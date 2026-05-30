Zlatá generácia ešte zlatá nebola. Švajčiarov čaká najdôležitejší zápas kariéry

V Prahe pred dvoma rokmi zdolali v semifinále Kanadu 3:2 po nájazdoch, ale vo finále padli proti domácim Čechom 0:2.
Vlani v Štokholme prešli cez Dánov po výhre 7:0, ale vo finále prehrali s USA 0:1.
Teraz na MS 2026 v semifinále zvíťazili nad Nórskom 6:0 a vo finále ich čaká lepší z dvojice Kanada – Fínsko.
Švajčiarska „zlatá generácia“ ešte zlatá nikdy nebola – štyrikrát bola vo finále, ale štyrikrát len so striebrom na krku.
V nedeľu budú chcieť na rozdiel od posledných dvoch finále streliť gól a vyhrať.
„Sme doma. Vyhrali sme deväť zápasov v rade, ale to je teraz úplne jedno. Pre mnohých z nás to bude najdôležitejší zápas našej kariéry. Musíme sa sústrediť, odpočinúť si a hrať svoju hru celých 60 minút,“ hovoril po výhre nad Nórmi pre TV Joj obranca Dominik Egli.
Na ľade nebolo cítiť prílišné nadšenie ani veľké oslavy. Švajčiari svoju prácu ešte neukončili a najväčší zápas turnaja ich ešte len čaká.
„Je to úžasné, bol to náš cieľ – postúpiť znova do finále pred našimi skvelými fanúšikmi. Už sa tešíme na zajtra,“ hovoril útočník Pius Suter.
Zápas zlomili v druhej tretine
Do tretieho finále v rade sa dostali cez semifinále s Nórmi, ktoré zvládli s prehľadom.
Prvý gól stretnutia strelil po individuálnej akcii Bertschy. Švajčiari zápas naklonili na svoju stranu v druhej tretine, v ktorej sa presadili trikrát.
„Nebolo to vôbec jednoduché, hlavne v prvej tretine. Do zápasu vstúpili lepšie ako my. Hrali s veľkou intenzitou, fyzicky, a my sme sa im museli vyrovnať. Myslím si však, že v druhej tretine sme prebrali kontrolu nad zápasom,“ hovoril Švajčiar Egli.
V druhej časti hry najprv skóroval Malgin po rýchlom protiútoku, potom dal gól tečom Jager a na 4:0 zvýšil Riat v presilovej hre po skvelej prihrávke od kapitána Josiho.
Piaty gól pridal v tretej tretine z presilovky Hischier a skóre stretnutia uzavrel Rochette.
„Bol to ťažký zápas. Zo začiatku sme hrali dobre, ale v druhej tretine dali tri góly a potom to už pre nás bolo náročné. Keď sa dostali do nášho pásma a začali hrať dobre s pukom, bolo to ťažké. Majú skvelý tím,“ hovoril Nór Stian Solberg.
„Avšak zajtra hráme o medailu a na to sa musíme sústrediť.“
Švajčiarov v stretnutí opäť podržal brankár Leonard Genoni, ktorý si pripísal 20 zákrokov a svoj rekord čistých kont na MS navýšil už na 15.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Nórsko
Zavŕšenie jednej éry
Piate striebro pre Švajčiarov by chutilo trpko. V Zürichu sa hnaní výbornou domácou atmosférou chcú zahryznúť do zlata a nič iné úspechom nebude.
„Myslím, že tieto majstrovstvá sveta sú najdôležitejšie, aké Švajčiarsko kedy organizovalo. Dvakrát sme hrali vo finále a ľudia veria, že je reálna šanca stať sa majstrami sveta,“ hovoril pre Sportnet novinár Klaus Zaugg.
„Ľudia cítia, že zlatá éra našej reprezentácie sa pomaly končí. Ak chceme získať titul prvýkrát v histórii, musíme to urobiť teraz, doma.“
Titul by bol dokonalým zavŕšením éry trénera Patricka Fischera a rekordéra MS Andresa Ambühla. Aj keď ani jeden z nich už nie je súčasťou mužstva.
Fischer pri tíme skončil po 11 rokoch v role hlavného trénera potom, ako sa dostalo von, že počas ZOH 2022 mal falošný certifikát o očkovaní proti Covidu-19.
„Je to mimoriadne charizmatický človek a spustil program s názvom Swissness – dôraz na švajčiarsku identitu a hrdosť,“ hovoril o prínose už bývalého trénera novinár Zaugg.
„Dokázal vytvoriť atmosféru, v ktorej chcú hrať všetci. Niečo také sme predtým nemali. Keď zavolá Fischer, hráči z NHL prídu vždy, keď je to možné.“
Fischera pred začiatkom turnaja nahradil jeho asistent Jan Cadieux.
42-ročný útočník Ambühl hral na 20 MS v hokeji, ale po minuloročnej sezóne ukončil aktívnu kariéru. Počas semifinále však bol na štadióne a pred úvodným buly hecoval fanúšikov.
Aj keď tieto dve tváre švajčiarskeho hokeja medailu z tohtoročného šampionátu mať nebudú, zásluhu na nej za svoj dlhoročný prínos určite majú.
Starí a skúsení
Švajčiari zatiaľ turnajom plávajú najsuverénnejšie zo všetkých mužstiev. Ani raz nezaváhali, deväťkrát vyhrali, strelili 48 gólov, inkasovali len osem.
Domáci majú na MS najstarší tím s vekovým priemerom 29,6 rokov.
Brankári majú 31, 38 a 39 rokov, v obrane nie je nikto mladší ako 25 rokov a najlepším bekom je 35-ročný kapitán Josi.
V útoku je vekový priemer nižší, ale najmladší hráči mužstva sa narodili v roku 2003. Len pre porovnanie, Slováci mali sedem mladších hráčov.
Švajčiari majú spomedzi všetkých tímov s turnajom aj najväčšie skúsenosti a mnohí z hráčov súčasného kádra majú vo svojej zbierke viaceré strieborné medaily – tie „helvéti“ získali v rokoch 2013, 2018, 2024 a 2025.
Vo finále môžu zbierku rozšíriť na päť strieborných kovov, ale cieľom je jednoznačne zlato, ktoré by získali vôbec prvýkrát v histórii.
Turnaj vyvrcholí v nedeľu večer od 20:20.