Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréningu

Keď sme ho v milánskej olympijskej hale Santagulia označili za kronikára úspechov slovenského hokeja, reagoval typickým úsmevom.
Fanúšikovia si pamätajú ešte časy, keď ho v zápasoch ukrýval pod brankárskou maskou.
Mal veľký podiel na prvej veľkej medaile, ktorú priviezli v roku 1999 juniori z kanadského Winnipegu.
O rok neskôr prežíval emotívny krst na svetovom šampionáte v Petrohrade (striebro).
V roku 2002 mu vyvolávali na slávu plné námestia po zisku titulu majstrov sveta v Göteborgu a oporou tímu bol aj na bronzovom turnaji v Helsinkách 2003.
Skúsenosti, ktoré nadobudol počas aktívnej kariéry, posúva už roky Ján Lašák ďalej mladým brankárom. Pôsobí tiež vo funkcii trénera brankárov v slovenskej reprezentácii.
Lašákovou úlohou je okrem iného analyzovať hru súperových brankárov, aby odhalil ich silné a slabé stránky a takisto pripraviť slovenských brankárov na najväčšie esá súpera.
Americký brankár? Všetko sa začína od neho
„Venujem tomu veľa času a snažím sa to rozoberať do detailov. Je skvelé, keď to potom vyjde, lebo človek pomôže svojím kúskom do skladačky úspechu. Stále však opakujem, že si robím svoju prácu, podobne, ako moji kolegovia, nie je to nič výnimočné,“ vysvetľuje Lašák.
V semifinále olympijského turnaja nastúpia Slováci v piatok o 21.10 proti USA.
Objektom záujmu zvolenského rodáka bol v posledných hodinách najmä brankár Connor Hellebuyck, bratia Brady a Matthew Tkachukovci, ďalšia bratská dvojica Jack a Quinn Hughesovci, či kapitán Austom Matthews.
„Brankára Hellebuycka som si už pozeral. Zaujala ma jeho rozohrávka, prakticky všetko sa začína uňho. Niektoré prvky by som chcel implementovať aj do našej hry.
Ale rád by som zdôraznil, že to nefunguje spôsobom - chalani, dajte mu to nad vyrážačku a je to istý gól. To sa zrejme nestane. Skôr musíme nájsť spôsob, ako ho donútiť k náročnejšiemu zákroku a potom si to pozbierať v dorážkach.
Takisto sa pozrieme s našimi brankármi na ich najlepších hráčov, na ich streleckú úspešnosť. Najlepší hráči na svete však dnes nemajú len jedno miesto, odkiaľ dávajú góly.
Väčšinou si to rozložia. Niečo dávajú vľavo dole, niečo vpravo dole a veľa z toho sú dorážky. To je moderný hokej.
Niečo zistíte, ale pre brankára je v zápase veľmi ťažké v tej rýchlosti rozlišovať, kto v tom momente na neho páli a kam zvykne strieľať.
Je však súčasťou našej domácej úlohy napozerať si, odkiaľ dávajú ich najlepší hráči góly, kde je ich parketa, ako premieňajú nájazdy, keby k nim došlo.“
Slafkovský či Nemec budú skvelé vzory
Pred štyrmi rokmi prežíval eufóriu z bronzovej medaily na zimnej olympiáde v Pekingu a o medaily hrajú Slováci aj teraz v Miláne. Rozdiel je však obrovský.
Do Talianska prišli všetky tímy v najsilnejšom zložení, turnaj hviezd púta obrovskú mediálnu pozornosť.
„Tento výsledok radím veľmi vysoko, lebo krajina je spolu a to sme už veľmi potrebovali. Vnímam to skôr v tomto kontexte.
Nerád by som to zatiaľ hodnotil zo športového hľadiska, lebo ešte veľmi chceme vyhrať aspoň jeden zápas. Spravím si prípravu, sadnem si na tribúnu a už to nebude v mojich rukách.
V piatok je to na chlapcoch, všetka pozornosť sa upriami na nich, ich výkony a obetavosť. Bol by som veľmi rád, keby sa to podarilo.“
Slovenský tím postupom do semifinále turnaja v Miláne možno o niekoľko rokov predbehol dobu.
Čakalo sa, že mladí hráči ako Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský či Šimon Nemec, ktorí ťahajú mužstvo, dozrú trochu neskôr a budú tvoriť kostru tímu až na ďalšej olympiáde.
„Som veľmi rád, že sa uplatnili v NHL. Na Ďurovi vidím, aký progres urobil v líderstve. To sa mi veľmi páči, napriek tomu, aký je mladý, posúva sa.
Na ľade sú títo chlapci dominantnejší a neboja sa zobrať zodpovednosť na seba. Pre slovenský hokej je to skvelé. Budú správne vzory a deti ich potrebujú.“
Kabínu zastrešuje Tatar
V minulosti plnili funkciu lídrov v kabíne i mimo nej skôr starší a skúsení hokejisti - Pavol Demitra, Marián Hossa, Miroslav Šatan... Mení sa aj v tomto trend?
„My tréneri sme zatvorení vo svojej miestnosti, neviem celkom, ako to funguje v kabíne. Ale predpokladám, že hlavný sťažeň na tejto lodi je Tomáš Tatar.
Keď prišiel pred niekoľkými rokmi na majstrovstvá do Dánska, mimoriadne ma prekvapil, aký bol perfektný líder. Myslím si, že kabínu teraz zastrešuje on.
Pre mňa je dôležité, ako sa hráči správajú na ľade. Každé striedanie je odkaz mužstvu. Aký som a ako chcem, aby bolo úspešné.
Zatiaľ tam máme dvadsať chalanov, ktorí každým striedaním posielajú odkaz: Toto chceme a toto je náš cieľ.“
S Lašákom stihneme prebrať ešte jeden fenomén súčasnosti - sociálne siete. Aj vďaka nim predstavuje turnaj v Miláne pre slovenský hokej skvelú reklamu.
Každý gól a úspešný výsledok sa v momente zhmotní v podobe stoviek fotografií, reels či memečiek, ktoré vzápätí zbierajú tisícky lajkov a zdieľaní. Bývalý brankár však upozorňuje aj na odvrátenú stranu fenoménu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Sledujem to dlhodobo, je to súčasť mojej práce. Dnešná mládež čelí ére sociálnych sietí, kde každý vyzerá šťastný a úspešný.
Treba im vysvetliť, že keď dá Slafkovský gól, predtým vystrelil tisíce pukov a odmakal si stovky hodín v posilňovni, aj na ľade. Deti vidia len finálny produkt a sú obeťou tejto doby. Nemajú to jednoduché.“
