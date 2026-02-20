    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    2. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    4 - 0
    2:0, 2:0, 0:0
    LIVE
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Audio komentár prináša dr.witt0:00
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Americkí hokejisti počas ZOH 2026.
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?
    Šimon Nemec oslavuje gól v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikona
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni.
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Do Milána sa dostanú, ale zápas proti USA nestihnú
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk
    Slovenská lavička na ZOH 2026.
    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Fotka zo semifinálového zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. feb 2026 o 21:47
    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - USA v semifinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    /Správu aktualizujeme/

    Hokejisti Slovenska prehrávajú v druhej tretine semifinálového zápasu na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s tímom USA 0:4.

    Otvárací gól duelu strelil Američan Dylan Larkin, na jeho presný zásah nadviazal v presilovej hre Tage Thompson.

    Ďalšie dva presné zásahy pridali v druhej tretine Jack Hughes a Jack Eichel.

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    VIDEO: Tage Thompson a jeho gól na 0:2

    VIDEO: Dylan Larkin a jeho gól na 0:1

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    4 - 0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    4
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Finále

    dnes 21:47
    Bratia Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk v drese USA počas ZOH 2026.
    Martin Turčindnes 11:53|1
    Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmiAmeričania sú súperom Slovákov v semifinále olympiády.
    Martin Turčin|dnes 11:53|1
    Colton Parayko.
    dnes 11:16
    Dvorského chváli aj spoluhráč zo St. Louis. Teším sa na ďalšie spoločné úspechy, povedalJe pravdepodobné, že po návrate do tímu St. Louis Blues bude z Dalibora Dvorského ešte lepší hráč.
    dnes 11:16
    Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko).
    dnes 09:52
    Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnúZabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom.
    dnes 09:52
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčinšt 17:05|5
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|št 17:05|5
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Boris Vanyašt 17:45|27
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréninguSkúsenosti, ktoré nadobudol počas aktívnej kariéry, posúva už roky Ján Lašák ďalej mladým brankárom.
    Boris Vanya|št 17:45|27
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    št 17:00
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.
    št 17:00
    Andrej Sekera.
    št 17:57|2
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHLV minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.
    št 17:57|2
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    št 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    št 16:18
    dnes 21:47
