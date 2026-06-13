Najlepší kšeft v dejinách, svet videl prázdne miesta. Čo to mafia vyviedla? rýpe expert

Ešte deň pred štartom majstrovstiev sveta prezident FIFA Gianni Infantino hovoril o bezprecedentnom záujme fanúšikov. Organizátori sa chválili viac ako šiestimi miliónmi predaných vstupeniek a dopytom, ktorý mal byť údajne desaťnásobne vyšší než ponuka.
Lenže už druhý deň turnaja prišla nepríjemná konfrontácia s realitou. Televízne kamery počas zápasu Južná Kórea – Česko opakovane zachytávali rozsiahle prázdne sektory. O deň neskôr sa podobný obraz objavil aj na prvom vystúpení domácej Kanady. Namiesto oslavy futbalu sa začala naplno rozbiehať debata o tom, či FIFA neprestrelila ceny vstupeniek.
Na úvodnom zápase Kanady na majstrovstvách sveta 2026 zostali stovky sedadiel prázdnych, čo opäť vyvolalo otázky o cenovej politike FIFA pri predaji vstupeniek.
Prázdne miesta aj na zápase Kanady
Spoluhostiteľský tím šampionátu odohral svoj prvý zápas proti Bosne a Hercegovine na štadióne BMO Field v Toronte s kapacitou 44 315 divákov, no stretnutie sa nevypredalo. Vstupenky boli dostupné ešte niekoľko hodín pred výkopom, pričom ich ceny sa pohybovali od 1 645 do 2 240 dolárov.
Minulý mesiac dokonca americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by za takéto štvorciferné sumy nezaplatil za vstupenky na prvý zápas USA proti Paraguaju.
Počas televízneho prenosu bolo možné vidieť viaceré prázdne sektory na tribúne oproti hlavnej kamere. V prípade torontského BMO Field nebola nižšia návštevnosť taká nápadná, keďže červené sedadlá splývali s červenými dresmi kanadských fanúšikov. Napriek tomu bolo pri detailnejších záberoch zrejmé, že štadión nebol zaplnený.
Situácia pritom nadväzovala na štvrtkový duel medzi Južnou Kóreou a Českom v Guadalajare, ktorý sa stal prvým veľkým testom cenovej politiky FIFA.
Druhý zápas turnaja odhalil problém
Úvodný zápas domáceho Mexika bol podľa očakávaní beznádejne vypredaný. Druhé stretnutie medzi Južnou Kóreou a Českom však nepatrilo medzi duely, ktoré by boli pre bežného fanúšika neodolateľným lákadlom. Navyše sa hralo v jednom z menej významných hostiteľských miest šampionátu.
Štadión v Guadalajare má počas majstrovstiev sveta oficiálnu kapacitu 45 664 divákov a je druhým najmenším dejiskom turnaja. Podľa údajov FIFA sledovalo zápas priamo z tribún 44 985 fanúšikov. To by znamenalo obsadenosť na úrovni 98,5 percenta a iba 679 voľných miest.
Realita na televíznych obrazovkách však vyzerala inak.
Ponížená FIFA
„FIFA utrpela poníženie, keď sa druhý zápas majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom hral pred množstvom prázdnych sedadiel – napriek tomu, že Gianni Infantino sa len 24 hodín predtým chválil ‚bezprecedentným‘ záujmom o vstupenky,“ napísal anglický denník Daily Mail.
Na odvážne vyhlásenia šéfa svetového futbalu upozornil aj portál The Athletic.
„K dnešnému dňu sme predali viac ako šesť miliónov vstupeniek. Záujem nemá obdobu, je minimálne desaťnásobný,“ vyhlásil Infantino v stredu pred začiatkom turnaja.
Už pri druhom zápase však televízne zábery ukazovali iný obraz. Na tribúnach bolo vidieť tisíce voľných miest, najmä vo VIP sektoroch pri ihrisku. Červené sedadlá presvitali aj v ďalších častiach štadióna.
Vstupenky za stovky až tisíce eur
Ako je niečo také možné na jednej z najsledovanejších športových udalostí sveta?
Vstupenky do horných sektorov stáli 400 dolárov (približne 345 eur), miesta v nižších radoch bližšie k trávniku vyšli najmenej na 500 dolárov (približne 430 eur) a za VIP balíčky bolo potrebné zaplatiť až 5 000 dolárov (približne 4 300 eur).
Mexickí fanúšikovia čakajú pred začiatkom zápasu A-skupiny Mexiko – Juhoafrická republika . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Pre bežného futbalového fanúšika z regiónu to bola jednoducho príliš vysoká suma za menej atraktívny zápas.
Dlhá cesta pritom neodradila množstvo českých a kórejských fanúšikov, ktorí si zaslúžia rešpekt. Na tribúnach však jasne dominovali mexické farby domácich priaznivcov, ktorí si chceli vychutnať atmosféru najväčšieho športového podujatia na svete.
Vzhľadom na obrovské davy v uliciach viac ako päťmiliónovej aglomerácie Guadalajara sa zdá, že záujemcov by bolo oveľa viac. Platiť stovky či tisíce eur za vstupenky však bolo pre mnohých jednoducho priveľa.
Manipulácia s návštevnosťou?
„Ako je, do pekla, možné, že je na štadióne v Guadalajare toľko prázdnych sedadiel na druhom zápase majstrovstiev sveta? Čo to mafia z FIFA vyviedla?“ napísal na sociálnej sieti X novinár Ioan Grillo.
Už skôr sa objavili špekulácie, že práve najdrahšie VIP miesta FIFA pre nízky záujem rozdala sponzorom. V takom prípade by ich mohla považovať za predané a započítať ich do oficiálnej návštevnosti.
FIFA odmietla prezradiť, či návštevnosť určuje podľa počtu predaných vstupeniek alebo podľa počtu ľudí, ktorí skutočne prešli turniketmi.
Svetová futbalová federácia navyše po zápase Južná Kórea – Česko tvrdila, že stretnutie bolo takmer vypredané. Kritiku odmietla s vysvetlením, že niektorí diváci sa počas zápasu zdržiavali v útrobách štadióna alebo v priestoroch občerstvenia namiesto svojich miest na tribúnach.
Vyšetrovanie predaja vstupeniek
Kontroverzie okolo cien sa medzitým presunuli aj na právnu úroveň.
Predaj vstupeniek na MS 2026 sa stal predmetom vyšetrovania hlavných právnych predstaviteľov štátov New York a New Jersey. Tí požadujú od FIFA vysvetlenie po obvineniach z „umelého navyšovania cien“ a „zavádzania fanúšikov“ pri predaji lístkov.
Podľa sťažností boli niektorí fanúšikovia uvedení do omylu ohľadom umiestnenia svojich sedadiel. Kritiku vyvolalo aj vytvorenie drahšej kategórie „front“ miest, ktoré boli uvoľnené až po začatí predaja.
Vyšetrujú sa aj praktiky dynamického stanovovania cien. Podľa obvinení FIFA zvýšila ceny približne pri 90 zo 104 zápasov v priemere o 34 percent. Federácia mala zároveň zadržiavať časť vstupeniek a uvoľňovať ich neskôr, čím vytvárala dojem nedostatku a tlačila ceny nahor.
Väčšie podujatie než finále NBA
Prezident FIFA Gianni Infantino ceny vstupeniek obhajoval deň pred začiatkom turnaja. Poukázal pritom na mimoriadne vysoké ceny lístkov na play-off zápasy v amerických športových súťažiach, napríklad vo finále NBA medzi New York Knicks a San Antonio Spurs.
Podľa Infantina predstavujú majstrovstvá sveta ešte väčšie podujatie, a preto sú vysoké ceny opodstatnené.
Ceny vstupeniek na MS 2026 vyvolávajú kontroverzie už od prvého predajného kola v novembri.
Až päťkrát drahšie ako Katar
Vtedy sa ukázalo, že lístky na finále stáli približne 3 000 libier a fanúšikovia, ktorí by chceli sledovať svoje mužstvo až do finále, museli počítať s výdavkami okolo 5 000 libier.
Pred začiatkom šampionátu bolo vypredaných len 29 zápasov. Ešte niekoľko dní pred úvodným stretnutím turnaja boli vstupenky dostupné na 75 z celkového počtu 104 zápasov.
Odhaduje sa, že svetový šampionát v roku 2026 je pre fanúšikov až päťkrát drahší než predchádzajúce majstrovstvá sveta v Katare. Prezident FIFA Infantino pritom mieri k rekordným príjmom vo výške 13 miliárd dolárov z organizácie turnaja.
Otázkou zostáva, či sa rekordné príjmy nepodarí dosiahnuť za cenu toho, že na tribúnach budú pribúdať rekordne veľké prázdne miesta.