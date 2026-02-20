Góly boli po našich hlúpostiach, zhodnotil Kelemen. Regenda: Stále môžeme mať bronz

Hokejisti Slovenska prehrali v semifinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s USA 1:6.
Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.
Vladimír Országh, tréner SR: „Ak chceme zdolať jeden z tých top tímov, tak výkon musí od nás stopercentný. Tam musia byť dobré presilovky, musia byť dobré oslabenia a musí byť disciplína. A to dnes nebolo. V prvých dvoch tretinách sa rozhodol celý zápas, my sme síce potom dali góly ale oni to už kontrolovali.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Neviem čo k tomu povedať. Zlý zápas z našej strany. Asi toľko. Zľakli sme sa niečoho, neviem čoho. Ale nebolo to to, na čo sme boli zvyknutí počas základnej skupiny a ani vo štvrťfinále.“
Adam Ružička, útočník SR: „Bol to pre nás najväčší zápas tohto turnaja a myslím si, že sme naňho neprišli pripravení. Prvých 10 minút sme robili chyby, veľa detailov, ktoré sme si povedali, tie tam jednoducho neboli. Mali sme veľmi veľa vylúčení a takto sa nedá hrať proti tímu, ktorý má jednu z najlepších presiloviek.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Nehrali sme našu hru. Dali sme Američanom veľa priestoru. Dá sa povedať, že góly boli po našich hlúpostiach, a to sa v takomto zápase nemôže stávať. Určite si v kabíne niečo k tomu povieme. Musíme na to zabudnúť, máme ešte jeden zápas na to, aby sme to napravili. Musíme byť rýchlejší vo všetkom a nenechávať súperovi toľko času ako dnes.“
Pavol Regenda, autor druhého gólu SR: „Bol to náročný zápas. Myslím si, že sme začali celkom fajn, mali sme v úvode presilovky, v ktorých sme však nedali góly. Oni nám potom odskočili a bol z toho jednosmerný zápas. Urobili sme hlúpe vylúčenia a hráči ako oni vedia presilovky využívať. Proti takému súperovi nemôžeme robiť také hlúpe fauly, keď sa necháme vyprovokovať. Treba sa teraz pripraviť na zajtrajší zápas. Stále sme v top 4, stále môžeme mať bronz, treba dať hore hlavu, zajtra je nový deň.“
Juraj Slafkovský, autor prvého gólu SR: „Nezachytili sme začiatok zápasu, mali sme zlé striedania, hádzali sme puky tam, kde sme nemali. V presilovkách sme mali viac strieľať. Musíme si pozrieť, kde sme urobili chyby. Zajtra je stále veľký zápas pre nás. Musíme sa pripraviť na 110 percent, stále je v hre medaila. Samozrejme, nás to dnes hnevá, ale zajtra sa zobudíme, je nový deň, treba ísť do toho s úsmevom na tvári.“
Tomáš Tatar, kapitán SR: „Bohužiaľ, dnes nám to ušlo. Stále máme veľkú motiváciu, hráme o bronz. Američania sa vôbec nemuseli na góly narobiť, darovali sme im to. Nechávali sme im príliš veľa priestoru, zbytočne sme sa nechávali frustrovať. Musíme sa vrátiť k našej hre, čo sme predtým hrali, teda hrať jednoduchšie. Treba sa poučiť z chýb, zajtra je veľmi dôležitý zápas, musíme si to každý uvedomiť a dať do toho všetko. “
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
