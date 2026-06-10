Prepáčte, že mám nemecký pas. Trénovať Anglicko je najťažší džob vo svete športu

Aká je najťažšia trénerská práca vo svete športu?
Otázka, nad ktorou sa zamyslel prestížny športový web The Athletic: „Ide o veľké tímy, v ktorých sú vysoké štandardy a ešte vyššie očakávania fanúšikov a kde sa tréneri musia vyrovnať s ťarchou slávnej histórie."
Na zoznam zaradil trebárs tím Ferrari zo sveta formuly 1, New York Yankees z MLB alebo Los Angeles Lakers z NBA. Prestíž týchto tímov je taká vysoká, že každé zakopnutie sa rovná katastrofe.
Na vrchole tohto rebríčka sa však nachádza anglická futbalová reprezentácia, ktorá má podľa The Athletic najhorúcejšie trénerské kreslo na svete.
Na úspech čakajú šesťdesiat rokov
Ako príklad sa dá použiť dokumentárny film s názvom „An Impossible Job“, ktorý zachytáva sklamanie z neúspechu Angličanov v kvalifikácii na svetový šampionát v roku 1994 pod vedením manažéra Grahama Taylora.
Ten čelil očierňovaniu bulvárnych plátkov britských médií, čo viedlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu a emocionálnemu vypätiu a nakoniec aj k jeho rezignácii koncom roka 1993.
Tlak, aký je na ostrovoch, nie je nikde inde. Fanúšikovia sú hladní po úspechu a médiá sú neľútostné.
Vychádza to aj z doposiaľ jediného úspechu na najväčšej svetovej scéne. Angličania doposiaľ uspeli na majstrovstvách sveta vo futbale len raz. V roku 1966, keď turnaj hostili.
Išlo o tím, ktorý hral s húževnatým a neoblomným tímovým duchom, ktorý pomohol zdvihnúť pochmúrnu náladu národa počas obdobia povojnových úsporných opatrení.
Finálové prehry i vypadnutia s finalistami
Spomedzi krajín, ktoré triumfovali na svetovom šampionáte, čaká dlhšie na zopakovanie úspechu len Uruguaj (76 rokov). Za ním nasleduje Anglicko (60 rokov).
Odvtedy sa Angličania ani raz nepredstavili vo finále. Za posledné roky si dvakrát v rade zahrali vo finále európskych šampionátov, no ani raz v ňom neuspeli.
Pod vedením manažéra Garetha Southgatea, ich najúspešnejšieho kouča v modernej ére, vždy zlyhali na poslednej prekážke (Taliansko 2021 a Španielsko 2024).
Na majstrovstvách sveta sa opäť pod jeho rukami stali konkurencieschopnými. V roku 2018 sa v Rusku dostali do semifinále, v ktorom prehrali s Chorvátskom po predĺžení. Následne podľahli v Katare vo štvrťfinále Francúzsku, neskoršiemu finalistovi turnaja.
Vizitka Angličanov na MS vo futbale:
Počet účastí: 17 (aj s rokom 2026)
Najlepší výsledok: 1. miesto v roku 1966
Najlepší strelec: Gary Lineker (10)
Postavenie v rebríčku FIFA: 11.
Program v skupine: Chorvátsko (17. jún), Ghana (23. jún), Panama (27. jún)
Podľa špecializovaného portálu Opta Analyst má tento rok Anglicko 67-percentnú šancu na ovládnutie svojej skupiny, v ktorej vyzve postupne Chorvátsko, Ghanu a Panamu. Angličania majú až 30-percentnú šancu, že sa dostanú medzi najlepšiu štvoricu na celom turnaji.
Prečo nás musí trénovať Nemec?
Na svetovom šampionáte v roku 2026 povedie Angličanov nemecký manažér Thomas Tuchel.
„Ospravedlňujem sa, že mám nemecký pas," zavtipkoval na svojej prvej tlačovej konferencii v októbri 2024.
„Prečo nemôžeme mať anglického manažéra?" pýtal sa v rovnakom čase pravicový britský politik Nigel Farage, ktorý Tuchelove angažovanie označil za „čierny deň pre anglický futbal".
Bývalý tréner londýnskej Chelsea, Paríža Saint-Germain a Borussie Dortmund má však bohaté skúsenosti s najväčšími dueli na klubovej úrovni. So zápasmi vo finále Ligy majstrov či anglickej Premier League.
„Máme skvelý tím, veľkých hráčov. No egá musia ísť bokom. Tento turnaj je väčší ako my. Reprezentujeme Anglicko a na individualistický prístup tu nie je miesto," ozrejmil manažér pred začiatkom turnaja.
Obavy z nominácie
Tuchel sa stal terčom kritikov po tom, ako zverejnil svoju finálnu nomináciu na šampionát. Výber nemeckého trénera vyvolal v britských médiách určité obavy.
Dvaja z najkreatívnejších anglických hráčov, Cole Palmer z londýnskej Chelsea a Phil Foden z Manchesteru City, sa po nevydarených sezónach nedostali do finálnej nominácie.
Rovnako ani obrancovia Trent Alexander-Arnold z Realu Madrid a Harry Maguire z Manchesteru United.
„Práve som si pozrel dokument o (americkom futbalovom tíme) New England Patriots a videl som tam citát: Nezbierame najtalentovanejších hráčov, budujeme tím,“ povedal Tuchel v októbri. „S tým nemôžem viac súhlasiť. To sa snažíme robiť," dodal.
Na súpiske zasa našiel svoje meno útočník Ivan Toney, ktorý hrá v Saudskej Arábii za Al-Ahli.
Takisto je podľa britských médií diskutabilnou voľbou krajný obranca Djed Spence z Tottenhamu alebo 35-ročný stredopoliar Brentfordu Jordan Henderson.
Nepotreboval 26 najtalentovanejších
„Viem, že každý rád hovorí o hráčoch, ktorí tu nie sú, bohužiaľ, to je prípad každého anglického tímu,“ povedal na margo tejto témy povolaný Henderson.
Dokonca platí, že až deväť členov anglického mužstva nemá žiadne predchádzajúce skúsenosti s prestížnymi turnajmi (MS a ME).
„Od prvého dňa sme mali jasno v tom, že sa snažíme vybrať a vybudovať čo najlepší tím, čo nemusí nevyhnutne znamenať vybrať a zhromaždiť 26 najtalentovanejších hráčov,“ ozrejmil Tuchel britským novinárom.
„Majstrovstvá vyhrávajú tímy," zdôraznil.
Tuchel už mnohokrát deklaroval, že chce, aby Anglicko hralo dynamicky a fyzicky. Podobne ako sa hrá v Premier League.
„Skutočnou výzvou bude nájsť štýl, ktorý prežije v amerických horúčavách," upozorňuje The Athletic.
„Náš tím má toľko talentu, ako nikdy predtým," zdôraznil anglický kapitán Harry Kane.
Potvrdzuje to vydarená kvalifikácia na šampionát. Osem zápasov, osem víťazstiev a celkové skóre 22:0. Išlo o perfektnú jazdu do Ameriky.
Všetko závisí od formy jedného muža
Angličania sa na turnaji budú spoliehať najmä na streleckú efektivitu svojho kapitána Harryho Kanea. Ten má za sebou najlepší ročník v kariére. Strelil 61 gólov v 51 zápasoch v drese mníchovského Bayernu.
Kapitán Anglicka má navyše na dosah strelecký rekord svojej krajiny na majstrovstvách sveta. Chýbajú mu už len dva góly, aby vyrovnal rekord Garyho Linekera s desiatimi strelenými gólmi na turnaji. Celkovo má na konte 78 reprezentačných gólov.
V súčasnom futbale nie je nikto ako on. Na konci dlhej sezóny však Kane často zápasí s kondíciou. Je vyčerpaný. V sezóne 2025/26 odohral viac než štyritisíc minút.
„Zakončovateľ s vysokým počtom gólov, ktorý zároveň dokáže nezištne viesť útok a improvizovať ako desiatka. Celá krajina dúfa, že do Severnej Ameriky dorazí v najlepšej forme," píše The Athletic.
V predposlednom priateľskom zápase pred začiatkom majstrovstiev sveta Anglicko porazilo Nový Zéland, najnižšie nasadený tím, ktorý sa kvalifikoval na turnaj, a to jediným gólom, ktorý strelil práve Harry Kane v nadstavenom čase prvého polčasu.
„Kapitán opäť raz predviedol brilantný moment, ktorým ušetril Anglicko od hanby," písal The Athletic.