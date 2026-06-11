    Zázrak s prezývkou Scaloneta: Z asistenta bez skúseností je svetový unikát číslo jeden

    Lionel Scaloni.
    Lionel Scaloni. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|11. jún 2026 o 07:30
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    Bol iba núdzovým riešením.

    Fľaše sa povaľujú všade naokolo, na sedadlách ležia kusy použitej lepiacej pásky a podlaha je vlhká od potu, vody a šampanského. Možno sa medzi tým nájde aj zopár sĺz. Uprostred tohto chaosu leží papier s číslami napísanými čiernou a modrou fixkou.

    Práve na tomto papieri bol načrtnutý obranný systém, ktorý Argentína používala vždy, keď sa k lopte dostalo Francúzsko vo finále majstrovstiev sveta 2022 v Katare. Zápas sa hral 18. decembra na štadióne v Lusaili.

    FIFA+ sa podarilo tento papier získať, uchovať ho a o niekoľko týždňov neskôr ho ukázala trénerovi Argentíny Lionelovi Scalonimu.

    „Áno, áno, to je môj rukopis. Ten škaredý rukopis. Ale práve takto si to rád zapisujem, so všetkými tými číslami,“ usmial sa Scaloni.

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    Na papieri nebol len plán na jedno finále. Bol to symbol cesty človeka, ktorému ešte pred pár rokmi neveril takmer nikto.

    Neuveriteľný štart

    Dnes sa Lionel Scaloni chystá na ďalšie majstrovstvá sveta. Argentína bude v USA, Kanade a Mexiku obhajovať titul z Kataru a opäť patrí medzi najväčších favoritov.

    V základnej skupine J ju čakajú Alžírsko, Rakúsko a Jordánsko. Turnaj začne zápasom proti Alžírsku 16. júna v Kansas City.

    Program Argentíny na MS vo futbale 2026

    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    Pred niekoľkými rokmi by však len málokto veril, že muž na argentínskej lavičke sa stane jedným z najúspešnejších reprezentačných trénerov histórie.

    Ako neuveriteľný sa javí štart Scaloniho trénerskej kariéry. Nikdy predtým neviedol mužský tím.

    Po skončení hráčskej kariéry v roku 2015 sa hľadal. Na Malorke, kde žije, zavítal do malého klubu San Caliu a začal trénovať deti.

    O niekoľko mesiacov sa mu ozval Jorge Sampaoli, ktorý sa stal trénerom FC Sevilla. Scaloni prijal ponuku asistenta. Spolu vydržali iba rok.

    Scaloni? Fajn chlape, ale...

    V lete 2017 prevzal Sampaoli argentínsku reprezentáciu a Scaloni ho nasledoval. Ako tretí asistent.

    Po neúspešných majstrovstvách sveta 2018 v Rusku, kde Argentína vypadla v osemfinále s Francúzskom po prehre 3:4, sa stal hlavným trénerom národného tímu.

    Bol to šok. Dovtedy mal minimálne skúsenosti.

    Trénoval reprezentáciu do 20 rokov a pri áčku pôsobil ako člen realizačného tímu. Nikdy neviedol žiadny seniorský klub ani reprezentáciu.

    VIDEO: Reakcia Scaloniho po zisku titulu na MS

    Jeho vymenovanie malo byť len dočasným riešením. Vyzeralo to ako zúfalý krok zväzu a zároveň spôsob, ako ušetriť peniaze.

    „Scaloni? Fajn chlapec, ale ten predsa nemôže riadiť ani dopravu na križovatke,“ rypol si vtedy Diego Maradona.

    „Mám ho rád, pokojne ho pozvem na grilovačku. Ale tréner reprezentácie? To je šialenosť.“ Kultová argentínska modla sa mýlila.

    Urobil, čo nikto pred ním

    Argentína pod vedením Scaloniho vystúpila na absolútny vrchol.

    Vyhrala tri veľké turnaje za sebou. Copa América ovládla v rokoch 2021 a 2024, medzi tým získala titul majstra sveta 2022.

    Okrem toho Argentína vyhrala aj Finalissimu 2022, keď ako šampión Južnej Ameriky zdolala európskeho majstra Taliansko 3:0.

    Scaloni dokázal niečo, čo sa pred ním nepodarilo žiadnemu reprezentačnému trénerovi Argentíny, ale ani žiadnemu trénerovi na svete.

    V istom zmysle napodobnil zlatú éru Španielska z rokov 2008 až 2012, ktoré získalo dva tituly majstra Európy a jeden titul majstra sveta.

    Tam sa však o úspechy podelili dvaja tréneri – Luis Aragonés a Vicente del Bosque. Scaloni to zvládol sám.

    Nepozná strop

    Ešte pred piatimi rokmi Argentína čakala na veľkú trofej 28 rokov. Dnes ich má niekoľko za sebou.

    V 95 zápasoch na lavičke reprezentácie zaznamenal 68 víťazstiev a iba deväť prehier. Jeho úspešnosť dosahuje 71,6 percenta.

    Lionel Scaloni.
    Lionel Scaloni. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    „Neviem, čo to znamená mať strop. Musíme hrať a bojovať. Budú zápasy, v ktorých sa budeme trápiť. Dôležité je nevzdávať sa, keď vás súper dostane pod tlak.

    Musíme ukázať, že sme schopní zvládnuť akýkoľvek typ zápasu. A ak prídu zlé momenty, musíme sa z nich dostať,“ vysvetľoval Scaloni.

    Nechcel sa ani porovnávať s predchádzajúcimi generáciami majstrov sveta.

    „Narodil som sa v roku 1978. Pamätám si rok 1986 a dodnes sú to moje idoly. Predstavujem si, aké to muselo byť. Dnes sú tu sociálne siete, ktoré všetko zveličujú.“

    Forrest Gump argentínskeho futbalu

    Scaloni bol solídny futbalista aj na svetovej úrovni. Pôsobil v španielskej, anglickej aj talianskej lige. V roku 1998 prestúpil do Deportiva La Coruña, kde bol súčasťou historického tímu, ktorý získal titul v La Lige.

    Neskôr hrával aj za West Ham United, Racing Santander či Lazio Rím.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Scaloni.
    Lionel Scaloni.
    Zázrak s prezývkou Scaloneta: Z asistenta bez skúseností je svetový unikát číslo jeden
    Pavol Spál|dnes 07:30|1
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