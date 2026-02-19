    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)

    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    Sportnet|19. feb 2026 o 17:00
    Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

    Slovensko hrá o medaily! Opäť po 4 rokoch, ibaže tentokrát aj s hviezdami NHL. Tím okolo kapitána Tomáša Tatara, superhviezdy Juraja Slafkovského a ďalších hráčov je v semifinále olympijského turnaja, kde naňho čaká nabitý tím USA.

    Hokejový BOSS v zložení Stano Benčat, Ondro Rusnák a Branko Radivojevič bol teda jasne olympijský!

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Slovensko sfúklo vo štvrťfinále Nemecko 6:2 a ako jediné nemuselo hrať predĺženie. Dokonale sme eliminovali nemecké hviezdy na čele s Leonom Draisaitlom a čaká na nás veľký víkend. 

    „Až mám zimomriavky, keď toto celé hovoríme,“ povedal s úsmevom Stano. „Toto nikto nečakal. Ale sme tam. Poďme si to ďalej užívať a držať chalanom palce. Sami to hovoria, práca ešte nie je dokončená. Bodaj by im to vyšlo,“ doplnil Branko.

    „Pozrime sa ešte na ten zápas s Nemeckom. My sme skvele eliminovali ich top hráčov. Taký Leon prakticky neschádzal z ľadu. Hral vyše 28 minút, jeho striedania mali v priemere dĺžku 70 sekúnd. To je extrémna porcia, hral viac ako obranca Seider. A my sme ho totálne vygumovali. Poďme sa o niečo podobné pokúsiť aj s Amerikou. Bude to náročné, ale verím, že súper je priechodný,“ poznamenal Ondro.

    A aké ďalšie témy na vás čakajú v rámci nového Hokejového BOSS-a?

    • Ako na Ameriku?
    • Kto bude lepší v provokáciach a špičkovaní?
    • Ako rozobrali chalani hru a silné stránky Ameriky?
    • Kto má kvalitnejšiu obranu?
    • Čo sú silné stránky Sama Hlavaja?
    • Ako vysoké je slovenské sebavedomie?
    • Dá sa porovnať semifinále z Vancouvru 2010 so semifinále v Miláne?
    • Aká je eufória na Slovensku?
    • Ako vnímajú chalani obrovské kiksy rozhodcov?
    • Aké emócie zanechali štvrťfinálové duely?
    • Ktorý zápas najviac potešil a naopak zasmútil tipérov?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

    Tabuľka Tipsport ligy

    ZOH 2026 Hokej

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
