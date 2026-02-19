    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréningu
    Prehľad zápasuSúvisiace

    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL

    Andrej Sekera.
    Andrej Sekera. (Autor: TASR)
    SITA|19. feb 2026 o 17:57
    ShareTweet0

    V minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.

    Bývalý slovenský hokejista Andrej Sekera ako jeden z mnohých sleduje zimné olympijské hry v Taliansku. Najviac však zrejme hokejový turnaj, kde postúpili Slováci už do semifinále.

    Majú tak šancu obhájiť bronzové medaily z Pekingu 2022, ale aj tento rekord vylepšiť a premiérovo sa dostať do finále podujatia pod piatimi kruhmi.

    Fotografia na sociálnej sieti

    Do cesty sa im postavia v piatok 20. februára hráči Spojených štátov amerických. Celý káder majú len z hráčov NHL, sú teda favoriti. Hokejisti spod Tatier však už viackrát ukázali, že silný kolektívny duch dokáže zdolať kohokoľvek a určite tak nie sú úplne bez šance.

    Sekera zdieľal na sociálnej sieti fotografiu, kde sú správy s nemeckým hokejistom Leonom Draisaitlom. Je s ním v pravidelnom kontakte. V minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce, kde sa niekedy opila a robila zábavu zvyšku osadenstva.

    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár
    Súvisiaci článok
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár

    Chodil k Sekerovcom na Vianoce

    "Prvé tri roky, kým nemal frajerku, chodil k nám na Vianoce. Tam sa rozšľahal, zjedol kapustnicu a dvakrát sa dovracal, ale úplne v pohode chalan. Taký typický Nemčúrik," povedal v podcaste Stanley Money Cap.

    Draisaitl sa aj opil a raz sa dokonca pokúšal zviesť tehotnú frajerku jedného Sekerovho kamaráta. "Ale potom v pohode, dobrý chalan," prezradil Sekera.

    Neskôr, ako sľúbil, ukázal správy s nemeckou superhviezdou. Tie staršie ukazujú, ako mu Sekera pogratuloval k postupu do osemfinále ZOH. Neskôr, keď formát turnaja ukázal, že sa medzi najlepšou osmičkou stretnú Nemci so Slovákmi, tak Sekera napísal Draisaitlovi: "Leonku, buď zajtra milý k mojim priateľom. Neopováž sa skórovať."

    Ten mu s typickým nemeckým humorom odpísal: "Haha, ku*va. Uvidíme." Na to mu Slovák odpovedal, že "veľa šťastia, snitzel, ale nie až tak veľa".

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Možno aj tieto kamarátske podpichovacie správy mierne rozhodili kapitána nemeckej reprezentácie na ZOH 2026. Slováci po troch dňoch voľna zvíťazili vysoko 6:2 a o postup do finále vyzvú USA.

    Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.

    Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    V českom tíme panuje obrovské sklamanie. Mali sme ťažkú skupinu, no tím sa zlepšoval, vraví tréner
    dnes 19:15
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    dnes 17:00
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.
    dnes 17:00
    Andrej Sekera.
    dnes 17:57
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHLV minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.
    dnes 17:57
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    Radim Rulík na striedačke českej reprezentácie.
    V českom tíme panuje obrovské sklamanie. Mali sme ťažkú skupinu, no tím sa zlepšoval, vraví tréner
    dnes 19:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL