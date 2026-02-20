    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Americkí hokejisti počas ZOH 2026.
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?
    Šimon Nemec oslavuje gól v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikona
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni.
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Do Milána sa dostanú, ale zápas proti USA nestihnú
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk
    Slovenská lavička na ZOH 2026.
    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi
    Bratia Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk v drese USA počas ZOH 2026.
    Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmi
    Prehľad zápasuKde sledovať?Súvisiace

    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi

    Slovenská lavička na ZOH 2026.
    Slovenská lavička na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Nikola Černáková|20. feb 2026 o 14:42
    ShareTweet6

    „Je to o srdci a bojovnosti," vraví útočník Okuliar.

    Ešte pred pár rokmi sa zdalo, že slovenský olympijský bronz z Pekingu bude výnimočný moment jednej generácie. 

    Pekný príbeh, ktorý sa nebude tak skoro opakovať. Dnes sa ukazuje, že to nebola náhoda.

    Český portál iDNES po postupe zverencov Vladimíra Országha do semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne upozornil, že rozdiel medzi Slovenskom a Českom sa na olympijských turnajoch v posledných rokoch prehlbuje.

    Kým Česi čakajú na olympijskú medailu už dve dekády – naposledy ju získali v Turíne 2006 – Slováci sa do bojov o cenné kovy dostávajú opakovane. A to aj napriek tomu, že medzi favoritov ich radí málokto.

    Tentoraz sú opäť medzi poslednou štvoricou a v pozícii obhajcov bronzu.

    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk
    Súvisiaci článok
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk

    Rovnováha ako základ

    Recept sa nemení. Ani po rokoch. „Keď sa vyhráva, neskáčeme vysoko, keď sa prehráva, neutápame sa,“ citoval iDNES trénera Vladimíra Országha po úvodnej výhre 4:1 nad Fínskom.

    Nie je to len fráza. Slovenský tím nepôsobí ako mužstvo, ktoré sa nechá strhnúť emóciou jedného zápasu. Výhra nad silným súperom im nestúpla do hlavy, rovnako ako prehra nevyvoláva paniku.

    Česi pritom pred turnajom vstupovali do role „čierneho koňa“. Očakávania boli vyššie. Tlak citeľnejší. Slováci hrali v inom režime – bez veľkých vyhlásení, bez nálepiek.

    Aj to je rozdiel.

    Bez hviezd a bez outsiderov

    V kabíne sa stretávajú hráči z NHL aj z európskych líg. Od stabilných obrancov z najlepšej ligy sveta po Samuela Takáča, ktorý pôsobí v slovenskej extralige. Na papieri by rozdiely mali byť výrazné.

    Na turnaji však neexistujú hviezdy ani hráči do počtu. Len jeden celok.

    Slovenskí hokejisti sa tešia z postupu do semifinále.
    Slovenskí hokejisti sa tešia z postupu do semifinále. (Autor: TASR)

    Podobné slová znejú v hokeji často ako klišé. No Slováci ich dokážu pretaviť do hry. Kým Česi začali v Miláne pôsobiť ako skutočný tím až v dramatickom štvrťfinálovom súboji s Kanadou, slovenské mužstvo si tento princíp drží od začiatku.

    A najmä proti silným súperom.

    Hra do tela

    Vo štvrťfinále proti Nemecku sa ukázalo, že hokej sa hrá vo veľkej miere hlavou. Slováci hrajú tvrdo, no čisto. Systematicky. S jasným cieľom.

    Výpady smerovali najmä na najväčšiu hviezdu súpera, Leona Draisaitla.

    Veľmi to pomáha. Hviezdy nemajú rady hru do tela a z vlastnej skúsenosti viem, že keď po mne niekto ide celý zápas, bývam trochu nervózny,“ citoval iDNES útočníka Pavla Regendu.

    Takých hráčov má Slovensko viac. Regenda, Miloš Kelemen, Matúš Sukeľ, Oliver Okuliar. Mená, ktoré možno nevyvolávajú rešpekt na súpiske, no na ľade vedia súpera znepríjemniť. Vedia ho rozhodiť. 

    Sebavedomie bez prehnaných slov 

    Zdá sa, že veľkí súperi Slovensku vyhovujú. Možno aj preto, že defenzíva pôsobí kompaktne a pokojne.

    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?
    Súvisiaci článok
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?

    Martin Fehérváry a Erik Černák sú pevnou súčasťou tímov NHL. Šimon Nemec sa do tejto pozície tlačí. A za nimi stojí brankár Samuel Hlavaj, ktorý si na turnaji drží úspešnosť zákrokov nad 93 percentami a patrí medzi najvýraznejšie postavy mužstva.

    Podľa iDNES pôsobí slovenská obrana papierovo silnejšie než česká. Štatistiky brankára Lukáša Dostála, hoci v Anaheime patrí medzi špičku, boli za českou defenzívou na turnaji výrazne slabšie. Zlepšenie prišlo až neskôr.

    Z mužstva cítiť pokoru, no zároveň aj sebadôveru. Slovensko pritom nepostúpilo vďaka priaznivému žrebu. Cestu si vybojovalo v skupine proti tímom nabitým hráčmi z NHL.

    „Že by sme však prekvapovali? Nemyslím si,“ povedal pre iDNES útočník Martin Pospíšil z Calgary.

    Nie je to arogancia. Skôr vnútorné presvedčenie, že tento tím vie, čo robí. Ak ubráni súpera, môže sa spoľahnúť na odrazy aj na ofenzívnych lídrov. Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský. Kombinácia fyzickej sily a talentu. Hráči, ktorí dokážu rozhodnúť.

    Opakujúci sa vzorec

    Nie je to prvýkrát, čo Slováci na olympiáde vyčnievajú. Vancouver 2010 priniesol semifinále a emotívnu rozlúčku zlatej generácie. Peking 2022 zas bronz, ktorý niektorí zľahčovali absenciou hráčov z NHL.

    Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení
    Súvisiaci článok
    Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení

    Miláno však tento argument vyvracia.

    „Nie je to len o zručnosti a individuálnych schopnostiach,“ cituje iDNES Olivera Okuliara. „Je to aj o srdci a bojovnosti.“

    Možno práve v tom spočíva podstata. Slovensko nemá na papieri najzvučnejšiu zostavu. No má mužstvo, ktoré drží pokope, neprepína sa v eufórii ani sa nerozsýpa pod tlakom.

    A na olympijskom turnaji, kde rozhodujú detaily, to opakovane stačí.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Očakávaná strata. Kanada nastúpi na semifinále bez kapitána Crosbyho
    dnes 16:26
    Colton Parayko.
    dnes 11:16
    Dvorského chváli aj spoluhráč zo St. Louis. Teším sa na ďalšie spoločné úspechy, povedalJe pravdepodobné, že po návrate do tímu St. Louis Blues bude z Dalibora Dvorského ešte lepší hráč.
    dnes 11:16
    Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko).
    dnes 09:52
    Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnúZabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom.
    dnes 09:52
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčinšt 17:05|5
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|št 17:05|5
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Boris Vanyašt 17:45|27
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréninguSkúsenosti, ktoré nadobudol počas aktívnej kariéry, posúva už roky Ján Lašák ďalej mladým brankárom.
    Boris Vanya|št 17:45|27
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    št 17:00
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.
    št 17:00
    Andrej Sekera.
    št 17:57|2
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHLV minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.
    št 17:57|2
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    št 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    št 16:18
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Sidney Crosby (87) na striedačke Kanady
    Očakávaná strata. Kanada nastúpi na semifinále bez kapitána Crosbyho
    dnes 16:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi