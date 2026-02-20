Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi

Ešte pred pár rokmi sa zdalo, že slovenský olympijský bronz z Pekingu bude výnimočný moment jednej generácie.
Pekný príbeh, ktorý sa nebude tak skoro opakovať. Dnes sa ukazuje, že to nebola náhoda.
Český portál iDNES po postupe zverencov Vladimíra Országha do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne upozornil, že rozdiel medzi Slovenskom a Českom sa na olympijských turnajoch v posledných rokoch prehlbuje.
Kým Česi čakajú na olympijskú medailu už dve dekády – naposledy ju získali v Turíne 2006 – Slováci sa do bojov o cenné kovy dostávajú opakovane. A to aj napriek tomu, že medzi favoritov ich radí málokto.
Tentoraz sú opäť medzi poslednou štvoricou a v pozícii obhajcov bronzu.
Rovnováha ako základ
Recept sa nemení. Ani po rokoch. „Keď sa vyhráva, neskáčeme vysoko, keď sa prehráva, neutápame sa,“ citoval iDNES trénera Vladimíra Országha po úvodnej výhre 4:1 nad Fínskom.
Nie je to len fráza. Slovenský tím nepôsobí ako mužstvo, ktoré sa nechá strhnúť emóciou jedného zápasu. Výhra nad silným súperom im nestúpla do hlavy, rovnako ako prehra nevyvoláva paniku.
Česi pritom pred turnajom vstupovali do role „čierneho koňa“. Očakávania boli vyššie. Tlak citeľnejší. Slováci hrali v inom režime – bez veľkých vyhlásení, bez nálepiek.
Aj to je rozdiel.
Bez hviezd a bez outsiderov
V kabíne sa stretávajú hráči z NHL aj z európskych líg. Od stabilných obrancov z najlepšej ligy sveta po Samuela Takáča, ktorý pôsobí v slovenskej extralige. Na papieri by rozdiely mali byť výrazné.
Na turnaji však neexistujú hviezdy ani hráči do počtu. Len jeden celok.
Podobné slová znejú v hokeji často ako klišé. No Slováci ich dokážu pretaviť do hry. Kým Česi začali v Miláne pôsobiť ako skutočný tím až v dramatickom štvrťfinálovom súboji s Kanadou, slovenské mužstvo si tento princíp drží od začiatku.
A najmä proti silným súperom.
Hra do tela
Vo štvrťfinále proti Nemecku sa ukázalo, že hokej sa hrá vo veľkej miere hlavou. Slováci hrajú tvrdo, no čisto. Systematicky. S jasným cieľom.
Výpady smerovali najmä na najväčšiu hviezdu súpera, Leona Draisaitla.
„Veľmi to pomáha. Hviezdy nemajú rady hru do tela a z vlastnej skúsenosti viem, že keď po mne niekto ide celý zápas, bývam trochu nervózny,“ citoval iDNES útočníka Pavla Regendu.
Takých hráčov má Slovensko viac. Regenda, Miloš Kelemen, Matúš Sukeľ, Oliver Okuliar. Mená, ktoré možno nevyvolávajú rešpekt na súpiske, no na ľade vedia súpera znepríjemniť. Vedia ho rozhodiť.
Sebavedomie bez prehnaných slov
Zdá sa, že veľkí súperi Slovensku vyhovujú. Možno aj preto, že defenzíva pôsobí kompaktne a pokojne.
Martin Fehérváry a Erik Černák sú pevnou súčasťou tímov NHL. Šimon Nemec sa do tejto pozície tlačí. A za nimi stojí brankár Samuel Hlavaj, ktorý si na turnaji drží úspešnosť zákrokov nad 93 percentami a patrí medzi najvýraznejšie postavy mužstva.
Podľa iDNES pôsobí slovenská obrana papierovo silnejšie než česká. Štatistiky brankára Lukáša Dostála, hoci v Anaheime patrí medzi špičku, boli za českou defenzívou na turnaji výrazne slabšie. Zlepšenie prišlo až neskôr.
Z mužstva cítiť pokoru, no zároveň aj sebadôveru. Slovensko pritom nepostúpilo vďaka priaznivému žrebu. Cestu si vybojovalo v skupine proti tímom nabitým hráčmi z NHL.
„Že by sme však prekvapovali? Nemyslím si,“ povedal pre iDNES útočník Martin Pospíšil z Calgary.
Nie je to arogancia. Skôr vnútorné presvedčenie, že tento tím vie, čo robí. Ak ubráni súpera, môže sa spoľahnúť na odrazy aj na ofenzívnych lídrov. Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský. Kombinácia fyzickej sily a talentu. Hráči, ktorí dokážu rozhodnúť.
Opakujúci sa vzorec
Nie je to prvýkrát, čo Slováci na olympiáde vyčnievajú. Vancouver 2010 priniesol semifinále a emotívnu rozlúčku zlatej generácie. Peking 2022 zas bronz, ktorý niektorí zľahčovali absenciou hráčov z NHL.
Miláno však tento argument vyvracia.
„Nie je to len o zručnosti a individuálnych schopnostiach,“ cituje iDNES Olivera Okuliara. „Je to aj o srdci a bojovnosti.“
Možno práve v tom spočíva podstata. Slovensko nemá na papieri najzvučnejšiu zostavu. No má mužstvo, ktoré drží pokope, neprepína sa v eufórii ani sa nerozsýpa pod tlakom.
A na olympijskom turnaji, kde rozhodujú detaily, to opakovane stačí.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara