Argentína tím, nie skupina jednotlivcov.“
Dôkaz oddanosti trénerovi ponúkol Rodrigo De Paul. „Ak je desať hodín dopoludnia a Scaloni povie, že je noc, tak je noc aj pre nás.“
Keď Leandro Paredes oslavoval narodeniny na Ibize, trinásť reprezentantov za ním pricestovalo len preto, aby boli spolu. Takáto súdržnosť v argentínskom tíme dlhé roky neexistovala.
Scaloneta
Scaloniho inšpiroval najmä Carlo Ancelotti. Jeho filozofia stojí na jednote, otvorenej komunikácii a presnom definovaní úlohy každého hráča.
Argentínsky tím preto dostal prezývku Scaloneta. „Cítim sa divne, keď sa o tíme hovorí ako o Scalonete,“ priznal tréner.
„Veľmi si vážim všetkých, ktorí národnému tímu fandia. A ak sa ľuďom tá prezývka zapáčila, nebudem im ju brať. Ale som z toho viac nervózny, než aby ma to tešilo.“
Lionel Scaloni. (Autor: TASR/AP)
Pojem vznikol počas Copa América 2021. Po štvrťfinálovom víťazstve nad Ekvádorom sa na sociálnych sieťach začal šíriť obrázok argentínskeho mikrobusu so Scalonim za volantom a Messim na sedadle spolujazdca.
Scaloneta sa rozbehla. A dodnes nezastavila.
Messi alebo Maradona?
V rozhovore pre El Partidazo na Cadena COPE dostal Scaloni otázku, ktorá v Argentíne nikdy nezostarne.
Messi alebo Maradona? „Ak si mám vybrať jedného z nich, vyberiem si Lea, pretože s ním mám niečo výnimočné.“
„Je najlepší všetkých čias, hoci Maradona bol tiež fantastický.“ Scaloni zároveň odmietol predstavu, že by bolo náročné trénovať Messiho.
„Po technickej stránke ho nemôžete opravovať. Môžete s ním pracovať na niektorých situáciách súvisiacich s pressingom alebo mu vysvetliť spôsob útočenia.“
Potom dodal vetu, ktorá veľa napovedá o tom, prečo si Messi získal jeho obdiv.
„Čo sa týka pressingu, získavania lopty a momentov, keď je tím pod tlakom, je číslo jeden.“
Každý kameň stál za to
Za všetkými úspechmi sa však skrýva príbeh obyčajnej rodiny. „Môj otec sa vracal domov po desiatich hodinách za volantom nákladiaka naloženého kameňmi a aj tak vystúpil z auta a povedal mi: Poďme trénovať, nemáme čas strácať čas,“ spomínal Scaloni.
Tréner Argentíny Lionel Scaloni (vľavo) prichádza so svojimi zverencami na majstrovstvá sveta vo futbale do Kansasu. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
„Mal som trinásť rokov a žil som v mestečku, kde sa nikto nerozprával o majstrovstvách sveta. Ja som však o nich sníval. Mojím ihriskom bola garáž. Mojím dresom bol argentínsky reprezentačný dres, hoci som hrával za Newell’s.“
Jeho otec nikdy neoddychoval. „Vozil ma na tréningy, čakal na mňa a potom sa vracal späť do práce. Mal väčší hlad po futbale než ja sám.“
Scaloni debutoval medzi profesionálmi ako sedemnásťročný. Ako hráč si zahral na majstrovstvách sveta. A ako 44-ročný tréner ich vyhral.
„Keď Gonzalo Montiel premenil rozhodujúcu penaltu, nemyslel som na trofej. Myslel som na svojho otca, na tú garáž a na toho chlapca, ktorý stopoval autá, aby mohol naháňať svoj sen.“
Potom dodal možno najvýstižnejšiu vetu svojho príbehu. „Odkedy sme vyhrali, myslím si, že som v Argentíne nezaplatil ani za jedno jedlo. Ľudia ma objímajú, plačú a hovoria mi: Urobil si nás šťastnými.“
„A zakaždým, keď to počujem, pripomeniem si, že každý kilometer, každý kameň a každý neskorý večerný tréning stáli za to.“
Odkaz pre Slovensko
Scaloniho rešpekt ďaleko presahuje hranice Argentíny. Svoje by o tom vedel rozprávať aj Francesco Calzona, už bývalý tréner národného tímu Slovenska.
„Lionel Scaloni ma zastavil a povedal mi: Tréner, chcem ti zagratulovať k tomu, ako hrá tvoje mužstvo. Sledujem európske zápasy, juhoamerickú kvalifikáciu hráme po nich.“
Potom dodal: „Povedal mi: Pogratuluj hráčom, ako hrajú. To isté mi povedal jeho asistent Walter Samuel.“
Slová od úradujúceho majstra sveta majú svoju váhu. Rovnako ako príbeh muža, ktorému kedysi neveril ani Maradona.
O pár dní sa začne ďalšia svetová misia. Argentína vstúpi do turnaja ako obhajca titulu a Lionel Scaloni bude opäť stáť pri postrannej čiare.
S papierom alebo bez neho. Ako sám hovorí: „Všetko to mám v hlave.“
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body