    19.02.2026 06:00
    Deň 13
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo
    Prehľad zápasu

    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo

    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    Fotogaléria (116)
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko. (Autor: TASR)
    TASR|19. feb 2026 o 16:18
    ShareTweet0

    Na výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.

    Slovenských hokejistov delí na ZOH 2026 už len jeden zápas od medailovej istoty. V semifinále narazia na silný výber USA, no útočník Martin Pospíšil prízvukuje, že zámorského tímu sa netreba báť. Cesta k úspechu vedie podľa neho aj cez tvrdú hru.

    Slováci po štvrťfinálovom triumfe 6:2 nad Nemeckom čakali na súpera do neskorého večera, jasno bolo po víťazstve Američanov nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Na výber USA narazia v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.

    Potreba hrať jednoducho, vraví

    „Samozrejme treba hrať tvrdo a keď bude šanca na presilovkách, tak musíme dať gól. Naša päťka bude hrať ten istý hokej ako doteraz. Sme veľkí hráči a budeme využívať naše telá a budeme sa snažiť im to znepríjemňovať. Vieme aké to je ťažké, keď vás niekto dohráva. Budeme sa snažiť celých 60 minút,“ povedal Pospíšil.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    116 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Oliver Okuliar (8) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18), Oliver Okuliar (8) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026. Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.Na snímke zľava hlavný tréner Vladimír Országh, asistenti trénera Todd Woodcroft a Peter Frühauf sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke puk, ktorý strelil do prázdnej brány kapitán Tomáš Tatar (nie je na snímke) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Erik Černák, Adam Ružička, Juraj Slafkovský (všetci Slovensko) sa tešia z gólu na 6:2, ktorý strelil kapitán Tomáš Tatar (90) do prázdnej brány vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička (Slovensko) a Moritz Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje druhý gól, prizerá sa jeho spoluhráč Šimon Nemec (17) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných ol ympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke sprava Lukas Reichel, Moritz Müller,Leon Gawanke (všetci Nemecko) sa tešia z gólu na 2:5, ktorý strelil Frederik Tiffels (95) vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    V americkom tíme je viacero hviezd z NHL, Pospíšil však naznačil, kadiaľ by mohla viesť cesta za gólmi:

    „Tiež majú dobrú defenzívu ako my, ale treba hrať jednoducho. Vieme, že nie každý obranca to má rád, keď si to hodíte dole a napádate ich. Videli sme to aj proti Nemcom, ich obrancovia mali veľa problémov v defenzíve. Ale treba hrať tvrdo a hlavne sa ich nebáť.“

    Slovenskí hokejisti majú na dosah cenný kov spod piatich kruhov opäť po štyroch rokoch, no na turnaji v Miláne štartujú po 12 rokoch aj hráči z NHL a medailový úspech by chutil oveľa viac.

    „Znamená to extrémne veľa. V kariére sa to stane možno iba raz. Človek si to takto neuvedomuje, ale je to neskutočná šanca získať medailu. Budeme sa snažiť pripraviť na zajtrajší zápas čo najviac a odovzdať zo seba maximum,“ uviedol 26-ročný Pospíšil.

    Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno
    Súvisiaci článok
    Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno

    Cíti sa výborne napriek otrasom mozgu

    Tvrdý a nekompromisný hokejista má za sebou náročné obdobie, v profilige dlho pauzoval pre otras mozgu, ale na turnaji zo seba odovzdáva maximum. „Ja sa cítim výborne a myslím si, že aj zvyšok tímu.

    Viackrát som spomínal, že nie každý rok sa stretne takáto partia. Naozaj je to niečo neskutočné, hráme jeden za druhého a sila tímu je obrovská. Zajtra to je o jednom zápase a potom sa už môže stať čokoľvek. Ja verím, že zvíťazíme.“

    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Súvisiaci článok
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených

    Zámorskí novinári akreditovaní v Miláne sa chystajú na finále Kanada - USA, aj toto slovenský výber motivuje. „Nechcem nič hovoriť dopredu, ale verím, že ten zápas nebudú mať ľahký,“ vyhlásil Pospíšil.

    Spolu so svojimi spoluhráčmi verí, že hokejový ošiaľ na Slovensku vypukne ešte do väčších rozmerov. „Cez sociálne siete je to určite cítiť, aj cez správy, ktoré mi chodia. Som veľmi rád, že aspoň touto cestou sa vieme v ťažkých časoch spojiť.“

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov
    teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo