    Katar
    Katar
    MS vo futbale 2026
    13.06.2026, Skupina B
    1 - 1
    0:1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
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    Prvé prekvapenie na majstrovstvách sveta. Katar zaskočil Švajčiarov v nadstavenom čase

    Hráč Kataru Boualem Khoukhi sa teší z gólu
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    Hráč Kataru Boualem Khoukhi sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|13. jún 2026 o 23:05
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    Švajčiarsko remizovalo s Katarom v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Katar - Švajčiarsko 1:1 (0:1)

    Gól: 90.+4 Khoukhi - 17. Embolo (penalta)

    Rozhodcovia: Martinez – Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Abunada, Gaber - Zakaria

    Diváci: 67 966

    Katar: Abunada - Al Oui (60. Fathi), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (79. Al Mannai), Laye - Edmilson Junior (89. Al Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (66. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni)

    Futbalisti Švajčiarska nečakane remizovali vo svojom úvodnom zápase v B-skupine na MS 2026 s Katarom 1:1.

    Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no vyťažil iba gól Breela Embola z penalty.

    Konečnú podobu výsledku dal vo štvrtej minúte nadstaveného času katarský kapitán Boualem Khoukhi.

    Pre Katar je to prvý bod na MS. Prvý gól Embola v 12. minúte znamenal prvý pokutový kop na prebiehajúcom šampionáte.

    Katarčania nastúpia na ďalší zápas v piatok 19. júna od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti domácej Kanade. Švajčiari budú hrať vo štvrtok 18. júna od 21.00 v americkom Inglewoode proti Bosne a Hercegovine.

    Fotogaléria zo zápasu Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Breel Embolo premieňa penaltu v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026
    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase s Katarom na MS vo futbale 2026
    Švajčiarsko oslavuje gól v zápase s Katarom na MS vo futbale 2026
    Yusuf Abdurisag a Michel Aebischer v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Michel Aebischer a Issa Laye v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026Momentka zo zápasu Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026Hráči Katar v zápase so Švajčiarskom na MS vo futbale 2026Ruben Vargas a Jassem Gaber v zápase Katar - Švajčiarsko na MS vo futbale 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Katar - Švajčiarsko

    I. polčas:

    Švajčiari sa od úvodu snažili režírovať dianie na ihrisku, no prvú veľkú šancu mal Katar. Po chybe Akanjiho sa pred brankára Kobela dostal Edmilson Junior, no nezakončil ideálne.

    Švajčiari sa v prvom polčase snažili o ofenzívu, často sa hralo na polovici Kataru. Brankár Abunada si v 6. minúte poradil so strelou Ndoyea, ktorý neskóroval ani v 10. minúte, keď zvnútra šestnástky prestrelil bránu.

    Dôležitý moment priniesla 14. minúta. V situácii na hranici ofsajdu brankár Abunada fauloval Freulera, ktorý ho navyše nohou zasiahol do hlavy.

    Nasledovalo niekoľkominútové ošetrovanie katarského brankára, ktorý napokon pokračoval v hre. Z následnej penalty Embolo otvoril skóre - 0:1.

    Švajčiari mali aj naďalej viac z hry, no ani strela z ostrého uhla v podaní Zakariu či viaceré šance v závere prvého polčasu sa neskončili gólom.

    II. polčas:

    V 49. minúte mohol Xhaka pridať druhý gól Švajčiarov, no strelu spoza šestnástky poslal tesne nad brvno.

    Favorit zápasu mal naďalej loptu častejšie na kopačkách, no Katar hral organizovanejšie a s väčším dôrazom na defenzívu.

    Švajčiari nedokázali doviesť ofenzívne akcie do želaného konca a napokon za to pykali. Hráči Kataru postupne prevzali iniciatívu a postupne boli odvážnejší aj v ofenzíve.

    V nadstavenom čase Alaaeldin ešte Kobela neprekonal, no Katar sa vyrovnania dočkal po centri Al Amina a hlavičke nepokrytého kapitána Khoukhiho - 1:1.

    Hlasy po zápase

    Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Som veľmi hrdý na tím. Hráčom som povedal, že by som bol hrdý na ich mentalitu a disciplínu, ktorú dnes ukázali, aj keby napokon nestrelili ani gól a neremizovali. Našťastie sme skórovali a je z toho zápis do histórie. Niekedy sme mali aj trochu šťastia, no vždy musíte veriť a tvrdo pracovať, aby k vám to šťastie prišlo. Tak je to v živote, aj v športe.“

    Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Veľmi to bolí. Za naše úsilie, ktoré sme dnes vynaložili, sme neboli dostatočne odmenení. Najmä sme však neboli dostatočne efektívni. Tak to vo futbale chodí - keď nedáte gól, tak väčšinou dostanete. Hráči súpera dobre bránili, často sa nám postavili do cesty. Keď dlho vediete 1:0, súper si začne veriť. Napokon skóroval v čase, keď sme už nedokázali reagovať. Hru sme mali pod kontrolou, no chýbalo nám viac šikovnosti.“

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    1 - 1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

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