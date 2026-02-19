Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)

Slovensko hrá o medaily! Opäť po 4 rokoch, ibaže tentokrát aj s hviezdami NHL. Tím okolo kapitána Tomáša Tatara, superhviezdy Juraja Slafkovského a ďalších hráčov je v semifinále olympijského turnaja, kde naňho čaká nabitý tím USA.
Hokejový BOSS v zložení Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič bol teda jasne olympijský!
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Slovensko sfúklo vo štvrťfinále Nemecko 6:2 a ako jediné nemuselo hrať predĺženie. Dokonale sme eliminovali nemecké hviezdy na čele s Leonom Draisaitlom a čaká na nás veľký víkend.
„Až mám zimomriavky, keď toto celé hovoríme,“ povedal s úsmevom Stano. „Toto nikto nečakal. Ale sme tam. Poďme si to ďalej užívať a držať chalanom palce. Sami to hovoria, práca ešte nie je dokončená. Bodaj by im to vyšlo,“ doplnil Branko.
„Pozrime sa ešte na ten zápas s Nemeckom. My sme skvele eliminovali ich top hráčov. Taký Leon prakticky neschádzal z ľadu. Hral vyše 28 minút, jeho striedania mali v priemere dĺžku 70 sekúnd. To je extrémna porcia, hral viac ako obranca Seider. A my sme ho totálne vygumovali. Poďme sa o niečo podobné pokúsiť aj s Amerikou. Bude to náročné, ale verím, že súper je priechodný,“ poznamenal Ondro.
A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?
- Ako na Ameriku?
- Kto bude lepší v provokáciach a špičkovaní?
- Ako rozobrali chalani hru a silné stránky Ameriky?
- Kto má kvalitnejšiu obranu?
- Čo sú silné stránky Sama Hlavaja?
- Ako vysoké je slovenské sebavedomie?
- Dá sa porovnať semifinále z Vancouvru 2010 so semifinále v Miláne?
- Aká je eufória na Slovensku?
- Ako vnímajú chalani obrovské kiksy rozhodcov?
- Aké emócie zanechali štvrťfinálové duely?
- Ktorý zápas najviac potešil a naopak zasmútil tipérov?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.