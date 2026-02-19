Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL

Bývalý slovenský hokejista Andrej Sekera ako jeden z mnohých sleduje zimné olympijské hry v Taliansku. Najviac však zrejme hokejový turnaj, kde postúpili Slováci už do semifinále.
Majú tak šancu obhájiť bronzové medaily z Pekingu 2022, ale aj tento rekord vylepšiť a premiérovo sa dostať do finále podujatia pod piatimi kruhmi.
Fotografia na sociálnej sieti
Do cesty sa im postavia v piatok 20. februára hráči Spojených štátov amerických. Celý káder majú len z hráčov NHL, sú teda favoriti. Hokejisti spod Tatier však už viackrát ukázali, že silný kolektívny duch dokáže zdolať kohokoľvek a určite tak nie sú úplne bez šance.
Sekera zdieľal na sociálnej sieti fotografiu, kde sú správy s nemeckým hokejistom Leonom Draisaitlom. Je s ním v pravidelnom kontakte. V minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce, kde sa niekedy opila a robila zábavu zvyšku osadenstva.
Chodil k Sekerovcom na Vianoce
"Prvé tri roky, kým nemal frajerku, chodil k nám na Vianoce. Tam sa rozšľahal, zjedol kapustnicu a dvakrát sa dovracal, ale úplne v pohode chalan. Taký typický Nemčúrik," povedal v podcaste Stanley Money Cap.
Draisaitl sa aj opil a raz sa dokonca pokúšal zviesť tehotnú frajerku jedného Sekerovho kamaráta. "Ale potom v pohode, dobrý chalan," prezradil Sekera.
Neskôr, ako sľúbil, ukázal správy s nemeckou superhviezdou. Tie staršie ukazujú, ako mu Sekera pogratuloval k postupu do osemfinále ZOH. Neskôr, keď formát turnaja ukázal, že sa medzi najlepšou osmičkou stretnú Nemci so Slovákmi, tak Sekera napísal Draisaitlovi: "Leonku, buď zajtra milý k mojim priateľom. Neopováž sa skórovať."
Ten mu s typickým nemeckým humorom odpísal: "Haha, ku*va. Uvidíme." Na to mu Slovák odpovedal, že "veľa šťastia, snitzel, ale nie až tak veľa".
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Možno aj tieto kamarátske podpichovacie správy mierne rozhodili kapitána nemeckej reprezentácie na ZOH 2026. Slováci po troch dňoch voľna zvíťazili vysoko 6:2 a o postup do finále vyzvú USA.
Prvé semifinále je na programe v piatok 20. februára o 16.40 h medzi Kanadou a Fínskom. Víťaz tohto duelu sa stretne v boji o zlato pri USA alebo Slovensku, ktorí na seba narazia v piatok o 21.10 h.
Zápas o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára o 20.40 h a finále v nedeľu 22. februára o 14.00 h. O niekoľko hodín neskôr je naplánovaný aj záverečný ceremoniál ZOH 2026, ktoré sa konajú v Taliansku.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara