    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 2
    2:0, 3:0, 1:2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) inkasuje gól, prizerá sa jeho spoluhráč Šimon Nemec (17).
    Robili sme hlúposti, zhodli sa Slováci. Finále budú sledovať už iba v televízii
    Slovenskí hokejisti po prehre s USA v semifinále ZOH 2026.
    Slováci: Tento výkon by nestačil na nikoho. Trénera Američanov zaskočila otázka na Trumpa
    Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    Országh po prehre s Američanmi neskrýval sklamanie: Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy
    Kapitán Slovenska Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1 proti tímu Fínska.
    Radivojevič: Myslite aj na Vancouver. Možno je čas naštartovať našu sériu proti Fínom
    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA.
    Slovákom chýbala bojovnosť, tvrdili českí experti. Američania im nedovolili ani rozohrať
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Országh po prehre s Američanmi neskrýval sklamanie: Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy

    Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    Fotogaléria (153)
    Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    TASR|21. feb 2026 o 08:04
    Priznal, že Slováci mali pred súperom príliš veľký rešpekt.

    Tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh bol po prehre v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 nespokojný s viacerými vecami.

    Uviedol, že v sobotnom zápase o bronz sa jeho zverenci musia vrátiť k tomu, čo ich zdobilo v predchádzajúcich stretnutiach.

    Slováci ťahali s Američanmi dve tretiny za kratší koniec, až v tretej tretine si dvomi gólmi trochu napravili chuť.

    Príliš veľký rešpekt

    „Zápas nám trošku zväzoval ruky, uvedomovali sme si, proti komu nastupujeme. Vedeli sme, v čom sú Američania silní. Dávali sme im veľmi veľa času, nedostupovali sme ich prvé dve tretiny, robili sme zbytočné chyby a zlé rozhodnutia.

    Toľko chýb sme nespravili za tri zápasy, ale treba aj uznať kvalitu súpera, ktorý nás k tým chybám nútil. Chýbala nám aj disciplína, mali sme veľmi veľa vylúčených, ako keby sme mali až príliš veľký rešpekt,“ povedal Országh po zápase.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (semifinále)
    Zach Werenski pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brankár USA Jake Oettinger pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Jaccob Slavin pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brady Tkachuk pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    153 fotografií
    Američania boli kompaktní, hrali jednoducho a výborne bránili v oslabení. „Takýto večerný zápas sme doteraz ešte nehrali. Uvedomovali sme si, že toto je najťažší súper, proti akému nastupujeme. V tretej tretine sa už len dohrávalo. Musíme tento duel hodiť za hlavu, súboj s Fínskom je pre nás ako keby zápas sedem,“ dodal kouč SR.

    Slováci majú napriek prehre stále šancu odniesť si z Milána olympijskú medailu, svoju druhú v ére samostatnosti. Na ZOH 2026 obhajujú bronz z Pekingu 2022, kde však neštartovali hviezdy z NHL.

    „Musíme hrať spolu a aktívne. Nesmieme im dať čas a priestor, dostávať jednoducho puky z pásma. To sme si v semifinále niekedy zbytočne komplikovali. Párkrát sme stratili puky na modrej čiare a proti takému súperovi ako je Amerika, to oni hneď využijú. Takže si musíme oddýchnuť a hodiť to za hlavu. Na turnaji sme ukázali, že vieme hrať aj proti veľkým mužstvám. Ako som povedal, čaká nás ten najdôležitejší zápas,“ dodal Országh.

    Robili sme hlúposti, zhodli sa Slováci. Finále budú sledovať už iba v televízii
    Výkony v presilovkách si musia prediskutovať

    So zámorským výberom sa Slovákom nedarilo ani v presilovkách, nedokázali si v početnej výhode vytvoriť želaný tlak.

    „Musíme to prebrať. Mali sme dve presilovky v prvej tretine, ale poriadne sme nevystrelili na bránku. Nemali sme momentum. Nemusíte dať gól v presilovke, ale musíte mať nejaký tlak a potrebujete, aby to momentum prišlo. Naopak, keď sa vám presilovky nedaria, tak to nás ubíjalo a upadali sme dole,“ uviedol slovenský kormidelník.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026

    Po štvrtom góle USA vymenil brankára Samuela Hlavaja jeho náhradník Stanislav Škorvánek. Ku zmenám vo formáciách ale neprišlo.

    „Ja si myslím, že to nejakým spôsobom sedelo. Nechceme to rozbíjať, chalani si na seba zvykli za tých pár zápasov, čo hrali spolu,“ vysvetlil tréner.

    Slováci: Tento výkon by nestačil na nikoho. Trénera Američanov zaskočila otázka na Trumpa
    V sobotnom súboji o bronz proti Fínom chcú jeho zverenci zopakovať výkon z prvého duelu, keď Severanov zdolali 4:1.

    „My sme sa pred treťou tretinou s USA pripravovali na to, že sa chceme vrátiť k tomu, čo nás zdobilo. Boli tam nejaké chyby, ale mali sme lepší pohyb, rýchlejšie sme dostupovali k hráčom, vypracovali sme si aj nejaké šance. Chceli sme nadviazať na to, čím sa chceme prezentovať v zápase o bronz,“ uzavrel Országh.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Juraj Slafkovský sa teší z gólu v zápase s USA.
    Juraj Slafkovský sa teší z gólu v zápase s USA.
    Slafkovský so Škorvánkom získali najlepšie hodnotenie. Nízkej známke sa nevyhol kapitán
    teraz
