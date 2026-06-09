Slovan v Európe sklamal, no Panamčan bol výnimka. Čo viac si môže priať, tvrdil Weiss

Jeho vzor je Dani Carvajal. Pravý obranca „bieleho baletu", šesťnásobný víťaz Ligy majstrov.
Zatiaľ čo sa jeho idol nepredstaví na blížiacom sa svetovom šampionáte, on na ňom chýbať nebude.
Reč je o panamskom reprezentantovi Césarovi Blackmanovi, ktorý si oblieka dres ŠK Slovan Bratislava.
Slovenský majster verí, že Blackman sa na svetovej scéne predvedie v dobrom svetle. Mohol by vďaka tomu solídne zarobiť.
Veľký záujem bol o neho už počas sezóny 2024/2025, keď sa Slovan predstavil v prestížnej Lige majstrov.
V sezóne 2025/2026 strávil Blackman na trávniku dovedna 3307 minút. Bol druhý najvyužívanejší hráč v tíme belasých po Kenanovi Bajričovi (3627 minút).
Slovan si ho poistil
Portál Transfermarkt odhaduje Blackmanovu cenovku na dva a pol milióna eur. Má 28 rokov, je v najlepšom futbalovom veku.
Slovan si ho počas tejto sezóny poistil zmluvou do roku 2028.
Na Slovensko prišiel ako devätnásťročný z rodnej Panamy. Bolo to v roku 2017, keď jeho kroky smerovali do Dunajskej Stredy.
„Na Slovensku to bolo veľmi náročné, takú zimu som totiž ešte v živote nezažil," tvrdil Blackman pre klubový web DAC.
Súčasťou panamskej nominácie na MS vo futbale 2026 je aj Eric Davis, jeho bývalý spoluhráč z Dunajskej Stredy.
Ak by si v minulosti Davis neobliekal dres DAC, Blackman by na Slovensko neprišiel. „Stál za mojím rozhodnutím prísť do Dunajskej Stredy,” tvrdil.
Blackman to za posledné roky nemal v osobnom živote jednoduché. V roku 2019 mu zavraždili otca. Pred dvoma rokmi mu zomrela mama.
Napriek náročným chvíľam v sebe našiel silu a na trávniku ukazuje veľké veci.
Čo viac si môže priať, vravel Weiss
„César Blackman chce byť kľúčový hráč Panamy na šampionáte 2026 a jeho motivácia na ihrisku jasne dokazuje jeho túžbu," napísal v decembri 2025 panamský novinár Juan Lopesino z denníka AS.
Išlo o reakciu na jeho famózny gól do siete Häckenu. Ten bol neskôr vyhlásený za tretí najkrajší gól vlaňajšej sezóny v Konferenčnej lige.
VIDEO: Gól Blackmana proti Häckenu
Popri čiare prešiel s loptou na kopačkách cez dvoch obrancov. Vošiel s ňou do šestnástky, kde si ju obhodil okolo tretieho súpera, následne aj štvrtého a gólovo zakončil.
„Hoci Slovan v Konferenčnej lige sklamal a vypadol v ligovej fáze, Blackman bol v šiestich odohraných zápasoch jedným z najvýraznejších hráčov tímu," dodal panamský novinár.
„Hovoril som mu, že má pekný rok a pol. Hral v Lige majstrov, je majster slovenskej ligy a ide na majstrovstvá sveta. Čo viac si môže hráč priať," vravel po stretnutí dnes už bývalý tréner Slovana Vladimír Weiss.
„Je ofenzívnejší krajný obranca. Keď hráme na troch stopérov, teda v päťke vzadu, tak ako wing-back vyniká," dodal kouč.
Na Slovensku exceluje
Blackman je síce pravý obranca, no nebojí sa útočiť. Má skvelú rýchlosť, najmä akceleráciu. Svojimi výpadmi popri čiare sťažuje prácu obrane súpera.
Podľa špecializovaného webu DataMB, zaznamenal Blackman v ligovej sezóne 2025/2026 najviac progresívnych vedení s loptou (87).
Len štyria hráči v Niké lige vyhrali vlani viac súbojov o loptu než Blackman (246).
Panamčan zaznamenal šesťdesiat úspešných driblingov (6. v lige).
V slovenskej súťaži by sme len ťažko hľadali kvalitnejšieho pravého obrancu. Je až neuveriteľné, v koľkých aspektoch hry Blackman dominuje.
Žiadny krajný obranca nemá viac úspešných driblingov (60), vyhratých súbojov (246), vyhratých útočných súbojov (115), úspešných prihrávok (1000), dotykov s loptou (1075), progresívnych vedení lôpt (87) či úspešných útočných akcií (88).
Hral ako ľavý obranca
Panamčania odohrali tri prípravné duely pred začiatkom svetového šampionátu. Prehrali s Brazíliou (2:6), a vyhrali nad Dominikánskou republikou (4:2) a remizovali s Bosnou a Hercegovinou (1:1).
Kouč Panamy Thomas Christiansen postavil Blackmana v dueli s Brazíliou na post ľavého obrancu.
„Vieme, že Blackman hrá veľmi dobre na strane svojej slabšej nohy. Ale chcel som dať oddych aj Jorgemu Gutiérrezovi," ozrejmil svoj krok.
Michael Amir Murillo, obranca tureckého Besiktasu, je možno prvou voľbou na pozíciu pravého obrancu Panamy.
Blackman však podával v poslednom období kvalitnejšie výkony v najcennejšom drese a vie alternovať aj na pravom krídle i ľavej obrane.
Panama vyzve v L-skupine postupne Ghanu (18. jún, 1.00), Chorvátsko (24. jún, 1.00) a Anglicko (27. jún, 23.00).
Jediný dobrý výkon či gól do siete slávneho Anglicka by Blackmanovi rapídne zvýšili cenovku. A to v miliónoch.
„Očakávam, že Panama bude hrať na majstrovstvách sveta s veľkým charakterom. Máme na to, aby sme dosiahli veľké veci. Náš prvý zápas je proti Ghane a v tomto zápase musíme ísť naplno," zakončil kouč.