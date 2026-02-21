Na brankára pálil najviac Koch. Nemec strávil na ľade najviac času spomedzi Slovákov

Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále hokejového turnaja na ZOH 2026. V súboji proti USA prehrali 2:6.
Slováci zaostali takmer vo všetkých tímových štatistikách. V druhej tretine vyslali len päť striel na amerického brankára.
Najviac bodov v zápase získal Martin Fehérváry, ktorý si pripísal dve asistencie. Najviac striel na brankára (4) vyslal Patrik Koch.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (semifinále)
Na ľade strávil najviac času, viac ako 20 minút, len Šimon Nemec.
Pozrite si štatistiky Slovákov po semifinále s USA hokejovom turnaji na ZOH 2026.
Štatistiky zápasu a hráčov v zápase proti USA
