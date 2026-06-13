Prvé prekvapenie na majstrovstvách sveta. Katar zaskočil Švajčiarov v nadstavenom čase

MS vo futbale 2026 - skupina B
Katar - Švajčiarsko 1:1 (0:1)
Gól: 90.+4 Khoukhi - 17. Embolo (penalta)
Rozhodcovia: Martinez – Lopez, Ramirez (všetci Hond.), ŽK: Abunada, Gaber - Zakaria
Diváci: 67 966
Katar: Abunada - Al Oui (60. Fathi), Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin - Gaber (60. Boudiaf), Madibo (79. Al Mannai), Laye - Edmilson Junior (89. Al Haydos), Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) - Aebischer (66. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) - Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni)
Futbalisti Švajčiarska nečakane remizovali vo svojom úvodnom zápase v B-skupine na MS 2026 s Katarom 1:1.
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Favorit zápasu mal najmä v prvom polčase výraznú hernú prevahu a vytvoril si aj viac šancí, no vyťažil iba gól Breela Embola z penalty.
Konečnú podobu výsledku dal vo štvrtej minúte nadstaveného času katarský kapitán Boualem Khoukhi.
Pre Katar je to prvý bod na MS. Prvý gól Embola v 12. minúte znamenal prvý pokutový kop na prebiehajúcom šampionáte.
Katarčania nastúpia na ďalší zápas v piatok 19. júna od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti domácej Kanade. Švajčiari budú hrať vo štvrtok 18. júna od 21.00 v americkom Inglewoode proti Bosne a Hercegovine.
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MS vo futbale 2026 - skupina B
Priebeh zápasu Katar - Švajčiarsko
I. polčas:
Švajčiari sa od úvodu snažili režírovať dianie na ihrisku, no prvú veľkú šancu mal Katar. Po chybe Akanjiho sa pred brankára Kobela dostal Edmilson Junior, no nezakončil ideálne.
Švajčiari sa v prvom polčase snažili o ofenzívu, často sa hralo na polovici Kataru. Brankár Abunada si v 6. minúte poradil so strelou Ndoyea, ktorý neskóroval ani v 10. minúte, keď zvnútra šestnástky prestrelil bránu.
Dôležitý moment priniesla 14. minúta. V situácii na hranici ofsajdu brankár Abunada fauloval Freulera, ktorý ho navyše nohou zasiahol do hlavy.
Nasledovalo niekoľkominútové ošetrovanie katarského brankára, ktorý napokon pokračoval v hre. Z následnej penalty Embolo otvoril skóre - 0:1.
Švajčiari mali aj naďalej viac z hry, no ani strela z ostrého uhla v podaní Zakariu či viaceré šance v závere prvého polčasu sa neskončili gólom.
II. polčas:
V 49. minúte mohol Xhaka pridať druhý gól Švajčiarov, no strelu spoza šestnástky poslal tesne nad brvno.
Favorit zápasu mal naďalej loptu častejšie na kopačkách, no Katar hral organizovanejšie a s väčším dôrazom na defenzívu.
Švajčiari nedokázali doviesť ofenzívne akcie do želaného konca a napokon za to pykali. Hráči Kataru postupne prevzali iniciatívu a postupne boli odvážnejší aj v ofenzíve.
V nadstavenom čase Alaaeldin ešte Kobela neprekonal, no Katar sa vyrovnania dočkal po centri Al Amina a hlavičke nepokrytého kapitána Khoukhiho - 1:1.
Hlasy po zápase
Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Som veľmi hrdý na tím. Hráčom som povedal, že by som bol hrdý na ich mentalitu a disciplínu, ktorú dnes ukázali, aj keby napokon nestrelili ani gól a neremizovali. Našťastie sme skórovali a je z toho zápis do histórie. Niekedy sme mali aj trochu šťastia, no vždy musíte veriť a tvrdo pracovať, aby k vám to šťastie prišlo. Tak je to v živote, aj v športe.“
Murat Yakin, tréner Švajčiarska: „Veľmi to bolí. Za naše úsilie, ktoré sme dnes vynaložili, sme neboli dostatočne odmenení. Najmä sme však neboli dostatočne efektívni. Tak to vo futbale chodí - keď nedáte gól, tak väčšinou dostanete. Hráči súpera dobre bránili, často sa nám postavili do cesty. Keď dlho vediete 1:0, súper si začne veriť. Napokon skóroval v čase, keď sme už nedokázali reagovať. Hru sme mali pod kontrolou, no chýbalo nám viac šikovnosti.“