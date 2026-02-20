VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026

/Správu aktualizujeme/
Hokejisti Slovenska prehrávajú v druhej tretine semifinálového zápasu na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s tímom USA 0:4.
Otvárací gól duelu strelil Američan Dylan Larkin, na jeho presný zásah nadviazal v presilovej hre Tage Thompson.
Ďalšie dva presné zásahy pridali v druhej tretine Jack Hughes a Jack Eichel.
Pozrite si góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
VIDEO: Tage Thompson a jeho gól na 0:2
VIDEO: Dylan Larkin a jeho gól na 0:1
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
20.02. 21:10
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Semifinále
USA
4 - 0
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
Zimná olympiáda Miláno 2026
