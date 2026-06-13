    Najlepší kšeft v dejinách, svet videl prázdne miesta. Čo to mafia vyviedla? rýpe expert

    Fanúšikovia sledujú zápas A-skupiny majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom.
    Fotogaléria (43)
    Fanúšikovia sledujú zápas A-skupiny majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|13. jún 2026 o 13:50
    ShareTweet3

    Najdrahšie lístky v dejinách.

    Ešte deň pred štartom majstrovstiev sveta prezident FIFA Gianni Infantino hovoril o bezprecedentnom záujme fanúšikov. Organizátori sa chválili viac ako šiestimi miliónmi predaných vstupeniek a dopytom, ktorý mal byť údajne desaťnásobne vyšší než ponuka.

    Lenže už druhý deň turnaja prišla nepríjemná konfrontácia s realitou. Televízne kamery počas zápasu Južná Kórea – Česko opakovane zachytávali rozsiahle prázdne sektory. O deň neskôr sa podobný obraz objavil aj na prvom vystúpení domácej Kanady. Namiesto oslavy futbalu sa začala naplno rozbiehať debata o tom, či FIFA neprestrelila ceny vstupeniek.

    Na úvodnom zápase Kanady na majstrovstvách sveta 2026 zostali stovky sedadiel prázdnych, čo opäť vyvolalo otázky o cenovej politike FIFA pri predaji vstupeniek.

    Prázdne miesta aj na zápase Kanady

    Spoluhostiteľský tím šampionátu odohral svoj prvý zápas proti Bosne a Hercegovine na štadióne BMO Field v Toronte s kapacitou 44 315 divákov, no stretnutie sa nevypredalo. Vstupenky boli dostupné ešte niekoľko hodín pred výkopom, pričom ich ceny sa pohybovali od 1 645 do 2 240 dolárov.

    Minulý mesiac dokonca americký prezident Donald Trump vyhlásil, že by za takéto štvorciferné sumy nezaplatil za vstupenky na prvý zápas USA proti Paraguaju.

    Rozjasal celé Česko, po zápase sa čertil. Kapitán použil v televízii aj vulgárne slová
    Súvisiaci článok
    Rozjasal celé Česko, po zápase sa čertil. Kapitán použil v televízii aj vulgárne slová

    Počas televízneho prenosu bolo možné vidieť viaceré prázdne sektory na tribúne oproti hlavnej kamere. V prípade torontského BMO Field nebola nižšia návštevnosť taká nápadná, keďže červené sedadlá splývali s červenými dresmi kanadských fanúšikov. Napriek tomu bolo pri detailnejších záberoch zrejmé, že štadión nebol zaplnený.

    Situácia pritom nadväzovala na štvrtkový duel medzi Južnou Kóreou a Českom v Guadalajare, ktorý sa stal prvým veľkým testom cenovej politiky FIFA.

    Fotogaléria zo zápasu Južná Kórea - Česko na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z gólu v zápase s Českom na MS vo futbale 2026
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026
    43 fotografií
    Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Česka po zápase s Južnou Kóreou na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026Hráči Južnej Kórei sa tešia z výhry nad Českom na MS vo futbale 2026

    Druhý zápas turnaja odhalil problém

    Úvodný zápas domáceho Mexika bol podľa očakávaní beznádejne vypredaný. Druhé stretnutie medzi Južnou Kóreou a Českom však nepatrilo medzi duely, ktoré by boli pre bežného fanúšika neodolateľným lákadlom. Navyše sa hralo v jednom z menej významných hostiteľských miest šampionátu.

    Štadión v Guadalajare má počas majstrovstiev sveta oficiálnu kapacitu 45 664 divákov a je druhým najmenším dejiskom turnaja. Podľa údajov FIFA sledovalo zápas priamo z tribún 44 985 fanúšikov. To by znamenalo obsadenosť na úrovni 98,5 percenta a iba 679 voľných miest.

    Realita na televíznych obrazovkách však vyzerala inak.

    Fanúšikovia počas MS 2026.
    Fanúšikovia počas MS 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Ponížená FIFA

    „FIFA utrpela poníženie, keď sa druhý zápas majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom hral pred množstvom prázdnych sedadiel – napriek tomu, že Gianni Infantino sa len 24 hodín predtým chválil ‚bezprecedentným‘ záujmom o vstupenky,“ napísal anglický denník Daily Mail.

    Na odvážne vyhlásenia šéfa svetového futbalu upozornil aj portál The Athletic.

    „K dnešnému dňu sme predali viac ako šesť miliónov vstupeniek. Záujem nemá obdobu, je minimálne desaťnásobný,“ vyhlásil Infantino v stredu pred začiatkom turnaja.

    Už pri druhom zápase však televízne zábery ukazovali iný obraz. Na tribúnach bolo vidieť tisíce voľných miest, najmä vo VIP sektoroch pri ihrisku. Červené sedadlá presvitali aj v ďalších častiach štadióna.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fanúšikovia sledujú zápas A-skupiny majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom.
    Fanúšikovia sledujú zápas A-skupiny majstrovstiev sveta medzi Južnou Kóreou a Českom.
    Najlepší kšeft v dejinách, svet videl prázdne miesta. Čo to mafia vyviedla? rýpe expert
    Pavol Spál|dnes 13:50|3
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Najlepší kšeft v dejinách, svet videl prázdne miesta. Čo to mafia vyviedla? rýpe expert